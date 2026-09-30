Női vízilabda ob I: sima ferencvárosi siker Egerben
A Ferencváros női vízilabdacsapata 25–4-re győzött az Eger vendégeként a vízilabda ob I 7. fordulójából előrehozott mérkőzésen.
Eleftheria Plevritu négyszer volt eredményes, a fővárosiak az első negyed után már tíz gólnál jártak.
Az FTC az ötödik mérkőzését is megnyerte, míg az egrieknek egy siker mellett négy vereségük van.
VÍZILABDA
NŐI OB I, 7. FORDULÓ
One Eger–FTC-Telekom 4–25 (1–10, 0–7, 1–2, 2–6)
Gólszerző: Nagy B., Sóti, Török D., Czigány 1–1, ill. Plevritu 4, Máté, Vályi, Keszthelyi, Horváth Zs. 3–3, Gurisatti, Borisova, Farkas T. 2–2, Csóbor-Kuna, Szalkai, Szilágyi D. 1–1
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