Nemzeti Sportrádió

Lőfegyver birtoklása miatt vették őrizetbe Bernie Ecclestone-t

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.07. 22:41
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Bernie Ecclestone (Fotó: Getty Images)
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F1 Bernie Ecclestone repülőtér fegyver
Lőfegyver birtoklása miatt őrizetbe vették és néhány órával később el is engedték Portugáliában Bernie Ecclestone-t, a Formula–1-es autós gyorsasági világbajnokság korábbi vezérét.

A 95 éves brit üzletembernél a Lisszabon közelében elhelyezkedő Tires repülőterén találták meg a fegyvert a portugál rendőrök, engedély azonban nem tartozott a vadászpuskához. A Daily Mailnek adott interjúban Ecclestone elismerte, hogy a fegyvert Svájcban vásárolta galamblövészethez.

„Megkérdezték, hogy van-e kék könyvem, amely állítólag a szükséges dokumentáció, én pedig azt mondtam nekik, hogy soha nem utazom ilyesmivel, sőt, gyakorlatilag semmilyen dokumentummal. Azt mondták, hogy letartóztatnak, de aztán megoldottuk a dolgot, bár úgy tűnt, órák teltek el addigra” – foglalta össze a történteket az F1 ex-főnöke.

Ecclestone 1987-től 2017-ig irányította a Formula–1-et, jelenleg svájci és portugáliai otthonai között ingázik. Nem először fordult elő vele, hogy repülőtéren fegyvert találtak nála, 2022-ben Brazíliában pénzbüntetéssel úszott meg egy hasonló esetet.

 

F1 Bernie Ecclestone repülőtér fegyver
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