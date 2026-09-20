Ross Smith ellenállhatatlan volt a World Series of Darts döntőjében

A negyeddöntőkkel folytatódott az idei World Series of Darts Finals vasárnap, és itt már véget is ért a szereplés a világbajnok Luke Littler számára: a 19 éves dartos szokatlanul simán, 10–4-re kikapott Jonny Claytontól, és a veresége után arról beszélt, lehet, hogy a jövőben Németország után Hollandiában sem lép táblához, ha a közönség úgy viselkedik vele, ahogy ezúttal is. Littlert ugyanis a publikum több alkalommal is kifütyülte a hétvégi versenyen, olyannyira, hogy egy alkalommal a játékvezetőnek kellett figyelmeztetnie a nézőket.

„Semmi értelme eljönnöm és játszani, ha így viselkedik a közönség. Nekem a darts a szurkolók szeretetéről szól, és arról, hogy élvezzem a nézők szeretetét, és megköszönjem nekik a támogatásukat. Itt viszont erre nem volt lehetőségem. Semmit sem csináltam meg, csak felmentem a színpadra, dobtam, aztán lejöttem. Nem fogom megköszönni, ha kifütyülnek” – fogalmazott Littler.

A versenyt egyébként az a Ross Smith nyerte meg, aki augusztus végén Budapesten a Hungarian Darts Trophyn is diadalmaskodott. A vasárnapi döntőben a korábbi világbajnok Gerwyn Price-t múlta felül 11–5-re – aki a Littlert legyőző Jonny Clayton elleni sikerrel harcolta ki a fináléba jutást.

DARTS

PDC WORLD SERIES OF DARTS FINALS, AMSZTERDAM

Döntő

Ross Smith (angol, 103.89)–Gerwyn Price (walesi, 3., 97.28) 11–5