A Győr úgy nyert, ahogy akart a norvég Storhamar ellen

KÉZILABDA, NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Storhamar (norvég)–Győri Audi ETO KC 13–20 (13–20)

Hamar, OBOS Aréna. Vezetik: Oyarzun, Zaragueta (spanyolok)

Storhamar: 4 Amundsen, 10 Venn, 11 Enkerud, 14 Bruce, 18 Svensson, 19 Vatne, 20 Nordstrand, 26 Pedersen, 28 Marszenics, 29 Aalstad, 33 Lökka, 36 Högseth, 37 Mastad, 12 Stensland (k), 30 Raasok (k)

Győri ETO: 7 Brattset, 14 Breistöl, 15 Stanko, 17 Dulfer, 22 Lukács, 26 Hovden, 27 Nze Minko, 33 Rushfeldt, 48 Housheer, 68 Elver, 77 Bouktit, 86 Zákányi, 31 Szemerey (k), 89 Toft (k)

HAMAR KÉTGÓLOS ELŐNYBE került a Győr a Storhamar vendégeként a Bajnokok Ligájában, ám a norvég együttes rövidesen felzárkózott. Potyogtak tehát a gólok az első percekben, sem a hazai, sem a vendég védelem nem jeleskedett. 6–6 után lendületbe került az ETO, formás támadások során Helena Elver és Tjasa Stanko jeleskedett elöl, és a hátsó alakzat is egyre stabilabbá vált. Per Johansson 14–10-es győri vezetésnél kért időt, a tréner szavai hatásosnak bizonyultak, négy-nullás rohanásnak köszönhetően már nyolccal vezettek a zöld-fehérek. Kenneth Gabrielsen is magához hívta csapatát, a félidő utolsó perceire feljavult a hazaiak hatékonysága, hét a hat elleni játékra átállva kozmetikáztak az eredményen. A slusszpoén a győrieké lett, Sanko időn túli hetesből szerezte meg csapata huszadik, saját maga hatodik találatát.

A szombati Dortmund–CSM Bucuresti meccs is megmutatta (a vendég román együttes szintén 20–13-ra vezetett a félidőben, majd kikapott három góllal), a jókora előny ellenére sem szabad elkényelmesedni. A norvégok jobban kezdték a második játékrészt, négyre csökkenhetett volna a győriek előnye, csakhogy Christina Pedersen kihagyta a hetest, majd – immár emberhátrányban – Sandra Toft védett nagyot egy ziccerben. Hét az öt ellen sem ment a gólszerzés a vendégeknek, Johansson mindenesetre időt kért, nem jöttek ugyanis a győri találatok.

Hét a hat elleni játékkal is megpróbálkoztak a vendégek, de így sem sikerült hosszú percekig elmozdulni a 23–18-as állásról. A találkozót a norvég szövetségi kapitány, Ole Gustav Gjekstad is a helyszínről figyelte, a hazaiak keretéből kettő, a győriektől négy játékost hívott be a hétvégi Európa-kupára, ahol a magyarokkal találkoznak az elődöntőben.

A hajrára Emilie Hovden vezetésével visszaállította fölényes előnyét az ETO. A meccs legjobbja, Elver a bal szélről is betalált, rajta, Sandra Tofton és Stankón kívül a vendégek védekezését lehetett igazán dicsérni. A győriek végül 30–20-ra nyertek, így hibátlan mérleggel mehetnek szünetre. Októberben már nehezebb ellenfelek következnek, előbb a román bajnok Gloria Bistrita majd a sorozat címvédője, a francia Metz érkezik az Audi Arénába.