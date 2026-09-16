Nemzeti Sportrádió

El: győzött a San Siróban a Benfica, sikerrel kezdett a Leverkusen és a Sunderland is

R. D. P.R. D. P.
2026.09.16. 22:59
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Otthonában maradt pont nélkül a Milan (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan Vitályos Viktor Olympique Lyon labdarúgó Európa-liga Benfica Bayer Leverkusen Kovács Bendegúz Hegyi Krisztián
A Bayer Leverkusen 2–0-ra legyőzte hazai pályán a szlovén Celjét, míg a Milan kisebb meglepetésre 2–0-s vereséget szenvedett a Benficától az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában, szerdán.

A Leverkusen Svit Sveslar öngóljával már a 15. percben vezetést szerzett, a végeredményt pedig Facundo Medina állította be a 74. percben. A Benfica Dodi Lukebakio és Jakub Kaminski góljával vitte el a három pontot Milánóból.

Az Olympiakosz 2–1-re múlta felül a Jagiellonia Bialystokot, míg a Lyon 2–1-re nyert az Anderlecht otthonában. A Sturm Graz–Rennes és a Hapoel Beer-Seva–Dinamo Zagreb mérkőzés egyaránt 0–0-val zárult.

Az 53 év után európai kupában szereplő Sunderland Enzo Le Fée 66. percben értékesített tizenegyesével 1–0-ra győzte le az AZ Alkmaart, amelyben Kovács Bendegúzzal csak a cserepadon számoltak.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Szerdai mérkőzések
Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén) 2–0 (Sveslar 15. – öngól, Medina 74.)
Milan (olasz)–Benfica (portugál) 0–2 (Lukebakio 16., Kaminski 53.)
Olympiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok 2–1 (A. González 23., Jaremcsuk 84., ill. Szmyt 20.)
Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia) 1–2 (Cvetkovics 61., ill. Nartey 8., Nakamura 22.)
Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia) 0–0
Sunderland (angol)–AZ (holland) 1–0 (Le Fée 66. – 11-esből)
Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb 0–0
Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol) 1–0 (Balkovec 88.)
Ararat-Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh) 1–4 (Wilson Valdez 55., ill. Guddal 20., 22., J. Mercado 53., P. Vydra 72.)

 

AC Milan Vitályos Viktor Olympique Lyon labdarúgó Európa-liga Benfica Bayer Leverkusen Kovács Bendegúz Hegyi Krisztián
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