FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2026–2027

TUDNIVALÓK
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása megváltozott a 2026–2027-es idényre az előző évadhoz képest: a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet hat négycsapatos csoportra osztanak. A One Veszprém HC az első, míg a OTP Bank-Pick Szeged a második kalapból várta a sorsolás, előbbi az A-, míg utóbbi a D-csoportba került.
A csoportok első két-két helyezettje továbbjut a középdöntőbe, ahova minden csapat viszi a csoportellenfelélvel játszott eredményeket, továbbá minden ellenfelével kétszer mérkőzik meg. A két középdöntős csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőkbe, az 5.-6. helyezettek számára pedig véget ér a sorozat.
A csoportkör 2026. szeptember 9-én szerdán kezdődik és 2026. október 29-én, csütörtökön zárul. A középdöntő 2026. november 18-én, szerdán indul, és 2027. március 4-én csütörtökön ér véget.
A legjobb nyolc csapatai 2027. március 24-én és 25-én játsszák az odavágót, majd egy héttel később a visszavágót. A final fournak ezúttal is a kölni Lanxess Aréna ad otthont 2026. június 12-én és 13-án.
CSOPORTKÖR
A CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport: One Veszprém HC, Füchse Berlin (német), FC Porto (portugál), Partizan AdmiralBet (szerb)
B-csoport: HBC Nantes (francia), MT Melsungen (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), HC Vardar 1961 (északmacedón)
C-csoport: Aalborg Handbold (dán), Paris Saint-Germain (francia), HC Zagreb (horvát), RK Celje (szlovén)
D-csoport: Sporting CP (portugál), OTP Bank-Pick Szeged, GOG (dán), IFK Kristianstad (svéd)
E-csoport: Barca (spanyol), Montpellier Handball (francia), Dinamo Bucuresti (román), SAH Aarhus (dán)
F-csoport: SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), Kolstad (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)
A-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
18.45: Veszprém–Porto (portugál)
Szeptember 10., csütörtök
18.45: Partizan AdmiralBet (szerb)–Füchse Berlin (német)
2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
20.45: Füchse Berlin (német)–Veszprém
Szeptember 17., csütörtök
20.45: Porto (portugál)–Partizan AdmiralBet (szerb)
3. FORDULÓ
Október 7., szerda
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém
Október 8., csütörtök
18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál)
4. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb)
Október 15., csütörtök
20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)
5. FORDULÓ
Október 21., szerda
18.45: Veszprém–Füchse Berlin (német)
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)
6. FORDULÓ
Október 28., szerda
20.45: Porto (portugál)–Veszprém
Október 29., csütörtök
18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)
B-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
20.45: HBC Nantes (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
Szeptember 10., csütörtök
18.45: MT Melsungen (német)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–HBC Nantes (francia)
Szeptember 17., csütörtök
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–MT Melsungen (német)
3. FORDULÓ
Október 8., csütörtök
20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia)
20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
4. FORDULÓ
Október 14., szerda
20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)
Október 15., csütörtök
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)HC Vardar 1961 (északmacedón)
5. FORDULÓ
Október 21., szerda
20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
Október 22., csütörtök
18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
6. FORDULÓ
Október 28., szerda
18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)
C-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
18.45: Aalborg Handbold (dán)–Paris Saint-Germain (francia)
18.45: HC Zagreb (horvát)–RK Celje (szlovén)
2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
18.45: Paris Saint-Germain (francia)–HC Zagreb (horvát)
Szeptember 17., csütörtök
18.45: RK Celje (szlovén)–Aalborg Handbold (dán)
3. FORDULÓ
Október 7., szerda
18.45: HC Zagreb (horvát)–Aalborg Handbold (dán)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)
4. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)
18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)
5. FORDULÓ
Október 21., szerda
18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)
20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)
6. FORDULÓ
Október 28., szerda
20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán)
D-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 10., csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–GOG (dán)
2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
18.45: Kristianstad (svéd)–Sporting CP (portugál)
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged
3. FORDULÓ
Október 7., szerda
20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)
időpont egyeztetés alatt: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál)
4. FORDULÓ
Október 15., csütörtök
18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged
5. FORDULÓ
Október 22., csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán)
20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)
6. FORDULÓ
Október 29., csütörtök
18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged
18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)
E-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
20.45: Barca (spanyol)–SAH Aarhus (dán)
Szeptember 10., csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier Handball (francia)
2. FORDULÓ
Szeptember 17., csütörtök
20.45: Montpellier Handball (francia)–Barca (spanyol)
20.45: SAH Aarhus (dán)–Dinamo Bucuresti (román)
3. FORDULÓ
Október 8., csütörtök
20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)
20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)
4. FORDULÓ
Október 15., csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol)
20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)
5. FORDULÓ
Október 21., szerda
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)
Október 22., csütörtök
20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia)
6. FORDULÓ
Október 29., csütörtök
20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol)
20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
18.45: Industria Kielce (lengyel)–HC Kriens-Luzern (svájci)
20.45: SC Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)
2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
20.45: Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel)
Szeptember 17., csütörtök
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–SC Magdeburg (német)
3. FORDULÓ
Október 7., szerda
18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német)
4. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)
20.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)
5. FORDULÓ
Október 21., szerda
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)
Október 22., csütörtök
20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)
6. FORDULÓ
Október 28., szerda
20.45: SC Magdeburg (német)–HC Kriens-Luzern (svájci)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)
KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ
November 18–19.
2. FORDULÓ
November 25–26.
3. FORDULÓ
December 2–3.
4. FORDULÓ
December 9–10.
5. FORDULÓ
2027. február 10–11.
6. FORDULÓ
Február 17–18.
7. FORDULÓ
Február 24–25.
8. FORDULÓ
Március 3–4.
NÉGYES DÖNTŐ
FINAL FOUR, KÖLN, LANXESS
ELŐDÖNTŐ
Június 12., szombat
HELYOSZTÓK
Június 13., vasárnap