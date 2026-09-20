Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: kétszer vezetett a DAC, de a vége döntetlen lett

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.09.20. 22:36
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Fotó: Duducz Tibor
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DAC Dunaszerdahely Nagyszombat Niké Liga
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) vasárnapi rangadóján a Dunaszerdahely 2–2-es döntetlent ért el a Nagyszombat ellen, és továbbra is vezeti a bajnokságot.

Hét közben nagyon kellemetlen pofont kapott a DAC: a harmadosztályú Nagyölved otthonában szenvedett 3–2-es vereséget, és idő előtt búcsúzott a Szlovák Kupa küzdelmeitől. A sárga-kékek, akik jelenleg magasan a Niké Liga legjobb formában lévő csapatának számítanak, tisztában voltak azzal, hogy csalódást okoztak szurkolóiknak. Tudták, hogy csak egy módon javíthatják ki a csorbát: ha a bajnokságban továbbra is eredményesen szerepelnek.

Vasárnap megyei rangadóra került sor, hiszen az ősi rivális Nagyszombat látogatott a MOL Arénába. Borítékolható volt az izgalom és a feszültség, hiszen a két csapat összecsapásain szinte mindig történik valami emlékezetes. Ezúttal sem volt másként.

A találkozó ünnepélyesen kezdődött. Duplán is, hiszen a dunaszerdahelyi Ammar Ramadan augusztus hónap legjobb játékosa lett a Niké Ligában, ráadásul az ő találatát választották a hónap legszebb góljának.

Az összecsapás egyben a DAC 200. mérkőzése volt a MOL Arénában a stadion 2016 novemberi megnyitása óta.

Nagyon aktívan kezdett a DAC, a labda szinte folyamatosan a vendégek térfelén járt. A mérkőzést ezúttal sem kerülte el a sajnálatos vendégszurkolói folklór: többször felhangzottak magyarellenes rigmusok és a Ferencváros gyalázása is.

A hazai fölény a 17. percben érett góllá. Samsindin Ouro ugratta ki a héten szerződést hosszabbító Matej Trusát, aki először a jobb kapufát találta el, majd a kipattanót a hálóba vágta. A Niké Liga hétgólos gólkirálya ezzel megszerezte a DAC 300. élvonalbeli gólját a MOL Arénában.

A Spartak ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, és a 28. percben Filip Trello kiegyenlített. Óriási csata zajlott a pályán, a 41. percben pedig ismét Matej Trusa előtt adódott nagy lehetőség, ám lövése elkerülte a kaput. Közvetlenül a szünet előtt azonban egy gyors ellenakció végén Ammar Ramadan ismét a hazaiak javára billentette a mérkőzést.

Fotó: Duducz Tibor

A gól után elszabadultak az indulatok. Hosszú percekig állt a játék a pályán kialakult tömegjelenet miatt, majd a feszültség a játékoskijáróban is folytatódott. Ivan Kružliak játékvezető, aki nem élete mérkőzését vezette, két-két piros lapot osztott ki. Mind a négyet stábtagok kapták: a DAC részéről Csányi Ábel csapatvezető és Thomas Kraus pályaedző, míg a vendégeknél Antonio Muñoz vezetőedző és Martin Škrtel sportigazgató jutott a kiállítás sorsára.

A találkozóra 7576 néző látogatott ki. Ez azt jelenti, hogy a dunaszerdahelyi futballszentély történetének egymilliomodik nézőjét is ezen az estén köszönthették. A MOL Aréna megnyitása óta már összesen 1 007 434 szurkoló látogatott ki a stadionba.

A szünet után továbbra is a nagy küzdelem dominált. A Nagyszombat támadott, a hazaiak pedig veszélyes kontrákat vezettek. Többször is megszerezhették volna a harmadik gólt, ám nagy helyzeteket hagytak ki. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a futball megbosszulta a kihagyott lehetőségeket: a 85. percben a hazai védelem kihagyott egy pillanatra, Lorent Mehmedi pedig kiegyenlített.

NIKÉ LIGA
DAC–Nagyszombat 2–2
DAC: a felvidéki Csóka Bálint végig a pályán volt; Tuboly Máté nem volt a keretben.

 

DAC Dunaszerdahely Nagyszombat Niké Liga
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