Nemzeti Sportrádió

Grimaldo kikerült a spanyolok keretéből

H. Á.H. Á.
2026.09.30. 14:23
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Grimaldo (Fotó: Getty Images)
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Fran García Alejandro Grimaldo spanyol válogatott
Elővigyázatosságból elhagyta a spanyol válogatott edzőtáborát az Atlético Madrid védője, Alejandro Grimaldo, s helyére a Real Betis kétszeres válogatott játékosa, Fran García kapott meghívást.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség szerdán hivatalos honlapján közölte, Alejandro Grimaldo helyett Fran García kapott meghívást a válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Grimaldónak kedden, a Horvátország ellen 4–1-re megnyert mérkőzés előtti bemelegítés során a bal combjában valamilyen „diszkomfort” érzése támadt. Az Atlético Madrid védője nem is lépett pályára a mérkőzésen, majd szerdán a reggel elvégzett tesztek után a válogatott orvosi stábja úgy döntött: elővigyázatosságból inkább hagyja el a válogatott edzőtáborát. 

A továbbiakban Luis de la Fuente szövetségi kapitány a Real Betis 27 éves balbekkjének, Fran Garcíának küldött meghívót, aki eddig kétszer szerepelt a válogatottban, legutóbb három évvel ezelőtt, 2023 októberében, a norvégok ellen 1–0-ra megnyert Eb-selejtezőn lépett pályára. Azt a mérkőzést végigjátszotta, azóta viszont meghívót sem kapott – egészen mostanáig.

A spanyol válogatott a Nemzetek Ligájában előbb 3–2-re legyőzte Angliát, majd kedden a horvátokat verte meg 4–1-re, legközelebb szombaton Csehország ellen, utána pedig jövő kedden Horvátország vendégeként lép pályára.

 

 

Fran García Alejandro Grimaldo spanyol válogatott
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