Lisztes Krisztián a Celtic elleni mérkőzés előtt elmondta: a Milant várja a legjobban
A Ferencváros csütörtökön este a skót Celtic glasgow-i otthonában kezdi meg szereplését az Európa-liga főtábláján. Az utazás előtt a Ferencváros fiatal támadójával, Lisztes Krisztiánnal beszélgettünk, aki elárulta: jó hangulatra számít a Celtic Parkban.
Lisztes Krisztián a skóciai utazás előtt elmondta, hogy korábbi betegsége miatt valószínűleg nem kezdőként lép pályára, de jó hangulatra számít a kinti mérkőzésen. A támadó kiemelte, hogy érzi a szakmai stáb bizalmát, ennek tulajdonítja a formáját és a szerzett góljait. Hozzátette: a sorozat mérkőzései közül az AC Milan elleni összecsapást várja a legjobban.
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