Alighogy beállt, olyan gólt rúgott, hogy Mexikóban máris Puskás-díjat emlegetnek – videó
Miguel Borja volt a Club América–Chivas Guadalajara presztízscsata hőse: a hazaiak kolumbiai csatára 0–2-nél lépett pályára a 66. percben, kisvártatva hanyatt vetődve pazar gólt rúgott, és ő volt az is, aki közeli lövéssel 2–2-es döntetlenre mentette csapatának a mexikói labdarúgó-bajnokság vasárnap hajnali mérkőzését.
A 71. percben szerzett pazar gól:
A 33 éves, 30-szoros kolumbiai válogatott Miguel Borja nemrégiben igazolt Mexikóba az arab emirségekbeli al-Vaszltól; ez volt a második mérkőzése új csapatában – már az elsőn is szerzett egy gólt.
A Guadalajara 18 ponttal a második, a Club América 17-tel a harmadik, a Toluca 19-cel vezeti a mexikói aperturát a kilencedik forduló felénél.
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