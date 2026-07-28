Nemzeti Sportrádió

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2026–2027

2026.07.28. 19:37
null
Címkék
férfi kézilabda férfi kézilabda BL adatbank férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének menetrendje és eredményei.

 

TUDNIVALÓK

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása megváltozott a 2026–2027-es idényre az előző évadhoz képest: a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet hat négycsapatos csoportra osztanak. A One Veszprém HC az első, míg a OTP Bank-Pick Szeged a második kalapból várta a sorsolás, előbbi az A-, míg utóbbi a D-csoportba került.

A csoportok első két-két helyezettje továbbjut a középdöntőbe, ahova minden csapat viszi a csoportellenfelélvel játszott eredményeket, továbbá minden ellenfelével kétszer mérkőzik meg. A két középdöntős csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőkbe, az 5.-6. helyezettek számára pedig véget ér a sorozat.

A csoportkör 2026. szeptember 9-én szerdán kezdődik és 2026. október 29-én, csütörtökön zárul. A középdöntő 2026. november 18-én, szerdán indul, és 2027. március 4-én csütörtökön ér véget.

A legjobb nyolc csapatai 2027. március 24-én és 25-én játsszák az odavágót, majd egy héttel később a visszavágót. A final fournak ezúttal is a kölni Lanxess Aréna ad otthont 2026. június 12-én és 13-án.

CSOPORTKÖR

A CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport: One Veszprém HC, Füchse Berlin (német), FC Porto (portugál), Partizan AdmiralBet (szerb)
B-csoport: HBC Nantes (francia), MT Melsungen (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), HC Vardar 1961 (északmacedón)
C-csoport: Aalborg Handbold (dán), Paris Saint-Germain (francia), HC Zagreb (horvát), RK Celje (szlovén)
D-csoport: Sporting CP (portugál), OTP Bank-Pick Szeged, GOG (dán), IFK Kristianstad (svéd)
E-csoport: Barca (spanyol), Montpellier Handball (francia), Dinamo Bucuresti (román), SAH Aarhus (dán)
F-csoport: SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), Kolstad (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)

A-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
18.45: Veszprém–Porto (portugál)
Szeptember 10., csütörtök
18.45: Partizan AdmiralBet (szerb)–Füchse Berlin (német)

2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
20.45: Füchse Berlin (német)–Veszprém
Szeptember 17., csütörtök
20.45: Porto (portugál)–Partizan AdmiralBet (szerb)

3. FORDULÓ
Október 7., szerda
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém
Október 8., csütörtök
18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál)

4. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb)
Október 15., csütörtök
20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)

5. FORDULÓ
Október 21., szerda
18.45: Veszprém–Füchse Berlin (német)
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)

6. FORDULÓ
Október 28., szerda
20.45: Porto (portugál)–Veszprém
Október 29., csütörtök
18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)

B-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
20.45: HBC Nantes (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
Szeptember 10., csütörtök 
18.45: MT Melsungen (német)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–HBC Nantes (francia)
Szeptember 17., csütörtök
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–MT Melsungen (német)

3. FORDULÓ
Október 8., csütörtök
20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia)
20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

4. FORDULÓ
Október 14., szerda
20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)
Október 15., csütörtök
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)HC Vardar 1961 (északmacedón)

5. FORDULÓ
Október 21., szerda
20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
Október 22., csütörtök
18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

6. FORDULÓ
Október 28., szerda
18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)

C-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
18.45: Aalborg Handbold (dán)–Paris Saint-Germain (francia)
18.45: HC Zagreb (horvát)–RK Celje (szlovén)

2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
18.45: Paris Saint-Germain (francia)–HC Zagreb (horvát)
Szeptember 17., csütörtök
18.45: RK Celje (szlovén)–Aalborg Handbold (dán)

3. FORDULÓ
Október 7., szerda
18.45: HC Zagreb (horvát)–Aalborg Handbold (dán)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)

4. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)
18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)

5. FORDULÓ
Október 21., szerda
18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)
20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)

6. FORDULÓ
Október 28., szerda
20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán)

D-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 10., csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–GOG (dán)

2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
18.45: Kristianstad (svéd)–Sporting CP (portugál)
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged

3. FORDULÓ
Október 7., szerda
20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)
időpont egyeztetés alatt: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál)

4. FORDULÓ
Október 15., csütörtök
18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged

5. FORDULÓ
Október 22., csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán)
20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)

6. FORDULÓ
Október 29., csütörtök
18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged
18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)

E-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
20.45: Barca (spanyol)–SAH Aarhus (dán)
Szeptember 10., csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier Handball (francia)

2. FORDULÓ
Szeptember 17., csütörtök
20.45: Montpellier Handball (francia)–Barca (spanyol)
20.45: SAH Aarhus (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

3. FORDULÓ
Október 8., csütörtök
20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)
20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

4. FORDULÓ
Október 15., csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol)
20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)

5. FORDULÓ
Október 21., szerda
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)
Október 22., csütörtök
20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia)

6. FORDULÓ
Október 29., csütörtök
20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol)
20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)

F-CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 9., szerda
18.45: Industria Kielce (lengyel)–HC Kriens-Luzern (svájci)
20.45: SC Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)

2. FORDULÓ
Szeptember 16., szerda
20.45: Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel)
Szeptember 17., csütörtök
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–SC Magdeburg (német)

3. FORDULÓ
Október 7., szerda
18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német)

4. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)
20.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)

5. FORDULÓ
Október 21., szerda
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)
Október 22., csütörtök
20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)

6. FORDULÓ
Október 28., szerda
20.45: SC Magdeburg (német)–HC Kriens-Luzern (svájci)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)

KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ
November 1819.

2. FORDULÓ
November 2526.

3. FORDULÓ
December 23.

4. FORDULÓ
December 910.

5. FORDULÓ
2027. február 1011.

6. FORDULÓ
Február 1718.

7. FORDULÓ
Február 2425.

8. FORDULÓ
Március 3–4.

NÉGYES DÖNTŐ

FINAL FOUR, KÖLN, LANXESS
ELŐDÖNTŐ 
Június 12., szombat

HELYOSZTÓK
Június 13., vasárnap

 

férfi kézilabda férfi kézilabda BL adatbank férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Elkészült a Veszprém és a Szeged pontos BL-menetrendje

Kézilabda
5 órája

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2026–2027

Kézilabda
Tegnap, 18:46

„Egyértelmű volt, hogy elvállalom” – Sótonyi László a kapitányi kinevezéséről

Kézilabda
2026.07.23. 14:35

Hivatalos: Sótonyi László a magyar férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya

Kézilabda
2026.07.23. 13:00

Csütörtökön jelentik be az új férfi kézikapitányt – Sótonyi Lászlót

Kézilabda
2026.07.22. 19:40

Kézilabda: ismertették a 2027–2028-as idény nemzetközi kupaindulóinak számát

Kézilabda
2026.07.22. 17:01

A Sydney után a Füchse Berlinnel, a Burgannal és az Al-Ahlival játszhat a Veszprém a férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon

Kézilabda
2026.07.22. 11:59

NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26