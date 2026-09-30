Grimaldo kikerült a spanyolok keretéből

A Spanyol Labdarúgó-szövetség szerdán hivatalos honlapján közölte, Alejandro Grimaldo helyett Fran García kapott meghívást a válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Grimaldónak kedden, a Horvátország ellen 4–1-re megnyert mérkőzés előtti bemelegítés során a bal combjában valamilyen „diszkomfort” érzése támadt. Az Atlético Madrid védője nem is lépett pályára a mérkőzésen, majd szerdán a reggel elvégzett tesztek után a válogatott orvosi stábja úgy döntött: elővigyázatosságból inkább hagyja el a válogatott edzőtáborát.

A továbbiakban Luis de la Fuente szövetségi kapitány a Real Betis 27 éves balbekkjének, Fran Garcíának küldött meghívót, aki eddig kétszer szerepelt a válogatottban, legutóbb három évvel ezelőtt, 2023 októberében, a norvégok ellen 1–0-ra megnyert Eb-selejtezőn lépett pályára. Azt a mérkőzést végigjátszotta, azóta viszont meghívót sem kapott – egészen mostanáig.

A spanyol válogatott a Nemzetek Ligájában előbb 3–2-re legyőzte Angliát, majd kedden a horvátokat verte meg 4–1-re, legközelebb szombaton Csehország ellen, utána pedig jövő kedden Horvátország vendégeként lép pályára.