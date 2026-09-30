Nemzeti Sportrádió

A portugál szurkolóknak nem kell C. Ronaldo a válogatottba

2026.09.30. 14:42
Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál válogatott
Az A Bola portugál szaklap szavazása alapján a labdarúgó-válogatott szurkolóinak többsége szerint Cristiano Ronaldóra már nincs szüksége a csapatnak.

A 41 éves támadó a Norvégiában vasárnap este 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-találkozón végig a cserepadon ült, majd kedden kihagyta a Dánia ellen csütörtökön sorra kerülő meccsre felkészítő edzést. Sajtóértesülések szerint az ötszörös aranylabdás klasszis a szálloda edzőtermét jobbnak találta, mint a malmői edzőpályán lévőt, ezért nem tartott társaival a tréningre.

Az A Bola azt kérdezte a portugál válogatott drukkereitől, hogy Goncalo Ramosnak és Joao Félixnek kellene-e csatárkettőst alkotnia a dániai mérkőzésen, és a voksok többsége erre a megoldásra érkezett, Ronaldót nem hiányolják a szurkolók.

A portugál együtteshez közel álló források szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány megegyezett Ronaldóval, hogy Norvégiában nem lép pályára, majd mégis arra kérte a támadót, hogy az utolsó harminc percre szálljon be, de végül meggondolta magát. Jesus az idén szaúdi bajnoki címet nyert az Al-Naszr edzőjeként Ronaldóval.

A portugál sportsajtó most azt taglalja, hogy közeledik a csatár válogatott pályafutásának vége, ugyanakkor júliusban, a világbajnoki nyolcaddöntős búcsút követően maga Ronaldo jelentette be, hogy folytatni kívánja a játékot a nemzeti együttesben.

Portugália két sikerrel kezdte a Nemzetek Ligáját (az A-liga 4. csoportjában), előbb otthon verte meg Walest 1–0-ra, majd Norvégiában nyert. Csütörtökön a dánok vendége lesz a csapat, vasárnap pedig Norvégiát fogadja.

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál válogatott
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