Nemzeti Sportrádió

Nizzában odalett a Lille veretlensége, Marseille-ben nyert a PSG

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.20. 22:45
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Először kapott ki a Lille (Fotó: AFP)
Címkék
Lille Auxerre Brest Ligue 1 Olympique Marseille Paris Saint-Germain PSG Nice Marseille
Az idáig még nyeretlen Nice hazai pályán legyőzte az eddig veretlen Lille-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 5. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az Auxerre szintén 2–1-re nyert a Brest ellen, akárcsak a PSG este Marseille-ben.

Nathan Ngoy öngóljával került előnybe a Nice, majd Mohamed Amura növelte az előnyt, és Ueda Ajasze szépítő gólja már kevésnek bizonyult a Lille számára, amelynek így odalett a veretlensége. A nizzai csapat viszont megszerezte első győzelmét a bajnokságban (2–1).

Az első 65 perc nem hozott gólt Marseille-ben, majd Désiré Doué beadásából Ferran Torres fejelt a léc alá. Hamar egyenlítettek a hazaiak, Angel Gomes Willian Pachót becsapva lőtt hét méterről a bal alsóba. Kevesebb mint három perccel később Marquinhos visszavette a vezetést a PSG-nek, elsőre még nem talált be, a kipattanót viszont már értékesítette. Nem sokra rá Timothy Weah begyűjtötte a második sárgáját, így az OM emberhátrányba is került, tíz emberrel pedig nem tudott egyenlíteni – második sikerét aratta a címvédő a Ligue 1-ben. 1–2

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Auxerre–Brest 2–1 (Archer 47., Le Guen 83. – öngól, ill. Mboup 23.)
Nice–Lille 2–1 (Ngoy 22. – öngól, Amura 67., ill. Ueda 79.)
Olympique Marseille–PSG 1–2 (A. Gomes 72., ill. F. Torres 66., Marquinhos 74.)
Kiállítva: T. Weah (77., Marseille)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Strasbourg 2–1 (Kebbal 18., Pagis 57., ill. Mbow 88. – öngól)
Angers–Troyes 2–0 (Peter 42., Sbai 57.)
Le Mans–Lorient 2–1 (Buraba 3., H. Diallo 57., ill. Jensen 78.)
Lyon–Rennes 4–0 (Nuamah 7., 30., Athekame 47., Tolisso 76.)
Toulouse–Le Havre 3–2 (Tengstedt 49., 51. – az elsőt 11-esből, Jörgensen 79., ill. Maja 71., Samatta 88.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84. – öngól, ill. Udol 57.)

 

 

Lille Auxerre Brest Ligue 1 Olympique Marseille Paris Saint-Germain PSG Nice Marseille
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