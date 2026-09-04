Hiába vezetett a Genoa, négy góllal válaszolva továbbra is veretlen a Como

2025 szeptemberében a Genoa döntetlent ért el Comóban és most is jól kezdett. A 19. percben egy remek bal oldali kiugratást kapott Lorenzo Colombo, majd a középre tett labdáját Milutin Oszmajics vágta kapásból a jobb kapufa mellé. A Como viszont még az első félidőben 15 perc alatt eldöntötte a meccset. Előbb Martin Baturina lőtt 25 méterről a bal alsóba, aztán Assane Diao volt jó helyen egy hosszú oldalra érkező beadásra és nyolc méterről a kapu közepébe talált. A 40. percben aztán Nico Paz is megszerezte idénybeli első gólját. Az argentin támadó Yan Couto védők mögé beemelt labdáját vágta a rövid felsőbe.

A szünet után már fékezett tempóval játszottak a csapatok. A hazaiak mindössze egyszer találták el a kaput. Egy gól azért a második játékrészre is jutott, a 78. percben Assane Diao állította be az 1–4-es végeredményt. A Como így két győzelemmel és egy döntetlennel a tabella élére ugrott, míg a Genoa továbbra is pont nélkül áll, de legalább már az első lőtt gólja megvan.

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)

Szombaton rendezik

15.00: Fiorentina–Torino

18.00: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

Vasárnap rendezik

15.00: Frosinone–Venezia

15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

Hétfőn rendezik

18.30: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio