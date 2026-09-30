Labdarúgás: élcsapatok ellen játszhat a U19-es női válogatott

Fontos esemény vár az U19-es női futballválogatottra 2027 júniusában, ugyanis hazai pályán szerepelhet az Európa-bajnokságon, amelyen a földrész legjobbjaival találkozhat. Ennek megfelelő színvonalú felkészülési mérkőzéseket szervezett a szövetség, ugyanis a csapat

október 9-én Németország ellen játszik Telkiben, míg 12-én Hollandiával találkozik Felcsúton.

Gajdóczi Tibor együttese az Eb-ig minden hónapban edzőtáborozik, hogy a lehető legjobban teljesítsen júniusban, amikor először vesz részt korosztályos magyar női válogatott kontinensviadalon.

AZ U19-ES NŐI VÁLOGATOTT PROGRAMJA:

Október 9., péntek: Magyarország–Németország, 17:30, Telki

Október 12., hétfő: Magyarország–Hollandia, 17:30, Felcsút



A KERET:



Kapusok



Balogh Zselyke (PMFC)

Krizsán Nikolett (Kispest–Honvéd)

Orosz Gabriella (Puskás Akadémia)



Mezőnyjátékosok



Alasz Anna (Kispest–Honvéd)

Árvay Sára (FTC)

Brekovszki Julianna (Puskás Akadémia)

Chugyik Bíborka (Puskás Akadémia)

Érsek Eszter (Puskás Akadémia)

Farkas Panna (MTK)

Gégény Petra (FTC)

Gágyor Zille (FTC)

Hanász Vanda (AS Roma)

Kovács Petra (MTK)

Máté Nóra (PMFC)

Pethe Olivia (Valencia)

Sági Panna (Puskás Akadémia)

Simon Luca (MTK)

Soós Réka (Újpest FC)

Szabó Melissza (ETO FC)

Tóth Adél (FTC)

Vadász Lara (St. Pölten)

Való Vivien Lorina (Puskás Akadémia)

Veres Stefánia (ETO FC)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)