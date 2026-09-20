Nizzában odalett a Lille veretlensége, Marseille-ben nyert a PSG

Nathan Ngoy öngóljával került előnybe a Nice, majd Mohamed Amura növelte az előnyt, és Ueda Ajasze szépítő gólja már kevésnek bizonyult a Lille számára, amelynek így odalett a veretlensége. A nizzai csapat viszont megszerezte első győzelmét a bajnokságban (2–1).

Az első 65 perc nem hozott gólt Marseille-ben, majd Désiré Doué beadásából Ferran Torres fejelt a léc alá. Hamar egyenlítettek a hazaiak, Angel Gomes Willian Pachót becsapva lőtt hét méterről a bal alsóba. Kevesebb mint három perccel később Marquinhos visszavette a vezetést a PSG-nek, elsőre még nem talált be, a kipattanót viszont már értékesítette. Nem sokra rá Timothy Weah begyűjtötte a második sárgáját, így az OM emberhátrányba is került, tíz emberrel pedig nem tudott egyenlíteni – második sikerét aratta a címvédő a Ligue 1-ben. 1–2

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Auxerre–Brest 2–1 (Archer 47., Le Guen 83. – öngól, ill. Mboup 23.)

Nice–Lille 2–1 (Ngoy 22. – öngól, Amura 67., ill. Ueda 79.)

Olympique Marseille–PSG 1–2 (A. Gomes 72., ill. F. Torres 66., Marquinhos 74.)

Kiállítva: T. Weah (77., Marseille)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Paris FC–Strasbourg 2–1 (Kebbal 18., Pagis 57., ill. Mbow 88. – öngól)

Angers–Troyes 2–0 (Peter 42., Sbai 57.)

Le Mans–Lorient 2–1 (Buraba 3., H. Diallo 57., ill. Jensen 78.)

Lyon–Rennes 4–0 (Nuamah 7., 30., Athekame 47., Tolisso 76.)

Toulouse–Le Havre 3–2 (Tengstedt 49., 51. – az elsőt 11-esből, Jörgensen 79., ill. Maja 71., Samatta 88.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84. – öngól, ill. Udol 57.)