Csak nyugodtan büntessetek meg! – üzent a Como elnöke az UEFA-nak
Nem minden a pénz, csak nélkülözhetetlen: amikor 2004-ben becsődölt, és a Serie D-be száműzték a Como Calciót, sokan már temették a klubot. Ehhez képes nemsokára a Bajnokok Ligájában vitézkedhetnek – a felfutás mögött nem a nőt, hanem a pénzt kell keresni, mert az indonéz PT Djarum segítségével születtek újjá, COMO 1907 néven. 2017-ben az akkor harmadosztályú Como Michael Essien feleségéé lett egy árverésen (!), 237 ezer euróért, de hamar becsődöltek, F. C. Como néven, és az adósságok miatt eleve csak a negyedik osztályban indulhattak, Como 1907-ként újjászervezve. E közjáték és az újabb krach után 2019-ben érkezett az igazi megmentő a még akkor is a Serie D-ben szereplő klubhoz. A tulajdonos céget egy testvérpár, az idén tavasszal elhunyt Michael Bambang Hartono és a 85 esztendős Robert Budi Hartono vezette, és nem sajnálták a pénzt.
Ahogyan azt rutinos olvasóink kitalálták, a klub fejlesztése magában foglal egy komplex ingatlanfejlesztési és üzleti birodalmat is, még vidámpark is szerepel a tervek között, a fejlesztések egymilliárd euróba kerülnek majd – a stadionra 80 millió eurót kell költeni, egyrészt hogy megfeleljen az UEFA előírásainak (ezzel készen lesznek kora őszre a tervek szerint), másrészt a mostani 14-ről 20 ezer főre növelnék a befogadóképességét. A szakértők szerint minden, a futballba befektetett egymillió euró 8 új munkahelyet és 1.2 milliós GDP-növekedés hoz, így nagy örömmel fogadták az új tulajdonosokat, csak a város környéke évi 180 milliós bevételre tesz szert a mérkőzésekre érkező szurkolók és a turisták költéseiből.
Életérzést, álmokat árulnak, tuti siker
HA EGY ÜZLET BEINDUL…
2021-ben a korábbi Chelsea-ász, Dennis Wise főtanácsadóból vezérigazgató lett, egy év múlva megérkezett kisebbségi tulajdonosként Cesc Fabregas és Thierry Henry, előbbi akkor a csapat játékosa is volt. Egy év múlva meg az edzője, 2024-ben vele jutottak fel a Serie A-ba. Az új tulajdonosok a harmadik és a második osztályban nem költötték a pénz, az első futballista, akiért fizettek, 2022-ben Patrick Cutrone volt, kétmillió euróért érkezett, aztán 13 játékosra költöttek összesen 13 milliót. Hanem a Serie A más tészta: 160 millió euróval (plusz aláírási díjak és ügynöki költségek) alapozták meg a bennmaradást, majd kicsit kevesebbel azt, hogy a bajnokságban befussanak a negyedik helyre, megelőzve az AC Milant, a Juventust, az Atalantát és a Laziót is. Két év alatt 46 játékos érkezett, nyilván akad ekkora mennyiségben nagy melléfogás: Raphaël Varane egy súlyos sérülés miatti visszavonulása mindenki számára váratlan volt (ma már a Como utánpótlásában dolgozik), de Emil Audero, Alberto Dossena, Álvaro Morata, Andrea Belotti vagy Nicolas Kühn csalódást okozott. Érdekes halászatot folytatnak (a Comói-tó mellől jönnek a Mercato legjobbjai, ez nem lehet véletlen), mint nem is olyan régen a Parma: tömegével igazolnak 1-2 millió euróért játékosokat, és abban bíznak, hogy ha csak ketten befutnak tíz érkező közül, már nyertek. És… tényleg.
A MEGFIGYELŐK DIADALA
A keret most jóval többet ér, mint amennyit költöttek rá, félmilliárd eurót, és úgy jutottak el a BL-be, hogy az egész Serie A-ban övék csak a 11. legnagyobb bérkeret, átlagosan 1.5 milliót keresett bruttóban egy játékos! Érdemes megnézni a tíz legértékesebb futballista játékjogának Transfermarkt szerinti értékét és vételárát, és amit szeretnek sokan elfelejteni, az életkorát: Nico Paz 21 éves, 80 millió eurót ér, 66 millióért vették, őt követi Martin Baturina (23 éves, 45 milliót ér, 18 millióért vették), Trevoh Chalobah (27, 40, 30), Máximo Perrone (23, 35, 13), Jacobo Ramón (21, 30, 2.5), Assane Diao (20, 30, 12), Jesús Rodríguez (20, 30, 22.5), Anasztasziosz Duvikasz (27, 25, 14), Lucas Da Cunha (25, 20, 0.75) és Jayden Addai (20, 20, 19). A halászat, mint látjuk, működik, csak éppen kell hozzá pár tízmillió euró – és sok-sok szakértelem. Korábban idősebb, ismert spílerek érkeztek, közöttük Fabregas barcelonai ismerősei, de aztán taktikát változtattak.
