FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2026–2027

TUDNIVALÓK

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása megváltozott a 2026–2027-es idényre az előző évadhoz képest: a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet hat négycsapatos csoportra osztanak. A One Veszprém HC az első, míg a OTP Bank-Pick Szeged a második kalapból várta a sorsolás, előbbi az A-, míg utóbbi a D-csoportba került.

A csoportok első két-két helyezettje továbbjut a középdöntőbe, ahova minden csapat viszi a csoportellenfelélvel játszott eredményeket, továbbá minden ellenfelével kétszer mérkőzik meg. A két középdöntős csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőkbe, az 5.-6. helyezettek számára pedig véget ér a sorozat.

A csoportkör 2026. szeptember 9-én szerdán kezdődik és 2026. október 29-én, csütörtökön zárul. A középdöntő 2026. november 18-én, szerdán indul, és 2027. március 4-én csütörtökön ér véget.

A legjobb nyolc csapatai 2027. március 24-én és 25-én játsszák az odavágót, majd egy héttel később a visszavágót. A final fournak ezúttal is a kölni Lanxess Aréna ad otthont 2026. június 12-én és 13-án.

CSOPORTKÖR

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: One Veszprém HC, Füchse Berlin (német), FC Porto (portugál), Partizan AdmiralBet (szerb)

B-csoport: HBC Nantes (francia), MT Melsungen (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), HC Vardar 1961 (északmacedón)

C-csoport: Aalborg Handbold (dán), Paris Saint-Germain (francia), HC Zagreb (horvát), RK Celje (szlovén)

D-csoport: Sporting CP (portugál), OTP Bank-Pick Szeged, GOG (dán), IFK Kristianstad (svéd)

E-csoport: Barca (spanyol), Montpellier Handball (francia), Dinamo Bucuresti (román), SAH Aarhus (dán)

F-csoport: SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), Kolstad (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)

A-CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 9., szerda

18.45: Veszprém–Porto (portugál)

Szeptember 10., csütörtök

18.45: Partizan AdmiralBet (szerb)–Füchse Berlin (német)

2. FORDULÓ

Szeptember 16., szerda

20.45: Füchse Berlin (német)–Veszprém

Szeptember 17., csütörtök

20.45: Porto (portugál)–Partizan AdmiralBet (szerb)

3. FORDULÓ

Október 7., szerda

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém

Október 8., csütörtök

18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál)

4. FORDULÓ

Október 14., szerda

18.45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb)

Október 15., csütörtök

20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)

5. FORDULÓ

Október 21., szerda

18.45: Veszprém–Füchse Berlin (német)

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)

6. FORDULÓ

Október 28., szerda

20.45: Porto (portugál)–Veszprém

Október 29., csütörtök

18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)

B-CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 9., szerda

20.45: HBC Nantes (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

Szeptember 10., csütörtök

18.45: MT Melsungen (német)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

2. FORDULÓ

Szeptember 16., szerda

20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–HBC Nantes (francia)

Szeptember 17., csütörtök

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–MT Melsungen (német)

3. FORDULÓ

Október 8., csütörtök

20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia)

20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

4. FORDULÓ

Október 14., szerda

20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)

Október 15., csütörtök

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)HC Vardar 1961 (északmacedón)

5. FORDULÓ

Október 21., szerda

20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

Október 22., csütörtök

18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

6. FORDULÓ

Október 28., szerda

18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)

C-CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 9., szerda

18.45: Aalborg Handbold (dán)–Paris Saint-Germain (francia)

18.45: HC Zagreb (horvát)–RK Celje (szlovén)

2. FORDULÓ

Szeptember 16., szerda

18.45: Paris Saint-Germain (francia)–HC Zagreb (horvát)

Szeptember 17., csütörtök

18.45: RK Celje (szlovén)–Aalborg Handbold (dán)

3. FORDULÓ

Október 7., szerda

18.45: HC Zagreb (horvát)–Aalborg Handbold (dán)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)

4. FORDULÓ

Október 14., szerda

18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)

18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)

5. FORDULÓ

Október 21., szerda

18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)

6. FORDULÓ

Október 28., szerda

20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán)

D-CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 10., csütörtök

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Kristianstad (svéd)

20.45: Sporting CP (portugál)–GOG (dán)

2. FORDULÓ

Szeptember 16., szerda

18.45: Kristianstad (svéd)–Sporting CP (portugál)

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged

3. FORDULÓ

Október 7., szerda

20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)

időpont egyeztetés alatt: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál)

4. FORDULÓ

Október 15., csütörtök

18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)

20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged

5. FORDULÓ

Október 22., csütörtök

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán)

20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)

6. FORDULÓ

Október 29., csütörtök

18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged

18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)

E-CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 9., szerda

20.45: Barca (spanyol)–SAH Aarhus (dán)

Szeptember 10., csütörtök

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier Handball (francia)

2. FORDULÓ

Szeptember 17., csütörtök

20.45: Montpellier Handball (francia)–Barca (spanyol)

20.45: SAH Aarhus (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

3. FORDULÓ

Október 8., csütörtök

20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)

20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

4. FORDULÓ

Október 15., csütörtök

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol)

20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)

5. FORDULÓ

Október 21., szerda

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)

Október 22., csütörtök

20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia)

6. FORDULÓ

Október 29., csütörtök

20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol)

20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 9., szerda

18.45: Industria Kielce (lengyel)–HC Kriens-Luzern (svájci)

20.45: SC Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)

2. FORDULÓ

Szeptember 16., szerda

20.45: Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel)

Szeptember 17., csütörtök

20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–SC Magdeburg (német)

3. FORDULÓ

Október 7., szerda

18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német)

4. FORDULÓ

Október 14., szerda

18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)

20.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)

5. FORDULÓ

Október 21., szerda

20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)

Október 22., csütörtök

20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)

6. FORDULÓ

Október 28., szerda

20.45: SC Magdeburg (német)–HC Kriens-Luzern (svájci)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)

KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ

November 18–19.

2. FORDULÓ

November 25–26.

3. FORDULÓ

December 2–3.

4. FORDULÓ

December 9–10.

5. FORDULÓ

2027. február 10–11.

6. FORDULÓ

Február 17–18.

7. FORDULÓ

Február 24–25.

8. FORDULÓ

Március 3–4.

NÉGYES DÖNTŐ

FINAL FOUR, KÖLN, LANXESS

ELŐDÖNTŐ

Június 12., szombat

HELYOSZTÓK

Június 13., vasárnap