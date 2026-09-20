Vízilabda: kikapott a Jadran Splittől, az Eurokupa csoportkörében folytatja a Honvéd

Megtérülni látszik a keret megerősítésébe fektetett energia a görög Panathinaikosznál. Az együttes már egy éve elkezdte ezt a folyamatot, csatlakozott többek mellett a Tokióban olimpiai ezüstérmes Dimitriosz Szkumbakisz a szerb Novi Beogradtól, ezen a nyáron pedig további két görög válogatott alapembert is megszerzett, mint Efszthatiosz Kalojeropuloszt a francia Marseille-től és Dimitriosz Nikolaidiszt a hazai rivális Olympiakosztól. Tagjai voltak a világkupa-aranyérmes nemzeti csapatnak – megszerezve Görögország első aranyát a versenysorozatban a Magyarország elleni döntőben (Szkumbakisz öt gólt lőtt nekünk). Az olasz válogatott Vincenzo Dolce is érkezett, ő a Bresciát hagyta el hat év után.

A Panathinaikosz pénteken 15–14-re legyőzte a Bajnokok Ligája-selejtező C-csoportjában házigazda horvát Jadran Splitet, majd szombaton 9–7-re a Honvédot, és története során először BL-főtáblás. Vasárnap a Honvéd és a Jadran Split ki-ki meccset játszott a főtáblára jutásért – a két négyes csoportból és ebből a hármasból is az első két együttes kvalifikált a csoportkörbe. A horvátok ugyan nem egy fontos játékosukat elveszítették az átigazolási időszakban (például Német Toni a török Enka Isztambulhoz szerződött), de jött erősítésnek a párizsi olimpiai ezüstérmes kapus, Toni Popadic a Jug Dubrovniktól, és továbbra is erős csapat.

Jure Marelja együttese az első negyed közepére kétgólos előnyre tett szert, és a meccs során később többször is „visszanyúlt” a kétgólos fórhoz, a Honvéd hamar üldözővé vált. Ivan Zovic szépen emelte át a bal fához Duje Pejkovicnak, aki vezetést szerzett, később Zvonimir Butic adta előre Dusan Matkovicsnak, akiről Vadovics Viktor kissé lemaradt, így a montenegrói betalált. A negyed felénél Ekler Bendegúz jelentkezett bombával, ezután viszont Matkovics látta meg a kapásoldalról a középen kicsit szellősen lévő Zovicot (aki a 2021–2022-es idényben Szolnokon játszott), és ő is gólt lőtt. Lazar Vicskovics először kapufát dobott, nemsokára visszakerült hozzá a labda, és az ismétlést már belőtte, de a negyed végén Jan Busic visszaállította a kétgólos horvát fórt a beállós védekezés ellenére (4–2).

Jól tartotta távol a kaputól a Honvéd játékosait az ellenfél, több távoli kísérletet pedig védett Popadic, viszont Szivós Márton csapatának védekezése is javult. Matkovics vágta be az ötödiket, Simon Henrik szorításból is bekotorta centerből. Ekler Bendegúz kegyetlen erővel küldte be az ötméterest, de Zovic is feltörte a beállós védekezést. Ekler újabb rakétát küldött Popadic kapujába (ekkor négy lövésből három góllal állt), erre viszont Nardo Skejic válaszolt – 7–5-ös horvát előnnyel fordultak a felek.

A második félidőben egyoldalúvá vált a küzdelem – a harmadik negyed elején Luis Araya közelebb hozta a Honvédot, ám a folytatásban már nem sikerült betalálnia a magyar bajnoki ezüstérmesnek. A Jadran innentől fokozatosan elnyúlt, a negyed végére már öt góllal vezetett, és végül magabiztosan, 12–6-ra nyert, a C-csoportban a Panathinaikosz mögött másodikként kiharcolva a BL-főtáblát.

Az új szabályok szerint azonban a Honvéd sem marad főtáblás szereplés nélkül nemzetköziben. A korábbi szabályok alapján a BL-selejtezőből búcsúzók az Eurokupa selejtezőjében indultak, ettől az idénytől viszont a BL-csoportkörbe nem bejutók automatikusan az Eurokupa-csoportkörben folytathatják, így Szivós Márton tanítványai ősszel a második számú kupasorozat főtábláján szerepelhetnek.

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

C-csoport (Split)

Jadran Split (horvát)– Endo Plus Service-Honvéd 12–6 (4–2, 3–3, 4–1, 1–0)

G: Butic, Curkovic, Matkovics, Skejic, Zovic 2-2, Busic, Pejkovic, ill. Ekler B. 3, Araya, Simon H., Vicskovics

A végeredmény: 1. Panathinaikosz (görög) 6 pont, 2. Jadran Split 3, 3. Honvéd 0