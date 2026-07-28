NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2026–2027

TUDNIVALÓK

Nem történt változás az előző évadokhoz képest a női kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolításában: a 2026–2027-es kiírásban is két nyolcas csoportban küzd meg egymással a résztvevő 16 klub. A csoportok első két-két helyezettje automatikusan továbbjut a legjobb nyolc közé, a 3–6. helyezettek rájátszáskört vívnak a negyeddöntőbe jutásért, míg a 7–8. helyezettek számára véget ér a sorozat.

A csoportkör 2026. szeptember 5-én kezdődik, és 2027. február 21-ig tart, majd a rájátszáskört 2027. március 20–21-én és 27–28-án, a negyeddöntőt 2027. április 24–25-én és május 1–2-án rendezik, míg a négyes döntőnek ezúttal is a budapesti MVM Dome ad otthont 2027. május 29-én és 30-án.

A női kézilabda Bajnokok Ligájában két magyar klub szerepel, az előző idényben ezüstérmes Győri Audi ETO KC mellett az FTC-Toyota Kovács érdekelt a sorozatban.

CSOPORTKÖR

A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A-CSOPORT: Team Esbjerg (dán), CSM Bucuresti (román), FTC-Toyota Kovács, Brest Bretagne (francia), Krim Ljubljana (szlovén), Borussia Dortmund (német), HB Sola (norvég), OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT: Metz Handball (francia), Győri Audi ETO KC, Odense Handbold (dán), Gloria Bistrita (román), HC Podravka (horvát), Storhamar HE (norvég), HSG Blomberg-Lippe (német), Nyköbing Falster (dán)

A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTKÖRÉNEK MENETRENDJE

A-CSOPORT

1. FORDULÓ

2026. szeptember 5.

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)

16.00: Borussia Dortmund (német)–Team Esbjerg (dán)

2026. szeptember 6.

16.00: HB Sola (norvég)–Brest Bretagne (francia)

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács

2. FORDULÓ

2026. szeptember 12.

16.00: CSM Bucuresti (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

16.00: FTC-Toyota Kovács–Krim Ljubljana (szlovén)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Borussia Dortmund (német)

2026. szeptember 13.

16.00: Team Esbjerg (dán)–HB Sola (norvég)

3. FORDULÓ

2026. szeptember 19.

16.00: Borussia Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román)

16.00: HB Sola (norvég)–FTC-Toyota Kovács

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Team Esbjerg (dán)

2026. szeptember 20.

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Brest Bretagne (francia)

4. FORDULÓ

2026. október 3.

16.00: FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román)

2026. október 4.

14.00: Team Esbjerg (dán)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

14.00: HB Sola (norvég)–Borussia Dortmund (német)

16.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)

5. FORDULÓ

2026. október 10.

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács

2026. október 11.

14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán)

16.00: Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén)

6. FORDULÓ

2026. október 17.

16.00: Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia)

16.00: FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német)

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

2026. október 18.

16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég)

7. FORDULÓ

2026. november 7.

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég)

18.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román)

2026. november 8.

14.00: Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács

16.00: Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

8. FORDULÓ

2026. november 14.

16.00: HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén)

2026. november 15.

14.00: FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán)

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)

9. FORDULÓ

2027. január 9–10.

CSM Bucuresti (román)–FTC-Toyota Kovács

Brest Bretagne (francia)–Team Esbjerg (dán)

Krim Ljubljana (szlovén)–Borussia Dortmund (német)

HB Sola (norvég)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

10. FORDULÓ

2027. január 16–17.

Team Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)

FTC-Toyota Kovács–Brest Bretagne (francia)

Borussia Dortmund (német)–HB Sola (norvég)

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Krim Ljubljana (szlovén)

11. FORDULÓ

2027. január 23–24.

Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia)

Borussia Dortmund (német)–FTC-Toyota Kovács

HB Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román)

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán)

12. FORDULÓ

2027. február 6–7.

