Isak góljával vezet a Liverpool a Bournemouth vendégeként

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójában a Bournemouth a Liverpoolt fogadja. Tartsanak velünk!
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool 0–1 (0–0)
Bournemouth, Vitality Stadion. Vezeti: Michael Oliver.
BOURNEMOUTH: Petrovics – A. Smith, Hill, A. Silva, Truffert – T. Adams, Scott – Rayan, Christie, Tavernier – Evanilson. Vezetőedző: Marco Rose
Kispadon: Di Gregorio (kapus), Soler, B. Diakité, Cook, Brooks, Gannon-Doak, J. Sánchez, Tóth, Jebbison.
LIVERPOOL: Alisson – Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
Kispadon: Mamardasvili (kapus), J. Gomez, Cimikasz, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Muniz, Koumas, Ngumoha.
Gólszerző: Isak (57.)
Legfrissebb hírek
Szoboszlai már várja a találkozást Tóth Alexékkel
Angol labdarúgás
2026.09.18. 21:19
Farkas Erik profi szerződést írt alá a Liverpoollal
Légiósok
2026.09.18. 12:40