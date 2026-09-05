Tényleg bajnokesélyesek a fővárosiak? A hajrában két gólt szerezve verte meg az Atalantát Gasperini Romája

Gian Piero Gasperini közel tíz évet töltött az Atalanta élén, mielőtt 2025-ben átvette a Roma irányítását. Az előző idényben a fővárosiak egyszer sem tudták megverni a bergamói együttest (0–1, 1–1), de az idényt két 4–0-s győzelemmel kezdték, ami bizakodásra adhatott okot. Bár a hibátlan mérleg az Atalantának is megvolt, mindkét meccsét egy góllal húzta be.

Az első félidőben végig a hazaiak domináltak, 18 római lövésre mindössze egy vendégkísérlet jutott. A 17. percben Gianluca Mancini közeli fejesét védte Marco Carnesecchi, aki ezen kívül is több bravúrt bemutatva őrizte a gól nélküli döntetlent. Amikor meg ő sem tudott segíteni, akkor a les mentette meg az Atalantát: Evan Ndicka 21. perces találatát érvénytelenítette a játékvezető.

A szünet után viszont Maurizio Sarri változtatott, az Atalanta feljebb húzódott és már a római térfélen megpróbálta megállítani az akciók kibontakozását. Ennek mindössze két perc után meg is lett az eredménye. Egy félpályás labdaszerzés után Éderson vágta a labdát nagy erővel a bal felsőbe. Rá pár percre Manu Koné lőtt a tizenhatos vonaláról, ám Carnesechi ezúttal is hárított. Szintén a vendégkapus nyerte a Matías Soulé elleni csatát, pedig a római játékos közelről fejelhetett. Santiago Castro két kapufáig jutott, de a gól csak nem jött össze a hazaiaknak, akik sokszor nem várt hibákkal és pontatlanságokkal játszottak. Gasperini több kulcsjátékosát is hamar leszedte ennek következtében, például az első két fordulóban öt gólt szerző Donyell Malent.

Amikor már úgy tűnt, nincs remény, akkor jött a csereként beálló Matias Soulé. A 21 éves argentin szögletéből Mario Hermoso fejelt gólt nyolc méterről a bal felsőbe a 89. percben. Négy perccel később pedig Paulo Dybala indította Soulét, aki rosszul vette át a labdát, kisodródott, de így is egy csel után bevágta a bal alsóba.

A Roma végül 39 lövéssel zárt, ebből 3.24-es várható gólértéket (xG) szedett össze. Sokáig úgy nézett ki, ez egy pontra sem lesz elég, de végül 2–1-re nyert a fővárosi csapat, amely továbbra is hibátlan.

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Roma–Atalanta 2–1 (Hermoso 89., Soulé 90+3., ill. Éderson 47.)

Fiorentina–Torino 1–2 (Pellegrino 47., ill. Mandragora 73., Ché Adams 82.)

Internazionale–Napoli 3–2 (La. Martínez 56., 90+1., M. Thuram 82., ill. Politano 50., Höjlund 53.)

Vasárnap rendezik

15.00: Frosinone–Venezia

15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

Hétfőn rendezik

18.30: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio

Pénteken játszották

Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)