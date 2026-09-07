Amorim elismerte, a Milan nem érdemelt volna győzelmet a Juventus ellen

SERIE A

3. FORDULÓ

Juventus–AC Milan 1–1

Torino, Allianz Stadion. V: M. Mariani

Juventus: Vicario – Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik (Gatti, 88.) – Douglas Luiz (Woltemade, 76.), Locatelli – F. Conceicao (Zhegrova, 88.), N. González (T. Koopmeiners, 64.), Aljabegovic (Boga, 64.) – Kolo Muani. Vezetőedző: Luciano Spalletti

Milan: Maignan – De Winter, Gila (Terracciano, 88.), Pavlovic – Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61.), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61.), Estupinan – Modric (Jashari, 82.), Moreira (A. Cisse, 61.) – G. Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim

G: Gatti (92.) ill. A Cisse (69.)

A vendég AC Milan vezetőedzője, Rúben Amroim elismerte, nem érdemeltek volna győzelmet a Juventus ellen – mint ismert, a torinóiak a 92. percben egyenlítettek, azonban a vendégek korábban úgy szerezték meg a vezetést, hogy az egész meccsen egyetlenegy kaput eltaláló lövésük volt.

„Többet kell mozognunk és bátrabbnak kell lennünk. Őszintén szólva nem érdemeltünk volna győzelmet, vagy inkább azt is mondhatom, a Juventus nem érdemelt volna vereséget – ismerte el Amorim a DAZN-nek. – Megpróbáltuk a saját játékunkat játszani, de nem voltunk elég jók, amikor nálunk volt a labda. Voltak pillanatok az első félidőben, amikor irányítottunk, de sok labdát elveszítettünk, nem játszottunk jól. Két hónapja dolgozunk együtt, jobban kell teljesítenünk, ám időre van szükségünk, nehéz meccsen vagyunk túl.”

Amorim arra a statisztikára is reagált, hogy a Milan 2023 októbere után szerzett ismét gólt bajnoki meccsen a Juventus ellen, akkor Oliver Giroud révén, most a 19 éves Alphadjo Cisse talált be.

„Megvannak az egyéni kvalitásaink, de az egyszerű dolgok a legfontosabbak, ahogy megkapjuk és továbbítjuk a labdát, ezek a futball alapjai és ma ebben nem voltunk jók” – fogalmazott Amorim. Vele ellentétben torinói kollégája alapvetően biztatónak értékelte a látottakat.

„Ezekre az alapokra lehet építeni – nyilatkozta Luciano Spalletti, a Juventus vezetőedzője a Milan elleni 1–1 után a DAZN Italianak. – Folyamatosan nyomás alatt tartottuk az ellenfelet és 0–0-nál is igyekeztünk felpörgetni a tempót. Jó szellemben futballoztunk, ám a döntéshelyzetekben javulnunk kell. Nem szabad az ellenfél engedélyére várni, a nyakánál fogva meg kell ragadni a játék irányítását. A támadóharmadban a védelmi vonalak áttörésében kell fejlődnünk. Javítanunk kell a helyzetek kialakításán, amik sokszor egészen apró részleteken múlnak.”

Spalletti beszélt a csatárhelyzetről is azután, hogy a Newcastle-től kölcsönvett Nick Woltemade csereként beállva bemutatkozott a Juventusban.

„Woltemade rendelkezik azokkal a képességekkel, amikre a tizenhatoson belül szükségünk van. Kolo Muani kapcsán pedig azt tudom mondani, csatárként számolok vele, és maradok is ennél, meglátjuk, hogy mire jutunk.”