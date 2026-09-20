Tovább mélyül a gödör, otthon is kikapott a Rangerstől a Celtic

A Skót Ligakupa múlt vasárnapi negyeddöntőjében a Rangers (3–0), a hétközi Európa-liga-meccsen pedig a Ferencváros (3–1) tréfálta meg alaposan a Celticet, amely most a bajnokságban hazai pályán igyekezett visszavágni legnagyobb riválisának. A zöld-fehérek láthatóan kezdettől arra törekedtek, hogy diktálják a tempót, de az első félidő első felében mindössze egy meg nem adott gólra futotta az erejükből, míg a túlodalon Djeidi Gassama találta el a kapufát. Fél óra elteltével egy szépen megkomponált akció végén Kieran Tierney távoli bombával tornáztatta meg Ivor Pandurt, a Rangers horvát kapusa remek védéssel akadályozta meg, hogy vezetéshez jusson az „ősellenség”. Három perccel később hasonlóan nagy bravúrt mutatott be kollégája, Viljami Sinisalo a dél-koreai játékmester, Kim Min Szu lövésénél, mégsem tudott neki örülni: a kipattanóra ugyanis lecsapott Ryan Naderi, és megszerezte a vezetést a kék mezeseknek.

Újabb hatalmas Pandur-védéssel kezdődött a második félidő, a 'Gers kapusa Colby Donovan fejesét hárította szenzációs reflexmozdulattal. A másik térfélen Kim Min Szu a bal kapufát találta el – eseménytelenségre nem panaszkodhatott a Celtic Park közönsége. A 74. percben a rangerses Olwethu Makhanya droppból zúdította a labdát bődületes erővel a Celtic kapujába, ám a csodagól érvénytelen lett, mivel a dél-afrikai előtte kézzel ért a labdához. A hajrában bármennyire is próbálkoztak a hazaiak, egyértelműen az történt a pályán, amit a Rangers akart, s a jóval ötletesebben futballozó, a kapura is sokkal veszélyesebb látogatók teljesen megérdemelt győzelmet arattak. 0–1

SKÓT PREMIERSHIP

7. FORDULÓ

Celtic FC–Rangers FC 0–1 (Naderi 33.)