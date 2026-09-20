NB II: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 8. helyen álló Karcagi SC az utolsó HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
KARCAGI SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 – ÉLŐ
Karcag, Ligeti úti Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Punyi Gyula, Balla Levente).
KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Szekszárdi, Mona, László D. – Varga K., Györgye, Szűcs K., Girsik – Halácsi, Könyves. Vezetőedző: Varga Attila.
KOZÁRMISLENY: Lékai – Fehér Cs., Freyer, Szűcs P., Turi – Stumpf, Vajda R. – László K., Kocsis D., Gellér – Kirchner. Vezetőedző: Czuczi Mátyás.
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