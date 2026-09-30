Női vízilabda ob I: sima ferencvárosi siker Egerben

Eleftheria Plevritu négyszer volt eredményes, a fővárosiak az első negyed után már tíz gólnál jártak.



Az FTC az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett négy vereségük van.



VÍZILABDA

NŐI OB I, 7. FORDULÓ

One Eger–FTC-Telekom 4–25 (1–10, 0–7, 1–2, 2–6)

Gólszerző: Nagy B., Sóti, Török D., Czigány 1–1, ill. Plevritu 4, Máté, Vályi, Keszthelyi, Horváth Zs. 3–3, Gurisatti, Borisova, Farkas T. 2–2, Csóbor-Kuna, Szalkai, Szilágyi D. 1–1

A bajnokság állása (Forrás: waterpolo.hu)