Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda ob I: sima ferencvárosi siker Egerben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.30. 14:42
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Fotó: fradi.hu, archív
Címkék
női vízilabda vízilabda FTC-Telekom Waterpolo Eger vízilabda
A Ferencváros női vízilabdacsapata 25–4-re győzött az Eger vendégeként a vízilabda ob I 7. fordulójából előrehozott mérkőzésen.

Eleftheria Plevritu négyszer volt eredményes, a fővárosiak az első negyed után már tíz gólnál jártak.

Az FTC az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett négy vereségük van.

VÍZILABDA
NŐI OB I, 7. FORDULÓ
One Eger–FTC-Telekom 4–25 (1–10, 0–7, 1–2, 2–6)
Gólszerző: Nagy B., Sóti, Török D., Czigány 1–1, ill. Plevritu 4, Máté, Vályi, Keszthelyi, Horváth Zs. 3–3, Gurisatti, Borisova, Farkas T. 2–2, Csóbor-Kuna, Szalkai, Szilágyi D. 1–1

A bajnokság állása (Forrás: waterpolo.hu)

 

női vízilabda vízilabda FTC-Telekom Waterpolo Eger vízilabda
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