Remco Evenepoel történelmet írt, sorozatban negyedszer nyerte meg az időfutam-vb-t

Ellepték Montréal utcáit a kerékpárosok, az elkövetkezendő napokban a kanadai metropoliszban zajlik az országúti világbajnokság. Vasárnap a női és férfi időfutamokkal vette kezdetét a program, mindkét nemre ugyanaz a 39.2 kilométeres útvonal várt, a jellemzően sík terep végén egy meredek emelkedő nehezítette a versenyzők helyzetét. A táv során a versenyzők érintették a helyi, Formula–1-es versenyekre is használt, mormotákról emlékezetes pályát, amelyet egy mesterséges szigetre építettek fel.

A férfiaknál két magyar kerékpáros indult, az idei és a tavalyi időfutambajnok, Peák Barnabás és Pelikán János állt rajthoz a 61 tagú mezőnyben. Kettejük közül Pelikán ideje volt jobb, 55 másodperccel múlta felül Peákot.

Az esélyesek közül Remco Evenepoel úgy vághatott neki, hogy amennyiben megvédi címét, történelmet ír, korábban még senki sem nyert sorozatban négy vb-t. Filippo Ganna pedig arra készült, hogy meglepetést szerezve megszakítja ezt a szériát. Az első időmérőpontnál az idei Tour de Hongrie-győztes svéd Jakob Söderqvist állt a legjobban, Evenepoel azonban kilenc másodpercet vert rá, Ganna 22 másodperces hátrányban volt. A második ellenőrzőpontnál már 34 másodperccel vezetett a belga, míg a kifejezetten jó időt futó Paul Seixas abban reménykedhetett, hogy éremmel hangolhat a mezőnyversenyre.

Söderqvist elesett az egyik kanyarban, ez a bukás sokba került, megfosztotta ugyanis a dobogótól a svéd versenyzőt. Evenepoel közben tovább növelte előnyét, a harmadik ellenőrzőpontra fordulva már a negyven másodpercet is átlépte, így pláne nem kellett kockáztatnia. Seixas aggódva figyelte Gannát, az olasz jobb idővel zárt, a fiatal francia bronzéremnek örülhetett végül.

Evenepoel lendülete a hajrára sem hagyott alább, 57 másodperccel múlta felül a második helyezett Gannát, eredménye hűen tükrözi, mennyivel a mezőny felett áll.

„Csodálatos. Ez volt a cél, hogy egyhuzamban negyedszer is megnyerjük, és ez kellően nagy motivációt jelentett. Nehéz pálya volt, technikás kezdéssel és befejezéssel, középen meg kellett az erő. Az első hat kilométer után volt egy időellenőrzésem és ott már tudtam, hogy a többiek előtt vagyok. Az első ellenőrzőpontnál úgy voltam vele, hogy talán lehet, hogy túlvállalom magam, de azért nyomtam tovább. Fantasztikus érzéseim voltak egész nap, ez egy remek kezdése a világbajnokságnak. Most van egy kis időm pihenni, kiélvezni a különleges győzelmet, aztán fókuszálok a következő vasárnapi versenyre” – értékelt Evenepoel röviddel a célba érés után.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL, IDŐFUTAM, 39.2 km

FÉRFIAK

1. Remco Evenepoel (Belgium) 44:53 perc, 2. Filippo Ganna (Olaszország) 57 másodperc hátrány, 3. Paul Seixas (Franciaország) 1:13 p h., 4. Brandon McNulty (Egyesült Államok) 1:25 p h., 5. Jakob Söderqvist (Svédország) 1:26 p h., 6. Isaac Del Toro (Mexikó) 1:38 p h., …38. Pelikán János 4:22 p h., …41. Peák Barnabás 5:17 p h.