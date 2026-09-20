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NB I: MTK–ETO FC 1–1

La Liga: Atlético Madrid–Real Madrid

2026.09.20. 16:06
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Madrid spanyol foci Atlético Madrid spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójában az Atlético Madrid a városi rivális Realt fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID – élőben az NSO-n!
Madrid, Metropolitano Stadion, 16.15 (Tv: Spíler2 TV). Vezeti: Ortíz
ATLÉTICO: Oblak – M. Lllorente, Pubill, C. Romero, Hancko – Giu. Simeone, Baena, J. Cardoso, Grimaldo – Li Kang In, J. David. Vezetőedző: Diego Simeone
REAL: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni – Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

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Real Madrid spanyol foci Atlético Madrid spanyol labdarúgás La Liga
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