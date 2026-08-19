AC/DC Milan: új módszerekkel rázza fel a klubot Gerry Cardinale

MENNIÜK KELL

Rafael Leaóért 50+10 milliót kér a Milan, a Fenerbahce 40+2, a Galatasaray 30+5 millió eurót ajánlott. Roberto Donadoni szerint jó lett volna, ha Leao haját néha megcibálja egy csapattársa (ő ezt tette volna anno), mert a portugál remek játékos lenne, ha lenne benne akarat. Az AS Roma vinné, már csak azért is, mert korábban a fővárosiak maguk ajánlották fel Matías Soulét 30+2 milllió euróért – a szuperügynök Jorge Mendes vette a kezébe Leao ügyét, közvetlenül a Roma tulajdonosaival tárgyal. Lesben áll a Chelsea és a Manchester United, s nyilván kitalálták, Mendes fonogatja a szaúdi szálakat is. Youssouf Fofanát a Crystal Palace, a Newcastle United vagy a Marseille viheti el, Mike Maignant megkereste az Al-Nassr, Estupinánt nem adták el 15 millióért az Aston Villának, sokak szerint ez hiba volt. David Odogu is mehet egy év után, a védőt a Mainz, a Toulouse és az Anderlecht is kölcsönvette volna (végül a francia testvérklub lett a befutó), Fikayo Tomoriért 13 milliót adna az Al-Hilal, de ezt kevesli a klubja, 20-at kér, korábban állítólag a Liverpool is kacérkodott a bekkel. A Benfica gyorsan feladta a reményt, amikor meghallotta a védő fizetési igényeit, a Coventry City, a Lazio és a Newcastle United jobb esélyekkel pályázik az aláírására. Befutott a Coventry tízmilliós ajánlata Loftus-Cheekért, a tavaly be nem futó, 23 millióért vett szűrőt, Riccit a Como viheti el, opciós kölcsönbe, előtte az Atalantának és a Juvének is felajánlották. A Lazio célpontja Yunus Musah, aki szintén eladó, a kérdés az ár.

MENDES MINDENHOL

Nem véletlenül kér 50 milliót Leaoért a Milan, ekkora alapdíjért (45+20 vagy 50+15 millióért) érkezik a belga szélső, Diego Moreira, akit a Leipzig szemelt ki magának Yan Diomande helyettesének. Olasz szakértők szerint Jorge Mendes zsírozta le az üzletet, ő és a játékos 8 millió eurót kap, hétfőn már át is esett az orvosi vizsgálatokon (mármint a támadó). A Milan vételi rekordere most 74 millió euróval Ramos, akinek az ügynöke szintén Mendes. Hogy, hogyan nem, Moreira másik komoly kérője a Roma volt, de a „farkasokat” túllicitálta a Milan, így a fővárosiak egy másik támadó középpályást vesznek… egy másik támadó középpályást a Mendes-istállóból, a portói Rodrigo Morát. Mielőtt kérdeznék: igen, Mendes szerepet játszott a Diomande-transzferben is.

HAMAROSAN KÖLTÖZNEK

Moreirára Leao eladása nélkül is elő lehet teremteni a pénzt: a 37 millióért vett Christopher Nkunkut – aki 9.3 millió eurónyi éves bruttó alapbérével a csapat legjobban kereső játékosa – 30 millióért elvinné a Newcastle és a Manchester United, a Borussia Dortmund, az Aston Villa, de hívja vissza a Lipcse is; a 30.2 millióért plusz járulékos költségekért megszerzett Santiago Gimenezt meg kölcsönadják az FC Portónak, húszmilliós vételi opcióval (a portugálok szeretnének opciót, az olaszok meg vételi kötelezettséget, egyelőre 15 milliónál tart az alkudozás, a játékos már rábólintott a váltásra). Az olasz újságírók imádják a cserés történeteket, most adja magát, hogy a Juventus a kapusgondjai megoldása után kivetette a hálóját a Fofana, Tomori párosra, Torinóból Milánóba költözhet a szélső Nico González. A közéhátvéd Filippo Terracciano a Fiorentina, az Udinese és a Monza célkeresztjében, a Torino és a Sassuolo a karmester Alphadjo Cissét, a Lens és a Rennes a középpályás Warren Bondót vinné.

