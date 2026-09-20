Nemzeti Sportrádió

Tekvandó: Márton Luana második lett a German Openen

2026.09.20. 22:00
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Márton Luana (Fotó: Árvai Károly)
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tékvandó Egyéb egyéni Márton Luana
A tekvandós Márton Luana ezüstérmet nyert a G1-es besorolású German Openen vasárnap.

A hazai szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a világbajnok magyar versenyző a Hamburgban rendezett viadalon a 67 kilogrammos súlycsoportban menetelt a döntőig, amelyben a kétszeres olimpiai bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbi jobbnak bizonyult nála.

 

tékvandó Egyéb egyéni Márton Luana
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