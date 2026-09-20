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Labdarúgás: második lett az U15-ös leány válogatott

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2026.09.20. 21:26
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A szlovéniai UEFA Development-torna harmadik mérkőzésén a házigazda ellen lépett pályára az U15-ös leány válogatott, amely két győzelmet követően ezúttal vereséget szenvedett.

A bosnyákok és a litvánok ellen a rendes játékidőben 2–2 lett az eredmény, a tizenegyespárbajban minkétszer a magyarok voltak jobbak, a vasárnapi mérkőzésen viszont nem bírtak a szlovén együttessel. A találkozón a házigazdák kezdtek jobban, a 11. percben meg is szerezték a vezetést, majd a 38. percben a litvánok ellen is eredményes Los Lujza egyenlített. A második félidő közepén a szlovének találtak a kapuba, így megnyerték a meccset, valamint a mieink előtt tornát is.

– Megdicsértem a lányokat, remekül játszottak most is – mondta az mlsz.hu-nak Szanyi Mária szövetségi edző. –. A lányok fogékonyak az újra, hamar beépítik a játékba azt, amit kérünk tőlük, sokra hivatott ez a csapat. Köszönöm a kerettagok munkáját, valamint azokét is, akik korábban már velünk készültek, de most nem lehetettek itt a tornán, ahogy a klubokban dolgozó kollégáknak is jár a köszönet. Sok munka vár még ránk, van miért dolgozni a jövőben is.

(Kiemelt képünk forrása: mlsz.hu)

U15-ÖS LEÁNY UEFA DEVELOPMENT-TORNA, CATEZ OB SAVI (SZLOVÉNIA)

Szlovénia–Magyarország 2–1 (1–1)

Magyarország: Udvari Rebeka – Karádi Viktória (Sárecz Diána, 57.), Sziszák Zsófia, Kratochwill Bora, Kiss Zoé (Vadász Anna, 72.) – Labanc Anna, Tóth Bianka Bíborka, Los Lujza (Szabó Szonja, 72.) – Farkas Maja (Vizer Nóra, 57.), Tanárki-Fülöp Panna (Kaltenbach Laura, 72.), Szakál Csenge

 

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