Team Esbjerg (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)

CSM Bucuresti (román)–Borussia Dortmund (német)

FTC-Toyota Kovács–HB Sola (norvég)

Brest Bretagne (francia)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

13. FORDULÓ

2027. február 13–14.

Krim Ljubljana (szlovén)–FTC-Toyota Kovács

Borussia Dortmund (német)–Brest Bretagne (francia)

HB Sola (norvég)–Team Esbjerg (dán)

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–CSM Bucuresti (román)

14. (UTOLSÓ) FORDULÓ

2027. február 20–21.

Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német)

CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén)

FTC-Toyota Kovács–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég)

B-CSOPORT

1. FORDULÓ

2026. szeptember 5.

HC Podravka (horvát)–Győri Audi ETO KC

Storhamar HE (norvég)–Metz Handball (francia)

2026. szeptember 6.

HSG Blomberg-Lippe (német)–Gloria Bistrita (román)

Nyköbing Falster (dán)–Odense Handbold (dán)

2. FORDULÓ

2026. szeptember 12.

HSG Blomberg-Lippe (német)–Storhamar HE (norvég)

Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán)

2026. szeptember 13.

Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)

Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)

3. FORDULÓ

2026. szeptember 19.

HC Podravka (horvát)–Metz Handball (francia)

2026. szeptember 20.

Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC

Nyköbing Falster (dán)–HSG Blomberg-Lippe (német)

Gloria Bistrita (román)–Odense Handbold (dán)

4. FORDULÓ

2026. október 3.

HSG Blomberg-Lippe (német)–HC Podravka (horvát)

Metz Handball (francia)–Nyköbing Falster (dán)

Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román)

2026. október 4.

Odense Handbold (dán)–Storhamar HE (norvég)

5. FORDULÓ

2026. október 10.

Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)

Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia)

Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)

2026. október 11.

HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán)

6. FORDULÓ

2026. október 17.

Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)

Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német)

2026. október 18.

HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán)

Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC

7. FORDULÓ

2026. november 7.

Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég)

HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC

2026. november 8.

Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát)

Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán)

8. FORDULÓ

2026. november 14.

Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német)

Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán)

HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román)

2026. november 15.

Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia)

9. FORDULÓ

2027. január 9–10.

Győri Audi ETO KC–Odense Handbold (dán)

Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román)

HSG Blomberg-Lippe (német)–Metz Handball (francia)

Nyköbing Falster (dán)–HC Podravka (horvát)

10. FORDULÓ

2027. január 16–17.

Metz Handball (francia)–Győri Audi ETO KC

Odense Handbold (dán)–HSG Blomberg-Lippe (német)

Gloria Bistrita (román)–Nyköbing Falster (dán)

HC Podravka (horvát)–Storhamar HE (norvég)

11. FORDULÓ

2027. január 23–24.

Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC

HC Podravka (horvát)–HSG Blomberg-Lippe (német)

Storhamar HE (norvég)–Odense Handbold (dán)

Nyköbing Falster (dán)–Metz Handball (francia)

12. FORDULÓ

2027. február 6–7.

Metz Handball (francia)–HC Podravka (horvát)

Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég)

Odense Handbold (dán)–Gloria Bistrita (román)

HSG Blomberg-Lippe (német)–Nyköbing Falster (dán)

13. FORDULÓ

2027. február 13–14.

Gloria Bistrita (román)–Metz Handball (francia)

HC Podravka (horvát)–Odense Handbold (dán)

Storhamar HE (norvég)–HSG Blomberg-Lippe (német)

Nyköbing Falster (dán)–Győri Audi ETO KC

14. (UTOLSÓ) FORDULÓ

2027. február 20–21.

Metz Handball (francia)–Storhamar HE (norvég)

Győri Audi ETO KC–HC Podravka (horvát)

Odense Handbold (dán)–Nyköbing Falster (dán)

Gloria Bistrita (román)–HSG Blomberg-Lippe (német)

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

2027. március 20–21. és 27–28.

NEGYEDDÖNTŐ

2027. április 24–25. és május 1–2.

FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ

Május 29., szombat

HELYOSZTÓK

Május 30., vasárnap