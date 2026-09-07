Kezdődik a BL új idénye; 13 év után játszhat ismét négyes döntőt a Kaposvári VK

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza. Először fordul elő, hogy hét magyar futballista szerepel a főtáblán. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is alkalmazó Liverpoolhoz hasonlóan (amely az Atléticót látja vendégül) az AEK Athén is két honfitársunkkal kezdi a sorozatot. A bombaformában lévő Varga Barnabás és az egyre jobban játszó Vitális Milán együttese a LASK-ot fogadja, Gulácsi Péter bekerülhet Dortmundban a Villarreal kezdőjébe, Sallai Roland a Galatasaray jobbhátvédjeként a Sporting, míg a lipcsei Willi Orbán a Como otthonában lép pályára. Varga az utóbbi négy tétmeccsén hat gólt szerzett, a görög sajtó áradozik róla. Az osztrákok elleni BL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző mellett ő képviselte az athéniakat.

Az előző idény derbijei fájdalmas emléket hagytak az újpestiekben. Februárban 3–0-ra kaptak ki az Üllői úton, májusban hazai pályán szenvedtek 5–0-s vereséget. Ezúttal Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen góljával már a szünet előtt kettővel vezetett az FTC, a lelátón sokan gondolhatták úgy, ismét a jól ismert forgatókönyv következik. Az Újpest azonban ezúttal nem adta meg magát. A lilák vasárnap a 220. NB I-es mérkőzésén pályára lépő kapusának, Szappanos Péternek ez volt az első derbije, amely a hangulat, a körítés és az iram szempontjából olyan volt, ahogyan elképzelte. „Kapusként játszottam már olyan mérkőzést a Ferencváros ellen, amelyen jóval több védeni valóm volt, a statisztikában biztosan több védés szerepelt. A derbi előtt előre aláírtam volna, ha azt mondják, biztosan szerzünk egy pontot a Groupama Arénában.”

Nyolc csapattal több, 24 kézilabda-együttes részvételével kezdődik szerda este a férfi Bajnokok Ligája. A One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged eltérő célokkal vághat neki az új idénynek. Az Építők a három nyári szerzeményével szintet léphet, és ismét a kölni négyes döntős sztárcsapatok szintjére kerülhet, a Tisza-partiak fiatalos, bővebb keretükkel szeretnének minél tovább versenyben maradni. Lapunk előzetes rangsorában a Szeged a 10. helyre került, a Veszprém a harmadik. Az első helyre, azaz a mezőny legerősebb résztvevőjének a német Magdeburgot tippeljük, amelynek keretében bőven voltak változások, de Bennet Wiegert személye garancia a zökkenőmentes átmenetre.

A 43-szoros magyar válogatott Nikolics Nemanja is részt vett a Legia Warszawa alapításának 110. évfordulója alkalmából rendezett gálamérkőzésen, amelyen három gólja mellett adott egy gólpasszt is. 2015 nyarán igazolt Varsóba a Videotonnal két bajnoki címet nyerő támadó, aki hamar kivívta a lengyel szurkolók elismerését. Első idényében 28 találattal gólkirály lett, csapatával az Ekstraklasát és a Lengyel Kupát is megnyerte. 2016 nyarán sikerrel vette a Legia a Bajnokok Ligája selejtezőjét, harminc év után jutott ismét az elit liga főtáblájára. A mostani gálamérkőzés végeredménye 5–2 lett Nikolicsék javára, a csatárt hosszasan ünnepelte a közönség, többen is megjegyezték, a jelenlegi Legiába is beférne…

Rendkívül sikeres éveken van túl a Gyergyói HK jégkorongcsapata, de a klubvezetőség sok változást jelentett be a nyáron. „Eddig az élmezőnyhöz tartoztunk, de reálisan nézve a többi csapat erejét, azt mondanám, hogy a ránk váró bajnoki évadban inkább a középmezőnyben, annak az elején lehetünk – mondta a Nemzeti Sportnak a 31 éves csatár, Sárpátki Tamás. – Sokkal több fiatal, saját nevelésű játékosunk lesz, mint korábban, és jóval kevesebb légiós. Úgy is fel lehet ezt fogni, hogy nincs rajtunk akkora nyomás, mint korábban, de attól, mert átalakul a csapat, nem tűzünk ki kisebb célokat magunk elé, mint korábban. Az edzői stáb is azt sulykolja belénk, hogy ne veszítsünk az ambíciónkból, csak azért, mert néhány jó játékos távozott.”

A Szolnok ellen elért sikerével 13 év után játszhat ismét négyes döntőt a férfi vízilabda Magyar Kupában a Kaposvári VK. A győzelemből négy góllal vette ki a részét a 47 éves Vindisch Ferenc, aki a 2014–2015-ös idény óta erősíti a klubot. „Az eddig megszokottakhoz képest jobb esélyekkel vágunk neki a bajnoki idénynek, de első lépésként jussunk be a legjobb nyolcba! – mondta lapunknak. – Ha ezt elérjük, akkor azt hiszem, az ötödik helyig is eljuthatunk, ami messze a legjobb eredmény lenne, amit eddig a klub elért. A Fradin kívül két-három csapat okozhat igazán nagy gondot, az a feladatunk, hogy mindig szigorúan a következő lépésre koncentráljunk.” A kupa elődöntőjében a Kaposvár az FTC-vel találkozik.

Világbajnok lett Vadnai Jonatán az ILCA 7-es olimpiai hajóosztályban, első magyarként a sportág történetében. A siker hátterében az egész család több mint egy évtizedes munkája, áldozatvállalása és erőfeszítése áll. Jonatán nem váratlanul robbant be a szűk élmezőnybe, tavaly már vb-negyedik volt, a párizsi olimpián is negyedik lett, Európa-bajnokságokon kétszer végzett a dobogón. A vb előtt nem minden alakult tökéletesen, ám Dublinban öt napon keresztül ott volt a legjobbak között. A világbajnoki cím az utolsó futamban dőlt el, amelyben jött egy olyan hátszél, amelyre talán még ő sem számított. Az ünneplés kijár a történelmi győzelemért, ugyanakkor nincs idő hátra dőlni: Brazíliában következik a kvalifikációs vb, amelyen az olimpiai helyek jelentős részét elkel.

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