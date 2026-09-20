NB II: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BVSC-ZUGLÓ 0–0 – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel,Szabadors Dániel)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Poór, Dinnyés, Bolla – Rac, Szolgai, Pálfalvi, Kiss-Szemán – Samson, Kun B. – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk

BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinicius, Lehoczky – Máté N., Katona M., Ominger, Király Á. – Csernik – Bacsa, Farkas B. Vezetőedző: Kincses Ádám

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három bajnokiján pont nélküli Szentlőrinc a legutóbb az újonc Nagykanizsával szemben hazai pályán alulmaradó és még csak négypontos BVSC-Zugló ellen.