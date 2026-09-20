Serie A: vezetett a Napoli, de nem tudott nyerni Firenzében

A Napolit kettő, a Fiorentinát három vereség rázta meg az első négy fordulóban, az egymás elleni meccs kínált lehetőséget a nem ilyenre tervezett mérleg javítására, de az érdemi előrelépés egyiküknek sem jött össze.

Az első félidő derekán mindkét csapat eltalálta a kapufát, aztán a nápolyiak már pontosan céloztak: a 23. percben Matteo Politano szöglete után a teljesen őrizetlenül berobbanó Billy Gilmour 12 méterről a hazai kapuba bombázott.

A második játékrész elején Álex Jiménez szerencsés lövéssel egyenlített (a labda jelentősen irányt változtatott Rafa Marín lábán), rövid időre lendületbe jött a Fiorentina, de nagy gólhelyzetig nem jutott el, sőt a hajrához közeledve a két kapus közül inkább a firenzei hálót őrző David de Geára várt több tennivaló.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Napoli 1–1 (Á. Jiménez 51., ill. Gilmour 23.)

Később

15.00: Frosinone–Como

15.00: Parma–Genoa

18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)

Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)

Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)

Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. S. Kulenovic 77.)

Pénteken játszották

Monza–Sassuolo 2–1