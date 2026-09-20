Nemzeti Sportrádió

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NB I: MTK–ETO FC 1–1

Serie A: vezetett a Napoli, de nem tudott nyerni Firenzében

K. Zs.K. Zs.
2026.09.20. 14:40
A nápolyi Giovanni Di Lorenzo (balra) és Alieu Njie párharca (Fotó: Getty Images)
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Serie A Fiorentina Napoli
A Fiorentina és a Napoli 1–1-es firenzei döntetlenjével kezdődött meg az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 5. fordulójának vasárnapi játéknapja.

A Napolit kettő, a Fiorentinát három vereség rázta meg az első négy fordulóban, az egymás elleni meccs kínált lehetőséget a nem ilyenre tervezett mérleg javítására, de az érdemi előrelépés egyiküknek sem jött össze.

Az első félidő derekán mindkét csapat eltalálta a kapufát, aztán a nápolyiak már pontosan céloztak: a 23. percben Matteo Politano szöglete után a teljesen őrizetlenül berobbanó Billy Gilmour 12 méterről a hazai kapuba bombázott.

A második játékrész elején Álex Jiménez szerencsés lövéssel egyenlített (a labda jelentősen irányt változtatott Rafa Marín lábán), rövid időre lendületbe jött a Fiorentina, de nagy gólhelyzetig nem jutott el, sőt a hajrához közeledve a két kapus közül inkább a firenzei hálót őrző David de Geára várt több tennivaló.

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Napoli 1–1 (Á. Jiménez 51., ill. Gilmour 23.)

Később
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)
Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)
Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)
Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. S. Kulenovic 77.)
Pénteken játszották
Monza–Sassuolo 2–1

 

 

Serie A Fiorentina Napoli
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