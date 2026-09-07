Nemzeti Sportrádió

Amorim elismerte, a Milan nem érdemelt volna győzelmet a Juventus ellen

P. K.P. K.
2026.09.07. 08:11
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A Milan vezetőedzője, Rúben Amorim nem volt elégedett csapata játékával a Juventus elleni meccsen (Fotó: AFP)
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AC Milan Juventus Serie A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Serie A vasárnapi rangadóján 1–1-es döntetlenre végzett egymással a Ferencváros két Európa-liga ellenfele, a Juventus és a Milan. Lássuk, hogyan értékelte a találkozót a két vezetőedző!

SERIE A
3. FORDULÓ
Juventus–AC Milan 1–1
Torino, Allianz Stadion. V: M. Mariani  
Juventus: Vicario – Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik (Gatti, 88.) – Douglas Luiz (Woltemade, 76.), Locatelli – F. Conceicao (Zhegrova, 88.), N. González (T. Koopmeiners, 64.), Aljabegovic (Boga, 64.) – Kolo Muani.  Vezetőedző: Luciano Spalletti
Milan: Maignan – De Winter, Gila (Terracciano, 88.), Pavlovic – Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61.), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61.), Estupinan  – Modric (Jashari, 82.), Moreira (A. Cisse, 61.) – G. Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim
 G: Gatti (92.) ill. A Cisse (69.)

A vendég AC Milan vezetőedzője, Rúben Amroim elismerte, nem érdemeltek volna győzelmet a Juventus ellen – mint ismert, a torinóiak a 92. percben egyenlítettek, azonban a vendégek korábban úgy szerezték meg a vezetést, hogy az egész meccsen egyetlenegy kaput eltaláló lövésük volt.

„Többet kell mozognunk és bátrabbnak kell lennünk. Őszintén szólva nem érdemeltünk volna győzelmet, vagy inkább azt is mondhatom, a Juventus nem érdemelt volna vereséget – ismerte el Amorim a DAZN-nek. – Megpróbáltuk a saját játékunkat játszani, de nem voltunk elég jók, amikor nálunk volt a labda. Voltak pillanatok az első félidőben, amikor irányítottunk, de sok labdát elveszítettünk, nem játszottunk jól. Két hónapja dolgozunk együtt, jobban kell teljesítenünk, ám időre van szükségünk, nehéz meccsen vagyunk túl.”   

Amorim arra a statisztikára is reagált, hogy a Milan 2023 októbere után szerzett ismét gólt bajnoki meccsen a Juventus ellen, akkor Oliver Giroud révén, most a 19 éves Alphadjo Cisse talált be.

„Megvannak az egyéni kvalitásaink, de az egyszerű dolgok a legfontosabbak, ahogy megkapjuk és továbbítjuk a labdát, ezek a futball alapjai és ma ebben nem voltunk jók” – fogalmazott Amorim. Vele ellentétben torinói kollégája alapvetően biztatónak értékelte a látottakat. 

„Ezekre az alapokra lehet építeni – nyilatkozta Luciano Spalletti, a Juventus vezetőedzője a Milan elleni 1–1 után a DAZN  Italianak. – Folyamatosan nyomás alatt tartottuk az ellenfelet és 0–0-nál is igyekeztünk felpörgetni a tempót. Jó szellemben futballoztunk, ám a döntéshelyzetekben javulnunk kell. Nem szabad az ellenfél engedélyére várni, a nyakánál fogva meg kell ragadni a játék irányítását. A támadóharmadban a védelmi vonalak áttörésében kell fejlődnünk. Javítanunk kell a helyzetek kialakításán, amik sokszor egészen apró részleteken múlnak.” 

Spalletti beszélt a csatárhelyzetről is azután, hogy a Newcastle-től kölcsönvett Nick Woltemade csereként beállva bemutatkozott a Juventusban.

„Woltemade rendelkezik azokkal a képességekkel, amikre a tizenhatoson belül szükségünk van. Kolo Muani kapcsán pedig azt tudom mondani, csatárként számolok vele, és maradok is ennél, meglátjuk, hogy mire jutunk.”

Olasz labdarúgás
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A Milan egyetlen kaput eltaláló lövésig jutott el – a Juve a 92. percben egyenlített

A Ferencváros két Európa-liga-ellenfele közül a hazai pályán játszó torinóiak alakítottak ki több helyzetet, mégis a végén örülhettek, hogy döntetlenre tudták menteni a meccset.

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
Hétfői mérkőzések
18.30: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Lazio
Vasárnap játszották
Frosinone–Venezia 3–2  (Raimondo 21., 39., Kvernadze 83., ill. J. Yeboah 66., Sagrado 74.) 
Parma–Monza 1–1 (Lontani 60., ill. J. Robinson 38.)
Bologna–Sassuolo 2–2 (R. Piccoli 50., Dovbik 90+1., ill. Doig 19., Adzsics 55.)
Juventus–Milan 1–1 (Gatti 90+2., ill. A Cisse 69.)
Szombaton játszották
Roma–Atalanta 2–1 (Hermoso 89., Soulé 90+3., ill. Éderson 47.)
Fiorentina–Torino 1–2 (Pellegrino 47., ill. Mandragora 73., Ché Adams 82.)
Internazionale–Napoli 3–2 (La. Martínez 56., 90+1., M. Thuram 82., ill. Politano 50., Höjlund 53.)
Pénteken játszották
Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)

 

 

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