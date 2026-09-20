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NB I: MTK–ETO FC 1–1

Isak góljával vezet a Liverpool a Bournemouth vendégeként

2026.09.20. 14:54
Megtört a jég (Fotó: Getty Images)
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Bournemouth Liverpool Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójában a Bournemouth a Liverpoolt fogadja. Tartsanak velünk!

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool 0–1 (0–0)
Bournemouth, Vitality Stadion. Vezeti: Michael Oliver.
BOURNEMOUTH: Petrovics – A. Smith, Hill, A. Silva, Truffert – T. Adams, Scott – Rayan, Christie, Tavernier – Evanilson. Vezetőedző: Marco Rose
Kispadon: Di Gregorio (kapus), Soler, B. Diakité, Cook, Brooks, Gannon-Doak, J. Sánchez, Tóth, Jebbison. 
LIVERPOOL: Alisson – Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
Kispadon: Mamardasvili (kapus), J. Gomez, Cimikasz, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Muniz, Koumas, Ngumoha.
Gólszerző: Isak (57.)

 

Bournemouth Liverpool Premier League
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