Acosta karrierje első sikerét aratta a MotoGP-ben

A 22 éves motoros ezzel karrierje első sikerét ünnepelhette a királykategóriában.
A második helyen az ugyancsak spanyol Jorge Martín ért célba, s mivel honfitársa, a hétvége előtt élen álló, címvédő Marc Márquez csak az ötödik lett, visszavette a vezetést összetettben. A vb következő fordulóját október 2. és 4. között Japánban rendezik.
GYORSASÁGIMOTOROS-VB
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
MotoGP (28 kör, 121.744 km):
1. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 42:16.99 perc
2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 1.017 másodperc hátrány
3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1.209 mp h.
A vb állása 15 futam után (még 7 van hátra):
1. Martín 306 pont
2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 294
3. Bezzecchi 264
Moto2 (22 kör, 100.004 km):
1. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 35:53.421 perc
2. Filip Salac (cseh, Kalex) 1.728 másodperc hátrány
3. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 2.945 mp h.
A vb állása:
1. Manuel González (spanyol, Kalex) 245.5 pont
2. Guevara 210
3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 168.5
Moto3 (20 kör, 86.96 km):
1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 33:24.323 perc
2. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 2.334 másodperc hátrány
3. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 7.394 mp h.
A vb állása:
1. Quiles 306 pont
2. Carpe 175
3. David Almansa (spanyol, KTM) 174