Alighogy beállt, olyan gólt rúgott, hogy Mexikóban máris Puskás-díjat emlegetnek – videó

A 71. percben szerzett pazar gól:

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

A 33 éves, 30-szoros kolumbiai válogatott Miguel Borja nemrégiben igazolt Mexikóba az arab emirségekbeli al-Vaszltól; ez volt a második mérkőzése új csapatában – már az elsőn is szerzett egy gólt.

A Guadalajara 18 ponttal a második, a Club América 17-tel a harmadik, a Toluca 19-cel vezeti a mexikói aperturát a kilencedik forduló felénél.