NB II: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KARCAGI SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 – ÉLŐ

Karcag, Ligeti úti Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Punyi Gyula, Balla Levente).

KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Szekszárdi, Mona, László D. – Varga K., Györgye, Szűcs K., Girsik – Halácsi, Könyves. Vezetőedző: Varga Attila.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Fehér Cs., Freyer, Szűcs P., Turi – Stumpf, Vajda R. – László K., Kocsis D., Gellér – Kirchner. Vezetőedző: Czuczi Mátyás.

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