Forrás: Sempre Milan

AMI BIZTOS

Két fiatal játékos már megvettek, jött 3.5 millióért egy szerb csatár a Partizan Beogradtól, a 19 éves Andrej Kosztics (a Crvena zvezda karmestere, az idényt pazar formában kezdő Vaszilije Kosztov is követheti), a francia U19-es válogatott közép- és balhátvédért, Sankhoun Diawaráért kétmilliót kapott a Troyes. Az U20-asokkal edz a Topolyáról egymillió euróért leigazolt kapus, Ilja Pantelin, Koszticsot alighanem kölcsönadják egy évre a Sparta Rotterdamnak. Ha már ificsapat: felkerült oda két ismerős nevű középpályás, a brazil-holland Denzel Miguel Viana Seedorf és a svéd, de a bosnyák vagy a horvát válogatottban is bevethető Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic. Némi „apró” váratlanul beesett a Milanhoz: 9 milliót kap a klub Sandro Tonali újabb eladása után, és ha a Manchester City elengedi Szaúd-Arábiába Reijnderst, a szerződés értelmében az olaszok megkapják az összes függőben lévő opciót, ez 14 millió euró. Nyilván egy középhátvéd (a firenzei Marin Pongracic a legújabb kiszemelt) és egy középső középpályás érkezik még.

EZÉRT NEM LESZ EGYHAMAR ÚJRA BL-GYŐZTES A MILAN?

Az előző évben 25 milliós veszteséggel zártak, az éves bevétel 495 millióról 433 millióra csökkent, a kereskedelmi bevételek mellett minden fő anyagi forrás apadni kezdett, noha az összadósság csak 110 millió körüli, optimizmusra nincs ok az Európa-liga-szereplés ellenére sem. Szerencsére a gyepen nem főkönyvelők, amortizációs szakemberek és auditorok vívják a mérkőzéseket, bár ami késik…

A Guerin Sportivo tippje

MÉGIS!

„A világ legnagyobb klubjában, a Real Madridban játszottam, de úgy érzem, hogy a Milan ugyanazon a szinten van. Mikor a Milanról beszélnek az emberek, másképpen emlegetik, mint a többi klubot. És amikor idejössz, megérted, miért: ez a világ egyik legjobb klubja, és az ott dolgozó emberek teszik naggyá, no és a szurkolók” – így Luka Modric az újabb szerződése aláírása után. Az Opta szuperszámítógépe nem optimista, csak a 7. lesz szerinte a Serie A-ban a Milan, az Internazionale, a Como, a Roma, a Juventus, a Napoli és az Atalanta után.

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)

TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró), Berat Djimsiti (Al-Dirijah, 3 000 000)

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers), Giovanni Bonfanti (Las Palmas), Daniel Maldini (Cagliari, 1 000 000), El Bilal Touré (Parma, 1 500 000), Thomas Kristensen (Udinese)

Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000), Rahim Alhassane (Oviedo, 3 500 000), Mikel Amondarain (Estudiantes, 10 000 000)

Kölcsönbe: Artem Dovbik (Roma, 3 000 000), Roberto Piccoli (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (szerződése lejárt), Remo Freuler (Olympiakosz, i.), Federico Ravaglia (Watford, 7 000 000), Santiago Castro (Roma, 35 000 000), Jhon Lucumí (Juventus, 20 100 000)

Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol), Benja Domínguez (Sassuolo), Thijs Dallinga (1. FC Köln, 1 000 000), Mihajlo Ilics (Cesena)

Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)

CAGLIARI CALCIO

ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000), Harry Winks (Leicester City), Giuseppe Aurelio (Spezia, 800 000)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000), Raphael Kofler (FC Südtirol), Kevin Carlos (Nice), Daniel Maldini (Atalanta, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor)

TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.), Mateusz Wieteska (Wieczysta Kraków)

Kölcsönbe: Othniël Raterink (Den Haag)

Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000), Mattia Liberali (Catanzaro, 6 000 000), Trevoh Chalobah (Chelsea, 30 000 000)

Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro), Yan Couto (Dortmund, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)

TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy, i.), Alberto Moreno (szl.), Mërgim Vojvoda (Udinese, 1 500 000), Yannik Engelhardt (Freiburg, 7 000 000), Stefan Posch (Mainz, 4 000 000), Ali Dzsaszim (Zaho, 650 000)

Kölcsönbe: Fellipe Jack (Cremonese), Andréa Le Borgne (Hellas Verona), Andrés Cuenca (Gijón), Fabio Rispoli (FC Südtirol)

Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)

AC FIORENTINA

ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, 26 000 000), Víctor Valdepenas (Real Madrid B, 8 000 000), Mateo Pellegrino (Parma, 22 500 000)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth), Joao Mário (Juventus, 1 800 000), Franco Mastantuono (Real Madrid)

Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)

TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (Eyüpspor, i.), Jonas Harder (FC Basel, 2 000 000), Filippo Distefano (Empoli, 250 000), Alessandro Bianco (Modena, 1 000 000), Tariq Lamptey (Queens Park, i.), Luis Balbo (Sturm Graz, 1 500 000), Riccardo Braschi (Thun, 1 000 000), Nicolás Valentini (Alavés, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United

Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 500 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000), Amir Richardson (Le Havre), Robin Gosens (Schalke), Maat Daniel Caprini (Cesena), Simon Sohm (Venezia), Matías Moreno (Venezia, 500 000), Pietro Comuzzo (Torino, 1 000 000), Roberto Piccoli (Bologna)

FROSINONE CALCIO

ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf), Luis Hasa (Napoli, 2 500 000), Alessio Zerbin (Napoli, 2 000 000), Kevin Akpoguma (Hoffenheim, i.), Florian Grillitsch (Braga, i.), Romano Schmid (Werder Bremen, 8 500 000), Aleksza Terzics (RB Salzburg, 2 500 000)

Kölcsönbe: Sebastiano Desplanches (Palermo), Patrizio Masini (Genoa)

TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)

GENOA CFC

ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20), Djibril Sow (Sevilla, 4 000 000)

Kölcsönbe: Hamed Traoré (Marseille), Mario Mitaj (Al-Ittihad, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)

TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (szl.), Alessandro Vogliacco (Cremonese, 150 000)

Kölcsönbe: Patrizio Masini (Frosinone)

Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000), John Stones (Manchester City, i.), Djed Spence (Tottenham, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)

Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Monza), Davide Frattesi (Lazio, 5 000 000)

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000), Zeki Celik (AS Roma, i.), Randal Kolo Muani (PSG, 41 200 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 32 000 000), Jhon Lucumí (Bologna, 20 100 000)

Kölcsönbe: Guglielmo Vicario (Tottenham)

Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)

TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (PSV, i.), Dusan Vlahovics (Besiktas, i.)

Kölcsönbe: Lois Openda (Lyon, 3 500 000), Joao Mário (Fiorentina, 1 800 000), Vaszilije Adzsics (Sassuolo, 500 000)

Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)

LAZIO

ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.), Bruno Galassi (Real Madrid C, 4 000 000), Danilho Doekhi (Union Berlin, i.)

Kölcsönbe: Davide Frattesi (Inter, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)

TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.)

Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)

US LECCE

ÉRKEZETT: Willem Geubbels (Paris FC, 4 600 000)

Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)

TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.), Christian Früchtl (Salzburg, 1 000 000)

Kölcsönbe: Filip Marchwinski (Cracóvia), Álex Sala (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)

AC MILAN

ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000), Sankhoun Diawara (Troyes, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Lecce), Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)

TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000), Iszmael Bennaszer (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Zachary Athekame (Lyon), David Odogu (Toulouse)

Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)

AC MONZA

ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000), Gustavo Varela (Benfica B, 2 500 000)

Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina), Ricardo Mangas (Sporting CP), Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Jay Robinson (Southampton)

Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)

TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova), Luca Ravanelli (Sampdoria), Mirko Maric (NK Lokomotiva Zagreb, i.)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)

SSC NAPOLI

ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000), Mattia Esposito (Sorrento, 700 000)

Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (Empoli), Luis Hasa (Carrarese)

TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (szl.), Luis Hasa (Frosinone, 2 500 000), Alessio Zerbin (Frosinone, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Leverkusen, 26 000 000), Romelu Lukaku (Fenerbahce, 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)

Kölcsönbe: Emanuele Rao (Pisa, 1 000 000)

PARMA CALCIO 1913

ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20), Ousmane Diallo (Dortmund II, 1 500 000), Ajmen Zuin (Inter U20, 500 000), David Romero (Tigre, 7 000 000)

Kölcsönbe: El Bilal Touré (Atalanta, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)

TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.), Adrian Benedyczak (Kasimpasa, 4 000 000), Mateo Pellegrino (Fiorentina, 22 500 000), Szuzuki Zion (Aston Villa, 30 000 000)

Kölcsönbe: Daniel Mikolajewski (Luzern), Jacob Ondrejka (Groningen)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg, 16 500 000), Santiago Castro (Bologna, 35 000 000), Nahuel Molina (Atlético Madrid, 13 000 000), Rodrigo Mora (Porto, 25 000 000)

Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (szl.), Zeki Celik (Juventus, i.), Riccardo Pagano (Cesena)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000), Artem Dovbik (Bologna, 3 000 000), Marash Kumbulla (Rayo Vallecano), Angelino (Deportivo La Coruna), Luigi Cherubini (Benevento)

US SASSUOLO

ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000)

Kölcsönbe: Vaszilije Adzsics (Juventus, 500 000), Kieron Bowie (Hellas Verona), Benja Domínguez (Bologna), Rafa Obrador (Benfica)

Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)

TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000), Tarik Muharemovic (Leeds United, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)

Kölcsönbe: Samuele Mulattieri (Hellas Verona), Justin Kumi (Juve Stabia), Janis Antiste (Górnik Zabrze), Agustín Álvarez (Talleres)

FC TORINO

ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000), Diego Mascardi (Spezia, 1 600 000), Kian Fitz-Jim (Ajax, 2 500 000), Eray Cömert (Valencia, i.)

Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)

TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)

Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli), Alessandro Dellavalle (Padova), Matteo Brezzo (Chisola)

UDINESE CALCIO

ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford), Mërgim Vojvoda (Como, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo ), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)

TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.), Omar Traoré (Watford), Luca Kjerrumgaard (Watford), Iker Bravo (Watford), Martín Payero (Watford)

Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo), Jordan Zemura (Watford), Simone Pafundi (Catanzaro), Damián Pizarro (Audax Italiano), Thomas Kristensen (Atalanta)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.), Akor Adams (Sevilla, 16 000 000), Reduan Halhal (Mechelen, 5 000 000)

Kölcsönbe: Simon Sohm (Fiorentina), Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Lorenzo Montipo (Hellas Verona)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000)

Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino), Daniel Fila (Avellino), Mattia Compagnon (Hellas Verona)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:

PISA SPORTING CLUB

ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000), Giuseppe Leone (Juve Stabia, 1000), Ichem Ferrah (Lille, 2 000 000)

Kölcsönbe: Simone Zanon (Carrarese), Emanuele Rao (Napoli, 1 000 000), Simone Zanon (Carrarese)

Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)

TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, KV., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Rafiu Durosinmi (Genk, 10 500 000)

Kölcsönbe: Filip Stojilkovic (FC Rapid, 200 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.), Ioan Vermesan (Hellas Verona U20), Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk, 1 000 000)

Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia), Mattia Compagnon (Venezia), Andréa Le Borgne (Como)

Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)

TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, KV., 8 000 000), Armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Roberto Gagliardini (szl.)

Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas)

Kölcsönbe: Kieron Bowie (Sassuolo), Lorenzo Montipo (Venezia)

US CREMONESE

ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000), Simone Pontisso (Catanzaro, 1 250 000), Fabio Gerli (Modena, 1 000 000), Alessandro Vogliacco (Genoa, 150 000), Salvatore Elia (Empoli, 1 500 000)

Kölcsönbe: Fellipe Jack (Como), Samuele Mulattieri (Sassuolo)

Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)

TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük), Federico Ceccherini (szl.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (Benevento, i.), Felix Afena-Gyan (Igdir)

Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)



Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárda szerdán.