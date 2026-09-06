Serie A: eltapsolta kétgólos előnyét, mégis nyert a Frosinone, döntetlen Parmában és Bolognában

A tinik villogtak Parmában: a első félidő vége felé közeledve Ricardo Mags passzából a mindössze 19 éves Jay Robinson vette be a vendég Monza kapuját. A kapura jóval veszélyesebb vendégek egy még fiatalabb játékos, a mindössze 18 esztendős, öt perccel korábban beállt Simone Lontani révén egyenlítettek a 60. percben, aki Andrea Colpani hatalmas lövése után kikapttanó labdát juttatta a hálóba – mint kiderült, ezzel a végeredményt is kialakította. 1–1

Antonio Raimondo duplájával az első félidőben kétgólos vezetést szerzett otthon a Frosinone a Venezia ellen az egyébként helyzetek terén meglehetősen kiegyenlített mérkőzésen. A második félidőben a labdát a kezdetektől többet birtokló velenceieknek össze is jött a szépítés ecuadori középpályásuk, John Yeboah révén, az utolsó negyedórára fordulva pedig a belga védő, Richie Sagrado góljával pedig le is dolgozták kétgólos hátrányukat. A hajrában aztán megint jöttek a hazaiak: egy lecsorgó labdára Giorgi Kvernadze csapott le, és a VAR-vizsgálat után már joggal ünnepelhetett – akárcsak csapata a lefújás után. 3–2

Az Emilia Romagna-i rangadón a skót Josh Doig góljával szerzett vezetést a Sassuolo az első két fordulóban pontot sem szerző Bologna vendégeként. Az első félidőben a házigazdák kétszer annyit bortokolták a labdát, mint ellenfelük, mégsem sikerült bepréselniük azt a tartományi rivális kapujába. A térfélcsere utáni ötödik percben aztán mégiscsak egyenlíteni tudtak a piros-kékek: Juan Miranda balról beívelt szögletét a remekül helyezkedő Roberto Piccoli bólintotta a kapu jobb oldalába. Nagy volt az öröm a Renato Dall'Arában, de csak öt percig tartott a mámor: a látogatók montenegrói támadó középpályása, Vaszilije Adzsics a Bologna tizenhatosán belülről eleresztett hatalmas bombával ismét a Sassuolót juttatta vezetéshez. Már-már úgy tűnt, a vendégek három ponttal távoznak, ám Artem Dovbik másképpen gondolta: a hosszabbításban az ukrán csatár egy Arijanet Muric-védés után kipattanó labdára csapott le – a Bologna megszerezte első pontját a Serie A 2026–27-es kiírásában. 2–2

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Frosinone–Venezia 3–2 (Raimondo 21., 39., Kvernadze 83., ill. J. Yeboah 66., Sagrado 74.)

Parma–Monza 1–1 (J. Robinson 38., ill. Lontani 60.)

Bologna–Sassuolo 2–2 (Doig 19., Adzsics 55., ill. R. Piccoli 50., Dovbik 90+1.)

Később

20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

Hétfőn rendezik

18.30: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio

Szombaton játszották

Roma–Atalanta 2–1 (Hermoso 89., Soulé 90+3., ill. Éderson 47.)

Fiorentina–Torino 1–2 (Pellegrino 47., ill. Mandragora 73., Ché Adams 82.)

Internazionale–Napoli 3–2 (La. Martínez 56., 90+1., M. Thuram 82., ill. Politano 50., Höjlund 53.)

Pénteken játszották

Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)