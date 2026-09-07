Még a harmadik fordulónak sincs vége, máris itt a Serie A első edzőváltása

A Fiorentina számára már az első fordulóban nagy pofon érkezett: a csapat 4–0-s vereséget szenvedett a Roma otthonában. Ezt követően hazai pályán a frissen feljutó Frosinone három gólt szerzett ellenük, majd szombaton a Torino ellen is alulmaradtak a firenzeiek, 2–1-re.

A három egymást követő vereség megpecsételte a vezetőedző, Fabio Grosso sorsát. Grosso nyáron vette át a Fiorentina irányítását, miután a Sassuolo kispadján meggyőző munkát végzett. A klubvezetőség jelentős erősítésekkel is igyekezett megteremteni számára a sikeres szereplés feltételeit, a Serie A-ban azonban egyelőre semmi sem igazolta a várakozásokat.

Bár a csapat 4–1-re legyőzte a Beneventót az Olasz Kupában, a bajnoki mérleg lesújtó: három mérkőzés, három vereség, egy rúgott és kilenc kapott gól. A gyenge eredmények mellett az olasz sajtó arról is beszámolt, hogy egyre komolyabb nézeteltérések alakultak ki Grosso és Fabio Paratici sportigazgató között. A vezetőség végül a tréner menesztése mellett döntött.

A „violák” irányítását Gianluca Di Marzio szerint Paolo Vanoli veheti át, aki Grosso elődje: a 2025–2026-os idényben novemberben nevezték ki, a gárda a 15. helyen végzett az ő kezei alatt a Serie A-ban.

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

18.30: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio

Vasárnap játszották

Frosinone–Venezia 3–2 (Raimondo 21., 39., Kvernadze 83., ill. J. Yeboah 66., Sagrado 74.)

Parma–Monza 1–1 (Lontani 60., ill. J. Robinson 38.)

Bologna–Sassuolo 2–2 (R. Piccoli 50., Dovbik 90+1., ill. Doig 19., Adzsics 55.)

Juventus–Milan 1–1 (Gatti 90+2., ill. A Cisse 69.)

Szombaton játszották

Roma–Atalanta 2–1 (Hermoso 89., Soulé 90+3., ill. Éderson 47.)

Fiorentina–Torino 1–2 (Pellegrino 47., ill. Mandragora 73., Ché Adams 82.)

Internazionale–Napoli 3–2 (La. Martínez 56., 90+1., M. Thuram 82., ill. Politano 50., Höjlund 53.)

Pénteken játszották

Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)