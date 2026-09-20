Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–ETO FC 1–1

Tovább mélyül a gödör, otthon is kikapott a Rangerstől a Celtic

V. H. L.V. H. L.
2026.09.20. 14:52
null
Ryan Naderi gólja döntötte el az Old Firmöt (Fotó: Getty Imnages)
Címkék
Celtic FC skót Premiership Rangers FC Old Firm
Jó meccset, de csak egy gólt hozott Glasgowban a Celtic és Rangers városi derbije, amelyet a vendég kékek nyertek 1–0-ra, s egy héten belül másodszor győzték le az ősi riválist – a Ligakupa után ezúttal a bajnokságban.

A Skót Ligakupa múlt vasárnapi negyeddöntőjében a Rangers (3–0), a hétközi Európa-liga-meccsen pedig a Ferencváros (3–1) tréfálta meg alaposan a Celticet, amely most a bajnokságban hazai pályán igyekezett visszavágni legnagyobb riválisának. A zöld-fehérek láthatóan kezdettől arra törekedtek, hogy diktálják a tempót, de az első félidő első felében mindössze egy meg nem adott gólra futotta az erejükből, míg a túlodalon Djeidi Gassama találta el a kapufát. Fél óra elteltével egy szépen megkomponált akció végén Kieran Tierney távoli bombával tornáztatta meg Ivor Pandurt, a Rangers horvát kapusa remek védéssel akadályozta meg, hogy vezetéshez jusson az „ősellenség”. Három perccel később hasonlóan nagy bravúrt mutatott be kollégája, Viljami Sinisalo a dél-koreai játékmester, Kim Min Szu lövésénél, mégsem tudott neki örülni: a kipattanóra ugyanis lecsapott Ryan Naderi, és megszerezte a vezetést a kék mezeseknek.

Újabb hatalmas Pandur-védéssel kezdődött a második félidő, a 'Gers kapusa Colby Donovan fejesét hárította szenzációs reflexmozdulattal. A másik térfélen Kim Min Szu a bal kapufát találta el – eseménytelenségre nem panaszkodhatott a Celtic Park közönsége. A 74. percben a rangerses Olwethu Makhanya droppból zúdította a labdát bődületes erővel a Celtic kapujába, ám a csodagól érvénytelen lett, mivel a dél-afrikai előtte kézzel ért a labdához. A hajrában bármennyire is próbálkoztak a hazaiak, egyértelműen az történt a pályán, amit a Rangers akart, s a jóval ötletesebben futballozó, a kapura is sokkal veszélyesebb látogatók teljesen megérdemelt győzelmet arattak. 0–1

SKÓT PREMIERSHIP
7. FORDULÓ
Celtic FC–Rangers FC 0–1  (Naderi 33.) 

 

Celtic FC skót Premiership Rangers FC Old Firm
Legfrissebb hírek

Dibusz Dénes: Itt becsukott szemmel is érezni, merre jár a labda

Európa-liga
2026.09.17. 10:22

Lisztes Krisztián a Celtic elleni mérkőzés előtt elmondta: a Milant várja a legjobban

Európa-liga
2026.09.16. 11:52

Vendégszurkolók nélkül rendezik a glasgow-i rangadókat

Minden más foci
2026.09.04. 20:07

Halott a futballromantika? Hajrában szerzett gólokkal védte meg bajnoki címét a Celtic, elmaradt a Hearts csodatétele

Minden más foci
2026.05.16. 15:57

99. perces büntetővel nyert a Celtic, az utolsó fordulós Hearts elleni rangadón dől el a skót bajnoki cím sorsa

Minden más foci
2026.05.14. 11:01

Old Firm: a Celtic megverte a Rangerst, így még elronthatja a Hearts-csodát az utolsó fordulóban

Minden más foci
2026.05.10. 14:57

Skócia: a hajrában szerzett szerencsés góllal egyenlített a Celtic – iksz az Old Firmön

Minden más foci
2026.03.01. 15:08

A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

Európa-liga
2025.12.11. 20:43