KERETES SZERKEZET, A KERET SZERKEZETE
Már tavasszal felhívták rá a figyelmet, hogy a BL-szerepléssel együtt jár a BL szabályainak betartása is: a Serie A-ban a mérkőzésekre 25 fős kerettel lehet nevezni, ebből 4 játékosnak saját nevelésűnek kell lennie, ők minimum 15, de maximum 21 évesek lehetnek, és szintén négy 15-21 év közötti olyan játékos kell, aki ha nem is saját, de olaszországi nevelés, és összesen legalább három éven át játszott az országban. Nagy könnyebbség, hogy a 23 évesnél fiatalabb játékosokra semmilyen korlátozás nem vonatkozik, nem foglalják el a keretben lévő helyeket, magyarán a Como meg tudja kerülni a fiatal légiósokkal a korlátozásokat. Azonban a BL-ben nincs ilyen kiskapu: 25 fős a keret, 4 saját, 4 ligán belüli neveléssel, és ennyi, a B-listára csakis saját nevelésű, legalább két éve már a klubnál lévő fiatalt lehet nevezni. Nincs kompenzációs lista… Itt jegyeznénk meg, hogy a Como akadémiáját három éve hozták létre, de már tíz válogatott játékossal dicsekedhetnek (csak a Juventus többel!), és mint az elnök (róla később) elárulta, a BL-szereplés három évvel korábban jött a tervezetnél. Fabregas szerint fel kell készülniük arra, hogy 16-17 játékossal futnak neki a BL alapszakaszának.
TERV SZERINT
Ezen a nyáron először is megerősítették a védelmet: igazoltak félmillió euróért egy fiatal spanyol bekket a Barcelonától Andrés Cuenca személyében, jött mellé 30+6 millióért az igen rutinos Trevoh Chalobah a Chelsea-től. A jobbjára érkezett a Manchester City által felfedezett Yan Couto, egyelőre hárommillió euróért kölcsönbe, de a mostani klubjával, a Borussia Dortmunddal kötöttek egy vételi opciót is, 20 milliós értékben (fontos, hogy Couto brazil-portugál, az olasz csapatok évente maximum két nem EU-s játékost igazolhatnak; az angolok mentességet élveznek ez alól). Az egyszeres brazil válogatott balhátvéd, Kaiki a Cruzeirótól jött kölcsönbe, 12+2 millióért lehet megvenni majd, pontosabban bizonyos feltételek teljesülése esetén meg is kell venni. Probléma volt sokáig, hogy a védő a saját játékjogából 20 százalékot birtokol, őt végül a Cruzeiro fizeti ki a vételárból. Felkerült a nagyok közé a francia U20-as válogatott Andréa Le Borgne, őt két éve szerezték meg a francia harmadosztályból, védekező középpályás. Középső középpályás a spanyol Luis Milla, a 31 éves játékosért meglepően sokat, hatmilliót fizettek a Getafének – ha nem is olyan remek védelmi szakember, mint édesapja, a Barcelonában és a Real Madridban is játszó Luis Milla, de a rutinja sokat ér.
ÚJABB TREQUARTISTA ÉS HAMIS 9-ES
Karmester és szélső a még tizenéves Mattia Liberali, az U19-es válogatott erőssége, a Milan nevelése, de már a Catanzarótól vették, hatmillióért. A „labdamágnes” középpályást már régóta az olasz futball egyik nagy ígéretének tartják, hívta idén vissza a Milan, de ő a Comót választotta, pedig ott sokkal kevesebbet, évi egymilliót keres – ráadásul hazai nevelés és olasz, mellette a keretből csak Fabio Rispoli ilyen, sőt ő Como-nevelés. Vásároltak egy csatárt is, de „kényszerből”: a 33 éves Álvaro Moratát tavaly vették kölcsön a Milantól, most kellett 12 milliót fizetni érte: 30 mérkőzésen ezer perc alatt három kanadai pontig jutott, és súlyos teher a 8.3 millió eurós bruttó bére, emellé kétmilliós a bónuszkerete. Chalobah bruttó hétmilliót keres, Couto ötöt, Nico Paz egymilliót sem.
