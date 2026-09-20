Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–ETO FC 1–1

NB II: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.09.20. 15:48
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A Szentlőrinc ellen javítana a BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC, archív)
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Szentlőrinc NB II 8. forduló NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 11. helyen álló Szentlőrinc a 14. BVSC-Zuglót fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–BVSC-ZUGLÓ 0–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel,Szabadors Dániel)
SZENTLŐRINC: Kostyák –  Poór, Dinnyés, Bolla –  Rac, Szolgai, Pálfalvi, Kiss-Szemán – Samson, Kun B. – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinicius, Lehoczky – Máté N., Katona M., Ominger, Király Á. – Csernik – Bacsa, Farkas B. Vezetőedző: Kincses Ádám

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három bajnokiján pont nélküli Szentlőrinc a legutóbb az újonc Nagykanizsával szemben hazai pályán alulmaradó és még csak négypontos BVSC-Zugló ellen.

 

Szentlőrinc NB II 8. forduló NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló
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