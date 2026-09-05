Kétgólos hátrányból felállva a 91. percben szerzett góllal verte a Napolit az Inter

FIORENTINA–TORINO

Nem rajtolt jól a Fiorentina, ráadásul a Torinót 2024-ben győzte le legutóbb. Az eseménytelenebb első félidő után hamar vezetést szereztek a hazaiak, Mateo Pellegrino távoli lövését bevédte Lucas Perri a 47. percben. A hajrában azonban kétszer is betalált a Torino. Előbb Rolando Mandragora lőtt 25 méterről hatalmas erővel a bal felsőbe, majd Ché Adams talált akrobatikus mozdulattal a hálóba.

A Fiorentina tehát megszerezte idénybeli első gólját, de továbbra is pont nélkül a tabella utolsó helyén áll, míg a Torino első győzelmét aratta a bajnokságban.

INTERNAZIONALE–NAPOLI

Az elmúlt hat idényből ötben vagy az Inter vagy a Napoli végzett a tabella élén. Tavaly a milánóiak nyerték a bajnokságot, de a hazai meccsen 2–2-es döntetlen született, míg Nápolyban Kevin De Bruynéék 3–1-re diadalmaskodtak. Intenzíven kezdtek a csapatok: a harmadik percben Andy Diouf próbálkozását védte Alex Meret, míg a túloldalt Frank Anguissa próbálkozását hárította Josep Martínez. Az első félidő legnagyobb helyzeténél a kapufa mentette meg a vendégeket, a ráadásban Federico Dimarco szabadrúgása csattant a keresztlécen.

A szünet után felgyorsultak az események. Az 50. percben Matteo Politano két kísérletét blokkolták a milánóiak, de harmadjára visszalőtt a rövid oldalra, míg két védő és a kapus is a hosszú irányába vetődött. Három percre rá az Inter felszabadított, legalábbis azt hitték, ám a labda nem ment ki az oldalvonalon túlra, Givoanni Di Lorenzo begyűjtötte, Rasmus Höjlundhoz továbbított, aki 18 méterről a jobb alsóba tekert. Ám hiába a gyorsan jött kétgólos hátrány, nem estek össze a hazaiak. Az 56. percben Lautaro Martínez szépített Dimarco középre tett labdáját követően.

Mindkét gárda számos lehetőséget teremtett, a következő gólra mégis 25 percet kellett várni. A 82. percben Marcus Thuram érkezett remekül egy bal oldali beadásra és fejelt a jobb kapufa mellé. A 91. percben aztán egy szögletet követően röviden szabadított fel a Napoli, a második középre tett labdát két vendég játékos sem tudta elrúgni, így az Lautaro Martínezhez került, aki két méterről a kapuba kotorta. Az Inter tehát kétgólos hátrányból felállva felülmúlta a Napolit, amelyet legutóbb 2023-ban vert meg a bajnokságban. A milánóiak továbbra is hibátlan mérleggel állnak, míg a Napoli maradt hárompontos.

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Fiorentina–Torino 1–2 (Pellegrino 47., ill. Mandragora 73., Ché Adams 82.)

Internazionale–Napoli 3–2 (La. Martínez 56., 90+1., M. Thuram 82., ill. Politano 50., Höjlund 53.)

KÉSŐBB

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

Vasárnap rendezik

15.00: Frosinone–Venezia

15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

Hétfőn rendezik

18.30: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio

Pénteken játszották

Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)