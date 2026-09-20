NB I: az MTK egyenlített az ETO FC ellen

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ETO FC 1–1 – ÉLŐ

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Antal Péter

MTK: Demjén – Armalas, Beriasvili, Radic, Mikolay (Kovács P., 68.) – Kata, Zeljkovic (Szuhodovszki, 68.) – Jurek, Zubor (Bognár I., a szünetben), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

ETO: Petrás – Urblík N. (Selyem, 70.), Umathum, Krpics – Bennette, Szép, Agba, Stefulj – Djukanovics (Gavrics, 70.), Bumba (Ricardo, a szünetben) – Kulenovic (Rotaru, 76.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Bognár I. (64.), ill. Szép (53.)

Sárga lap: Beriasvili (62.), Kata (80.), ill. Bumba (19.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ 1937 óta 138 lejátszott élvonalbeli összecsapásuk volt, és bár a közelmúltban a Rába-partiak az eredményesebbek, összességében a fővárosiak még így is hússzal több győzelemmel állnak: az örökmérleg 62 MTK-diadal, 34 döntetlen, 42 ETO-siker. A gólkülönbség 257–199 a kék-fehérek javára, így ha a győriek vasárnap betalálnak, a következő lesz a jubileumi, 200. góljuk ebben a párosításban. (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-val a házigazda Győri Vasas kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába).

♦ Márciusban nem esett gól a győri találkozójukon, ezzel megszakadt az ETO 3-as győzelmi szériája, viszont a Rába-partiak így is 5 meccse veretlenek a kék-fehérekkel szemben. Az MTK legutóbb 2024 augusztusában, idegenben Bognár István két büntetőjével, 2–1-re tudta megverni a zöld-fehéreket.

♦ Az MTK otthonából többnyire pont nélkül térnek haza a győriek, hiszen a 70 alkalomból 45-ször vesztesen távoztak. Döntetlent 17-szer harcoltak ki és a zöld-fehérek mindössze 8-szor tudták hazavinni mind a három pontot (1946-ban kétszer – először az Üllői útról –, majd 1983-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2012-ben és 2013-ban 1–2, legutóbb tavaly augusztusban 7–2-re kiütötték a fővárosiakat – igaz, Vitályos Viktor piros lapja miatt a 65. perctől emberelőnyben játszva. Ez a győriek legnagyobb idegenbeli diadala a közel kilenc évtizedes élvonalbeli párviadaluk során.

♦ 1940 és 2023 között 7-szer találkoztak a másodosztályban, az ETO 3-szor győzött, a döntetlenek és a fővárosi sikerek száma 2–2.

♦ Az MTK nem tudott győzni a legutóbbi 2 bajnokiján (1 döntetlen, 1 vereség), sőt az előző 6-ból is csak egyet, a Nyíregyháza ellenit (2–1) tudta megnyerni.

♦ Az ETO legutóbb csak egy 98. percben szerzett góllal volt képes hazai pályán legyűrni az utolsó helyen álló, újonc Honvédot (3–2). Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott FTC-vel holtversenyben a mezőnyben legkevesebb, mindössze 1 veresége van (0–3 a Fraditól), a második legjobb a gólkülönbsége (+5) és ott van a dobogó harmadik helyén.

♦ A kék-fehérek odahaza 50 százalékosak, mindkét győzelmüket egy-egy vereség követte, ha a sorminta folytatódik, most egy újabb diadalnak kellene következnie.

♦ A győriek mindhárom eddigi házon kívül meccsüket döntetlenre hozták, de mindig ők vezettek és az ellenfél egyenlített.

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