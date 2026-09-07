Nemzeti Sportrádió

Öt gólt vágva nyert az Újpest a Futsal NB I-ben

B. A. P.B. A. P.
2026.09.07. 22:48
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Öt gólig jutott az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
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A futsal NB I 4. fordulójában hazai pályán 5–2-re verte meg az Újpest a H.O.P.E. Futsal együttesét, míg a Magyar Futsal Akadémia 3–1-re diadalmaskodott az Airnergy vendégeként.

Az Újpest kilenc perc után már kétgólos hátrányba került, de három percen belül egyenlített, majd a második félidőben a duplázó Suscsák Máté vezérletével magabiztosan nyert. 

A Magyar Futsal Akadémia Szabó Koppány két góljával elhúzott. Erre a hajrában jött az Airnergy válasza, de az egyenlítés helyett Módly Márk eldöntötte a mérkőzést, ezzel a vendégek megszerezték idénybeli első győzelmüket.

FUTSAL
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
Airnergy FC–Magyar Futsal Akadémia 1–3
Újpest FC–H.O.P.E. Futsal 5–2

 

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