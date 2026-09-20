Bomba meglepetések NFL-vasárnapja: kikapott a Ravens és a Bears, de kis híján a Packers és az Eagles is

HOUSTON TEXANS–CINCINNATI BENGALS

Pontzuhatag vagy védelmi csata? Hiába van jelentős különbség a két fogalom között, mindkettő benne volt előzetesen ebben a meccsben, de azért ismerve a Texans elit védelmét, és látva a Bengals múlt heti, impresszíven bemutatkozó, újrahúzott védelmét, nagyobb esély volt utóbbira. Így is lett, a Texans támadósora végig szenvedett, még úgy is, hogy nagy hibákat nem vétett, míg a Bengals-offense a ligaszerte rettegett védelem ellen, idegenben is megvillant párszor a Joe Burrow, Ja'Marr Chase sztárduóval: előbbi két TD-t is passzolt utóbbinak. A Bengals végül megtartotta előnyét, s két touchdownyi különbséggel nyert. 6–20

CHICAGO BEARS–MINNESOTA VIKINGS

Mindkét csapat győzelemmel kezdte a szezont, az esélyek mégis egyértelműek voltak: a főcsoportdöntős Bears otthon fogadja a Carson Wentz-cel felálló Vikingst... No, ehhez képest a chicagói offense a rossz időben épp ugyanúgy haladásképtelennek bizonyult, amikor 6–3-as hátrányban közel volt a hatpontoshoz, akkor meg De'Andre Swift vesztett labdát az 1 yardoson. A Vikings jól menedzselte a meccset, meg is nyerte három mezőnygóllal azt 9–3-ra, mégsem ez a Bears legnagyobb fájdalma, ugyanis megsérült sztárirányítója, Caleb Williams a meccs végén, ráadásul kiskocsival kellett levinni, lehet, a teljes szezonra kidőlt... 3–9

BALTIMORE RAVENS–NEW ORLEANS SAINTS

Meglepően jól muzsikált az első heti vereség alkalmával a Saints támadósora, de azt kis túlzással senki sem gondolta, hogy a Ravens ellen idegenben bármi esélye lehet, pedig... Lamar Jacksonék nem nyitották rosszul a meccset, Derrick Henry TD-jével vezettek, majd tartották is előnyüket, de igazán ellépni nem tudtak. A Saints-offense a második félidőben feléledt, a másodéves Tyler Shough pedig megint 250 passzolt yard fölé jutott. Bár összesen 65 yardot futott a Saints, a végén így is egy TD különbséggel megnyerte a meccset. Hatalmas meglepetés! 17–24

TENNESSEE TITANS–PHILADELPHIA EAGLES

Nehezen lehetne elképzelni egy nyögvenyelősebb 2–0-s mérleget... Azok után, hogy a Washington Commanderst is épphogy megverte az Eagles, ezúttal is pocsékul kezdett a liga egyik leggyengébb csapatának otthonában. Jalen Hurts irányító gyors interceptionje miatt hátrányba kerültek a vendégek, de utána sem igazán javultak fel, a Cam Ward vezette Titans a negyedik negyed hajrájában 20–17-re vezetett. Aztán csak behúzta a meccset az Eagles egy utolsó pillanatos TD-vel, így még hibátlan, de ilyen játékkal meddig? 20–24

NEW ENGLAND PATRIOTS–PITTSBURGH STEELERS

A Super Bowl-vesztes pocsékul indította az idényt, hiszen az imént emlegetett döntő visszavágóján a Sam Darnoldot elvesztő Seattle Seahawks ellen úgy kapott ki három ponttal a szezonnyitón, hogy irányítója, Drake Maye három INT-et is dobott. Itt volt az esély javítani a Steelers ellen, ami összességében sikerült is, de főleg védelmi oldalon brillírozott ezúttal is a Pats, a támadósor nem lett sokkal jobb. Maye végül TD nélkül, újabb eladott labdával, s mindössze 208 passzolt yarddal zárt, a túloldalon viszont a védelem ott ütötte a 40 felett járó Aaron Rodgerst, ahol csak tudta, többnyire sikerrel, ezért 17 pontos Pats-győzelem lett a meccs vége. 20–3

ATLANTA FALCONS–CAROLINA PANTHERS

Mindkét csapat vereséggel kezdte az idényt, de amíg a Falcons már-már kilátástalannak tűnt, a Panthers támadóegysége pozitív jeleket mutatott. Mindez visszatükröződött ezen a meccsen is. Bryce Young irányító már a szünetig 200+ yardot és 2 TD-t passzolt, míg a Cooper Rush vezette Falcons szinte semmit sem tudott haladni, így a vendégek a félidőben 20–3-ra vezettek. A folytatásban sem lassított a Panthers, a másodéves Tetairoa McMillan például 100 elkapott yard fölé jutott, míg a Falconson az irányítócsere sem segített. A vége nagyon sima vendégsiker lett. 3–34

NEW YORK JETS–GREEN BAY PACKERS

Nem volt épp meggyőző a Packers első heti teljesítménye, a sérült is sok a keretben, de ennek ellenére kötelező győzelemnek ígérkezett a Jets elleni vendégjáték. A hazaiak a lehető legkevesebb hibával játszottak, míg a Packers támadósora végig szenvedett, ennek eredményeképp pedig a Jets már 17–7-re is vezetett az utolsó negyedben. Végül visszajött a Packers, felpakolt 10 pontot, egyenlített, s kiharcolta a hosszabbítást, amit egy mezőnygóllal nagy nehezen meg is nyert. 17–20

+1: Könnyedén születhet még egy bomba meglepetés, mivel a Browns a negyedik negyedben 23–19-re vezet Tampában a Buccaneers ellen, de a meccs időjárási körülmények miatt félbeszakadt, így cikkünk megjelenésekor még tart.

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Atlanta Falcons–Carolina Panthers 3–34 (0–10, 3–10, 0–14, 0–0)

Baltimore Ravens–New Orleans Saints 17–24 (7–0, 7–6, 3–3, 0–15)

Chicago Bears–Minnesota Vikings 3–9 (3–3, 0–3, 0–0, 0–3)

Houston Texans–Cincinnati Bengals 6–20 (0–0, 3–7, 3–10, 0–3)

New England Patriots–Pittsburgh Steelers 20–3 (7–0, 3–3, 3–0, 7–0)

New York Jets–Green Bay Packers 17–20 (0–0, 7–7, 7–0, 3–10, 0–3) – hosszabbítás után

Tennessee Titans–Philadelphia Eagles 20–24 (7–0, 3–14, 7–3, 3–7)

Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns 19–23 – félbeszakadt (6–3, 3–3, 7–10, 3–7)

KÉSŐBB/TART

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins

Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)