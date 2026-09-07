Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: Kezdődik a ifi BL ligaszakasza

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
2026.09.07. 20:33
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ifi Bl utánpótlás utánpótlássport UEFA Ifjúsági Liga
A labdarúgó Bajnokok Ligájával egy napon, kedden rajtol az U19-esek európai kupasorozata is.

Már kedden délelőtt 11 órakor, a görög AEK Athén és az osztrák LASK összecsapásával elkezdődik a labdarúgó UEFA Ifjúsági Liga 2026/27-es évada. A legrangosabb U19-es európai kupa lebonyolítása szerint két kategóriában kezdenek a csapatok: a felnőtt Bajnokok Ligája ligaszakaszába kvalifikált együttesek fiataljai a BL-ágon, míg a korosztályos nemzeti bajnokságok aranyérmesei a bajnoki ágon selejteznek.

A BL-ágról – hat meccs után – a huszonkét legjobb csapat kerül a harminckettő közé, míg a bajnoki ágról tíz alakulat juthat a főtáblára.

A szeptemberi 8-i rajton – nevek alapján –

a címvédő Real Madrid és azt Inter összecsapása ígérkezik a legizgalmasabbnak,

de természetesen az utánpótláscsapatok erőviszonyait nem lehet a felnőttegyüttesek tudása alapján megítélni. 

A sorozatnak magyar érdekeltsége is van: az U19-es bajnokság aranyérmese, az MTK Budapest csak a bajnoki ág második körében csatlakozik be. A kék-fehérek a montenegrói Mladost Donja Gorica és a kazah Kajrat Almati párosítás győztesével csaphatnak össze. Az első mérkőzést Magyarországon, várhatóan október 28-án, a visszavágót pedig november 4-én játsszák.

AZ UEFA IFJÚSÁGI LIGA BL-ÁGÁNAK 1. FORDULÓS PÁROSÍTÁSAI:
Szeptember 8.
AEK Athén (görög)–LASK (osztrák)
Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol)
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
Porto (portugál)–Manchester City (angol)
Lille (francia)–Real Betis (spanyol)
Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
Szeptember 9.
Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland)
VfB Stuttgart (német)–Viking (norvég)
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)
Napoli (olasz)–Arsenal (angol)
Szeptember 10.
Fenerbahce (török)–Roma (olasz)
PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
Como (olasz)–RB Leipzig (német) 
Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég)
Manchester United (angol)–Sabah (azeri)
Slavia Praha (cseh)–Lens (francia)

(Kiemelt képünk forrása: UEFA)

 

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