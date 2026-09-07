Öt gólt vágva nyert az Újpest a Futsal NB I-ben

Az Újpest kilenc perc után már kétgólos hátrányba került, de három percen belül egyenlített, majd a második félidőben a duplázó Suscsák Máté vezérletével magabiztosan nyert.

A Magyar Futsal Akadémia Szabó Koppány két góljával elhúzott. Erre a hajrában jött az Airnergy válasza, de az egyenlítés helyett Módly Márk eldöntötte a mérkőzést, ezzel a vendégek megszerezték idénybeli első győzelmüket.

FUTSAL

FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ

Airnergy FC–Magyar Futsal Akadémia 1–3

Újpest FC–H.O.P.E. Futsal 5–2