Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–FTC 1–1

Remco Evenepoel történelmet írt, sorozatban negyedszer nyerte meg az időfutam-vb-t

2026.09.20. 21:43
null
Evenepoelnak nem volt ellenfele (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár országúti kerékpáros vb Peák Barnabás Remco Evenepoel Pelikán János
Lehengerlő teljesítménnyel szerezte meg sorozatban negyedik világbajnoki címét időfutamban Remco Evenepoel belga országúti kerékpáros, erre korábban senki nem volt még képes. A nőknél is a legnagyobb esélyes, a svájci Marlen Reusser diadalmaskodott.

Ellepték Montréal utcáit a kerékpárosok, az elkövetkezendő napokban a kanadai metropoliszban zajlik az országúti világbajnokság. Vasárnap a női és férfi időfutamokkal vette kezdetét a program, mindkét nemre ugyanaz a 39.2 kilométeres útvonal várt, a jellemzően sík terep végén egy meredek emelkedő nehezítette a versenyzők helyzetét. A táv során a versenyzők érintették a helyi, Formula–1-es versenyekre is használt, mormotákról emlékezetes pályát, amelyet egy mesterséges szigetre építettek fel.

A férfiaknál két magyar kerékpáros indult, az idei és a tavalyi időfutambajnok, Peák Barnabás és Pelikán János állt rajthoz a 61 tagú mezőnyben. Kettejük közül Pelikán ideje volt jobb, 55 másodperccel múlta felül Peákot.

Az esélyesek közül Remco Evenepoel úgy vághatott neki, hogy amennyiben megvédi címét, történelmet ír, korábban még senki sem nyert sorozatban négy vb-t. Filippo Ganna pedig arra készült, hogy meglepetést szerezve megszakítja ezt a szériát. Az első időmérőpontnál az idei Tour de Hongrie-győztes svéd Jakob Söderqvist állt a legjobban, Evenepoel azonban kilenc másodpercet vert rá, Ganna 22 másodperces hátrányban volt. A második ellenőrzőpontnál már 34 másodperccel vezetett a belga, míg a kifejezetten jó időt futó Paul Seixas abban reménykedhetett, hogy éremmel hangolhat a mezőnyversenyre.

Söderqvist elesett az egyik kanyarban, ez a bukás sokba került, megfosztotta ugyanis a dobogótól a svéd versenyzőt. Evenepoel közben tovább növelte előnyét, a harmadik ellenőrzőpontra fordulva már a negyven másodpercet is átlépte, így pláne nem kellett kockáztatnia. Seixas aggódva figyelte Gannát, az olasz jobb idővel zárt, a fiatal francia bronzéremnek örülhetett végül.

Evenepoel lendülete a hajrára sem hagyott alább, 57 másodperccel múlta felül a második helyezett Gannát, eredménye hűen tükrözi, mennyivel a mezőny felett áll.

„Csodálatos. Ez volt a cél, hogy egyhuzamban negyedszer is megnyerjük, és ez kellően nagy motivációt jelentett. Nehéz pálya volt, technikás kezdéssel és befejezéssel, középen meg kellett az erő. Az első hat kilométer után volt egy időellenőrzésem és ott már tudtam, hogy a többiek előtt vagyok. Az első ellenőrzőpontnál úgy voltam vele, hogy talán lehet, hogy túlvállalom magam, de azért nyomtam tovább. Fantasztikus érzéseim voltak egész nap, ez egy remek kezdése a világbajnokságnak. Most van egy kis időm pihenni, kiélvezni a különleges győzelmet, aztán fókuszálok a következő vasárnapi versenyre” – értékelt Evenepoel röviddel a célba érés után.

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL, IDŐFUTAM, 39.2 km
FÉRFIAK
1. Remco Evenepoel (Belgium) 44:53 perc, 2. Filippo Ganna (Olaszország) 57 másodperc hátrány, 3. Paul Seixas (Franciaország) 1:13 p h., 4. Brandon McNulty (Egyesült Államok) 1:25  p h., 5. Jakob Söderqvist (Svédország) 1:26 p h., 6. Isaac Del Toro (Mexikó) 1:38 p h., …38. Pelikán János 4:22 p h., …41. Peák Barnabás 5:17 p h.

Kerékpár
4 órája

Kerékpár-vb: Marlen Reusser születésnapján megvédte a címét női időfutamban

A svájci kiválóság a másfél perccel előtte induló Demi Volleringet is megelőzte.

 

 

kerékpár országúti kerékpáros vb Peák Barnabás Remco Evenepoel Pelikán János
Legfrissebb hírek

Elképesztő! Van der Poel 175 kilométeres szóló szökéssel győzött Luxemburgban

Kerékpár
3 órája

Kerékpár-vb: Marlen Reusser születésnapján megvédte a címét női időfutamban

Kerékpár
4 órája

Időfutammal rajtol a montreali kerékpáros-vb, Evenepoel a favorit

Kerékpár
9 órája

Új szereplőn ragyoghat a szivárványos trikó

Kerékpár
2026.09.17. 08:10

A Vuelta-dobogó után csapatot vált az osztrák bringás

Kerékpár
2026.09.15. 18:59

Az MBH-s Fancellu nyerte a „kulacsos” bukással tarkított abruzzói kör első szakaszát – VIDEÓ

Kerékpár
2026.09.15. 18:27

Evenepoel győzelemmel melegített a világbajnokságra

Kerékpár
2026.09.12. 10:25

Zsankó Petra kilencedik a franciaországi négynapos nyitó szakaszán

Kerékpár
2026.09.10. 17:14