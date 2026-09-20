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Alighogy beállt, olyan gólt rúgott, hogy Mexikóban máris Puskás-díjat emlegetnek – videó

K. Zs.K. Zs.
2026.09.20. 14:03
Készül a gól, a főszerepben Miguel Borja (Fotó: Getty Images)
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mexikói foci Miguel Borja Club América
Miguel Borja volt a Club América–Chivas Guadalajara presztízscsata hőse: a hazaiak kolumbiai csatára 0–2-nél lépett pályára a 66. percben, kisvártatva hanyatt vetődve pazar gólt rúgott, és ő volt az is, aki közeli lövéssel 2–2-es döntetlenre mentette csapatának a mexikói labdarúgó-bajnokság vasárnap hajnali mérkőzését.

A 71. percben szerzett pazar gól:

A 33 éves, 30-szoros kolumbiai válogatott Miguel Borja nemrégiben igazolt Mexikóba az arab emirségekbeli al-Vaszltól; ez volt a második mérkőzése új csapatában – már az elsőn is szerzett egy gólt.

A Guadalajara 18 ponttal a második, a Club América 17-tel a harmadik, a Toluca 19-cel vezeti a mexikói aperturát a kilencedik forduló felénél.

 

mexikói foci Miguel Borja Club América
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