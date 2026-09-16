Lisztes Krisztián a Celtic elleni mérkőzés előtt elmondta: a Milant várja a legjobban

Lisztes Krisztián a skóciai utazás előtt elmondta, hogy korábbi betegsége miatt valószínűleg nem kezdőként lép pályára, de jó hangulatra számít a kinti mérkőzésen. A támadó kiemelte, hogy érzi a szakmai stáb bizalmát, ennek tulajdonítja a formáját és a szerzett góljait. Hozzátette: a sorozat mérkőzései közül az AC Milan elleni összecsapást várja a legjobban.