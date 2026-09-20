Serie A: vezetett a Napoli, de nem tudott nyerni Firenzében
A Napolit kettő, a Fiorentinát három vereség rázta meg az első négy fordulóban, az egymás elleni meccs kínált lehetőséget a nem ilyenre tervezett mérleg javítására, de az érdemi előrelépés egyiküknek sem jött össze.
Az első félidő derekán mindkét csapat eltalálta a kapufát, aztán a nápolyiak már pontosan céloztak: a 23. percben Matteo Politano szöglete után a teljesen őrizetlenül berobbanó Billy Gilmour 12 méterről a hazai kapuba bombázott.
A második játékrész elején Álex Jiménez szerencsés lövéssel egyenlített (a labda jelentősen irányt változtatott Rafa Marín lábán), rövid időre lendületbe jött a Fiorentina, de nagy gólhelyzetig nem jutott el, sőt a hajrához közeledve a két kapus közül inkább a firenzei hálót őrző David de Geára várt több tennivaló.
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Napoli 1–1 (Á. Jiménez 51., ill. Gilmour 23.)
Később
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)
Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)
Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)
Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. S. Kulenovic 77.)
Pénteken játszották
Monza–Sassuolo 2–1