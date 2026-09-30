Nemzeti Sportrádió

Előbbre lépne a MÁV Előre női röplabdacsapata

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.09.30. 15:14
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A saját nevelésű Sziládi Viktória a kevés maradó egyike a MÁV Előrénél (Fotó: MÁV Előre)
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MÁV Előre Foxconn női röplabda Kaszap Tamás
A többi klub nagy részéhez hasonlóan Székesfehérváron is alaposan átalakult a legutóbbi bajnokságot az ötödik helyen záró csapat, a nyáron tucatnyi játékos távozott.

Szinte elképzelhetetlen sérüléshullám sújtotta Kaszap Tamás együttesét az előző idényben, az alapszakaszban gyakorlatilag nem volt két olyan egymást követő mérkőzés, amelyen ugyanazzal a kezdőcsapattal tudott volna kiállni a MÁV Előre. Így aztán elég hullámzóan teljesített az alapszakaszban – csak a MÁV Előre tudta legyőzni a Vasast, viszont egyedüliként kapott ki a sereghajtó balatonfürediektől… –, így nem is sikerült teljesítenie az eredeti tervet, a négy közé kerülést a bajnokságban. Azonban a rájátszás végére már összeállt a csapat, és megszerezte az ötödik helyet.

„Gyakorlatilag nyolcféle különböző kezdővel kellett kiállnunk a bajnokság során a sérülések miatt, így aztán következetes csapatépítésről nem lehetett beszélni – mondta el ezzel kapcsolatban Kaszap Tamás vezetőedző. –  A következő bajnokságra az a személyes vágyam, hogy ugyanazzal a kezdőcsapattal tudjuk végigjátszani az idényt, amelyikkel elkezdtük. Sajnos sok változás volt nálunk is, pedig voltak a távozók között olyan játékosok is, akiket szívesen megtartottunk volna. Igyekeztünk tehetséges fiatalokkal pótolni őket, de ez nem volt egyszerű. Én magam tárgyaltam jó néhány magyar centerrel, végül egyik sem jött hozzánk, ezért légiósokat kellett igazolnunk. Azonban akik érkeztek, azokkal elégedett vagyok.”

A felkészülés során több edzőmérkőzésen van már túl az együttes.

„Szándékosan erős csapatokkal akartam játszani, találkoztunk már a bajnok Vasassal, kétszer az ezüstérmes Kaposvárral, ahogyan az új bajnokságra alaposan megerősödő SZBRA-val is. Részt vettünk egy zágrábi tornán, amelyen a hazaiak mellett összemértük az erőnket a szlovén Calcit Kamnikkal is. Vele majd a hétvégén is találkozunk. Sok még a hiányosság, sok az újdonság a lányoknak a csapatrendszerben és a technikában is. Jól haladunk, ám rengeteget kell még dolgoznunk, és a bajnokság rajtjára nem leszünk készen. De igyekszünk minél több pontot szerezni, hogy biztató pozícióból várjuk a folytatást. Mert a cél az, hogy előbbre lépjünk az előző idényhez képest, márpedig ez a négy közé kerülés.”

MÁV ELŐRE 2026–2027
Érkezett: Olivia Bell (kanadai, Nea Szalamina – ciprusi), Dömsödi Tamara (UTE), Viktorija Koeva (bolgár, Marica Plovdiv – bolgár), Jelizaveta Lazurenko (ukrán, Melilla – spanyol), Lina Milivojevics (montenegrói, OK Akademija Tivat – montenegrói), Szili Kamilla (BVSC), Annabelle Thalken (amerikai, Cal Poly University – amerikai), Reaghan Thompson (amerikai, Central Florida University – amerikai)
Távozott: Christina Andrikopoulou (finn, Olympiakosz Pireusz – görög), Polina Dzjuba (ukrán, Évreux – francia), Anna Catherine Fitzpatrick (amerikai, ?), Godó Panna (Nyíregyháza), Amethyst Harper (amerikai, KNRC), Jeszek Eszter (?), Kotormán Réka (?), Whitney McEwan (amerikai, NorCal Rumble – amerikai), Nagy Emese (UTE U21), Nagy-Hegyesi Réka (UTE), Szatmári Lilla (?), Kira Jade Thomsen (amerikai, ?)

 

MÁV Előre Foxconn női röplabda Kaszap Tamás
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