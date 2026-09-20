Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–ETO FC 1–1

NB II: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

PUM ANDRÁSPUM ANDRÁS
2026.09.20. 15:56
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A Karcag ma a Misleny ellen javítana (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr, archív)
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NB II 8. forduló NB II HR-Rent Kozármisleny Karcag élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 8. helyen álló Karcagi SC az utolsó HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
KARCAGI SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 – ÉLŐ

Karcag, Ligeti úti Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Punyi Gyula, Balla Levente).

KARCAG: Varga N. Kovalovszki, Szekszárdi, Mona, László D. – Varga K., Györgye, Szűcs K., Girsik – Halácsi, Könyves. Vezetőedző: Varga Attila.

KOZÁRMISLENY: Lékai Fehér Cs., Freyer, Szűcs P., Turi – Stumpf, Vajda R. – László K., Kocsis D., Gellér Kirchner. Vezetőedző: Czuczi Mátyás.

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NB II 8. forduló NB II HR-Rent Kozármisleny Karcag élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
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