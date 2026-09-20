Rácz László nyugodtan viseli a háborút; Bárány lehet az adu ász?

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Az ukrán főváros mindennapjairól, a légiriadókkal megszakított bajnokikról és a pénteki Magyarország–Ukrajna válogatott mérkőzésről is beszélgettünk Rácz Lászlóval, a Dinamo Kijevvel Kupagyőztesek Európa-kupáját, a szovjet válogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet nyerő 65 éves kárpátaljai futballistával. A korábban a Ferencvárosban is játszó Rácz a Dinamo Kijev első csapatának játékosmegfigyelője, mérkőzésekre jár, szakmai tanácsaival segíti a klubot. Előtte a Dercenben működő Munkácsi Futball Akadémia szakmai felügyelőjeként dolgozott, ám az akadémia magyarországi finanszírozása leállt, és sokakkal együtt ő is eljött onnan. Lapunknak elmondta, az ukrajnai bajnokságok „a lehetőségekhez igazodva mennek tovább, a mérkőzéseken azonban biztonsági megfontolásból a nézőszám mindig korlátozva van”.

Az előző idényben újoncként ért el kiváló eredményeket a TFSE női röplabdacsapata, amelynek az utolsó fordulóig volt esélye az ötödik hely megszerzésére. A fővárosi csapat a záró találkozón elszenvedett vereség miatt végül hetedik lett, de így is várakozáson felül szerepelt, számos bravúrt elérve. A nyáron aztán a tizenöt tagú keret több mint fele más klubban kapott nyilvánvalóan „zsírosabb” szerződést, mindössze négy játékosa maradt a korábban a nőknél a Vasassal, a férfiaknál pedig a Pénzügyőrrel bajnoki címekig és Magyar Kupa-győzelmekig jutó edzőnek, Jókay Zoltánnak. „Augusztusban is csak hat-hét játékossal tudtuk elkezdeni a munkát. Viccesen hangzik, de azt is mondhatnám, hogy aztán mindenki hozott magával még egy embert...”

Ahhoz képest, hogy a visszafogott olasz sajtó az 1982-es vb-n eleinte olyan szellemnek nevezte, aki csak céltalanul bolyong a pályán, a világbajnoki diadal után már tenyerén hordta a nemzet. Pedig nem sokon múlt, hogy a kispadon szenvtelen arccal pipázgató Enzo Bearzot szövetségi kapitány el se vigye magával Spanyolországba. Kapcsolatba hozták ugyanis az 1980-as olasz fogadási és bundabotránnyal, a Totoneróval. Emiatt eredetileg három évre eltiltották, majd a büntetését két évre csökkentettek, így elhárult az akadály az 1982-es világbajnoki részvétele elől. Népsport-mellékletünkben bemutatjuk Paolo Rossi pályafutását, aki még mindig csak 70 éves lenne.

A magyar tenisz Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitányával értékeltünk a Luxemburgban 4–0-ra megnyert világcsoport I-es osztályozó után. Bardóczky Kornél sportszerűen elismerte, „könnyebbséget jelentett, hogy lábsérülés miatt egyesben nem játszott az ellenfél első számú játékosa, Chris Rodesch. Ugyanakkor a nemzeti csapatukban az alacsonyabban rangsorolt játékosok is olyan erőre kaphatnak, amilyenre a magasabban jegyzett esetleg nem számít.” Felvetettük, hogy noha Makk Péter mögött sikeres hónapok vannak, mégis kicsit szokatlan lépés volt, hogy sorsdöntő meccsen küldte pályára újoncként párosban: „Nagyon bíztam Petiben, már otthon is mondtam neki: úgy készüljön, hogy bármikor bevethetem.”

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