KÖLCSÖNBOLT
Nem viccelünk, 21 játékos érkezett vissza kölcsönből a nyáron, a mi táblázatunk csak azokat tartalmazza, akinek a játékjoga legalább egymillió eurót ér – akit nem adtak máris el, azok közül csak a középcsatár Iván Azón táplálhat vérmesebb reményeket erre az idényre. Az idősebb játékosok közül elengedték Diego Carlost, Sergi Robertót és Alberto Morenót, 15 millióért eladták a Yannik Engelhardt, Stefan Posch, Patrick Cutrone hármast, a jobbhátvéd Ignace Van der Brempt, a középhátvéd Marc Oliver Kempf és a középső középpályás Luca Mazzitelli comói napjai is megszámláltattak, Moratát elviheti az Atlanta United, Assane Diaót az Atalanta, Alieu Faderát a Lecce. Baturinát Angliából vinnék, befutott érte egy 55 milliós ajánlat is, de nem adják el annyiért.
ERŐSÍTÉS? SOHA NEM LEHET VÉGE!
Duvikasz a legjobb középcsatáruk, de kell mellé még egy új ember: Breel Embolo, Moise Kean (érte negyvenmilliót ajánlottak már, feleennyi lenne Embolo), Sebastiano Esposito (15 millió euró mellett odaadnák érte a Dossena, Van der Brempt duót is, a csatár csúnyán összeveszett a minap a klubjával, a Cagliarival, mi máson, mint a pénzen), Amin Guiri és Troy Parrott is kiszemelt. A Feyenoord jobbszélsője, Anisz Hadzs Mussza megszerzése 40 millióba kerülne, a Botafogo válogatott középső középpályása, Danilo Oliveira dettó, a Watford középpályása, Imran Luza már tízmillióért elvihető. Ha eladják Dossenát és Edoardo Goldanigát, visszahozhatják Törökországból Diogo Carlost, aki nagyon jól érezte magát Comóban, és nagyon jól ment neki. A Fenernek nem kell a 33 éves bekk, aki közel négymillió eurós bért kap 2028 nyaráig, a comóiak ennyit nem tudnak állni. A másik védőkiszemelt, a Galarasary 30 éves védője, Davinson Sánchez még többet, évi ötmilliót keres jelenleg.
Érkeznek az olasz fiatalok
BL-CSAPDA II.
A Como a világ egyik leggazdagabb családjáé, és eddig nem vizsgálta őket az UEFA. Most az előző hároméves időszak kerül górcső alá, 2023-tól 2026-ig, és nem lehet egy klubnak lejárt tartozása, valamint 60 milliónál nagyobb összesített vesztesége (évente tízmilliós plusz veszteség belefér, ha a klub rendezett pénzügyekkel rendelkezik). Nem mellesleg az első csapat fizetéseire, az amortizációra (a transzferdíjakat nem az adott évben számolják el) és az ügynöki díjakra nem költhetnek többet, mint az éves bevételek 70 százaléka – a Como a 2023–2024-es idényben 48, a tavalyiban 105 millió euró mínuszt hozott össze, picit nagyobbat várnak az előző idénytől, azaz keresztbe-hosszába kilógnak minden szabályozásból. A mínuszt lehet csökkenteni az utánpótlásra, a női csapatra és az infrastruktúrára kiadott összeggel, de ez is kevés lesz – a La Gazzetta dello Sport szerint a tiszta lappal induló Como köt majd egy három-négy évre szóló megállapodást az UEFA-val, hiszen annak is el kell ismernie, hogy sok kiadással jár egy klub felfuttatása, másrészt a hitelfelvétel helyetti tőkeemelés sokkal kedvesebb a szervezetnek (mármint az UEFA-nak).
A nyári kupa csak a kezdet?
CSAK NYUGALOM!
2019 óta a Hartono család közel félmilliárd eurót fektetett a klubba, adósság nincs, belefért az is, hogy a mezszponzor évi egymillió (!) eurót fizessen. Ahogyan az elnök, a tulajdonos család megbízható embere, Mirwan Suwarso elmondta, a klubban egyedülálló potenciál rejlik, ami messze túlmutat a stadionon, és ebből globális márkát építenek. A klub luxusnyaralásokat is szervez, amiket egybekötnek a stadionlátogatással. „Nem futballcsapatnak kell lennünk, hanem sportturisztikai célpontnak. Az a célunk, hogy az olasz futball Los Angeles Lakersévé váljunk”. Egy rémképünk máris támadt: a turisztika fő időszaka a nyár és az év vége, máris látjuk magunk előtt a júliusi és a szilveszteri bajnokikat… De mi lesz addig is az UEFA-val? „Nincs szükségem arra, hogy az UEFA a pénzügyi Fair Playről beszéljen. Ha meg kell büntetni bennünket, nyugodtan büntessenek meg. Ez része azoknak az akadályoknak, amiket le kell küzdenünk. Az üzleti életben ez normális” – nyugtatott meg mindenkit az elnök.
A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ATALANTA BERGAMO
ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró)
Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)
TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró), Berat Djimsiti (Al-Dirijah, 3 000 000)
Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers), Giovanni Bonfanti (Las Palmas), Daniel Maldini (Cagliari, 1 000 000), El Bilal Touré (Parma, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)
FC BOLOGNA
ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000), Rahim Alhassane (Oviedo, 3 500 000), Mikel Amondarain (Estudiantes, 10 000 000)
Kölcsönbe: Artem Dovbik (Roma, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (szerződése lejárt), Remo Freuler (szl.), Federico Ravaglia (Watford, 7 000 000), Santiago Castro (Roma, 35 000 000)
Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol), Benja Domínguez (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)
CAGLIARI CALCIO
ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000), Harry Winks (Leicester City), Giuseppe Aurelio (Spezia, 800 000)
Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000), Raphael Kofler (FC Südtirol), Kevin Carlos (Nice), Daniel Maldini (Atalanta, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor)
TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.), Mateusz Wieteska (Wieczysta Kraków)
Kölcsönbe: Othniël Raterink (Den Haag)
Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)
COMO 1907
ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000), Mattia Liberali (Catanzaro, 6 000 000), Trevoh Chalobah (Chelsea, 30 000 000)
Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro), Yan Couto (Dortmund, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)
TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy, i.), Alberto Moreno (szl.), Mërgim Vojvoda (Udinese, 1 500 000), Yannik Engelhardt (Freiburg, 7 000 000), Stefan Posch (Mainz, 4 000 000)
Kölcsönbe: Fellipe Jack (Cremonese)
Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)
AC FIORENTINA
ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, 26 000 000), Víctor Valdepenas (Real Madrid B, 8 000 000)
Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth), Joao Mário (Juventus, 1 800 000), Franco Mastantuono (Real Madrid)
Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)
TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (Eyüpspor, i.), Jonas Harder (FC Basel, 2 000 000), Filippo Distefano (Empoli, 250 000), Alessandro Bianco (Modena, 1 000 000), Tariq Lamptey (Queens Park, i.), Luis Balbo (Sturm Graz, 1 500 000), Riccardo Braschi (Thun, 1 000 000), Nicolás Valentini (Alavés, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United
Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 500 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000), Amir Richardson (Le Havre), Robin Gosens (Schalke), Maat Daniel Caprini (Cesena), Simon Sohm (Venezia), Matías Moreno (Venezia, 500 000), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000)
FROSINONE CALCIO
ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf), Luis Hasa (Napoli, 2 500 000), Alessio Zerbin (Napoli, 2 000 000), Kevin Akpoguma (Hoffenheim, i.), Florian Grillitsch (Braga, i.), Romano Schmid (Werder Bremen, 8 500 000)
Kölcsönbe: Sebastiano Desplanches (Palermo), Patrizio Masini (Genoa)
TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.)
Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)
GENOA CFC
ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20), Djibril Sow (Sevilla, 4 000 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Marseille), Mario Mitaj (Al-Ittihad, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)
TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (szl.), Alessandro Vogliacco (Cremonese, 150 000)
Kölcsönbe: Patrizio Masini (Frosinone)
Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas),
INTERNAZIONALE
ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000), John Stones (Manchester City, i.)
Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)
Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Monza)
JUVENTUS
ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000), Zeki Celik (AS Roma, i.), Randal Kolo Muani (PSG, 41 200 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 32 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)
TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (PSV, i.), Dusan Vlahovics (szl.)
Kölcsönbe: Lois Openda (Lyon, 3 500 000), Joao Mário (Fiorentina, 1 800 000), Vaszilije Adzsics (Sassuolo, 500 000)
Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)
LAZIO
ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.), Bruno Galassi (Real Madrid C, 4 000 000), Danilho Doekhi (Union Berlin, i.)
Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)
TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.)
Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)
US LECCE
ÉRKEZETT: Willem Geubbels (Paris FC, 4 600 000)
Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)
TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.), Christian Früchtl (Salzburg, 1 000 000)
Kölcsönbe: Filip Marchwinski (Cracóvia), Álex Sala (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)
AC MILAN
ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000), Sankhoun Diawara (Troyes, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Lecce), Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)
TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000), Iszmael Bennaszer (szerződését felbontották)
Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)
AC MONZA
ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000), Gustavo Varela (Benfica B, 2 500 000)
Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina), Ricardo Mangas (Sporting CP), Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Jay Robinson (Southampton)
Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)
TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova), Luca Ravanelli (Sampdoria), Mirko Maric (NK Lokomotiva Zagreb, i.)
Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)
SSC NAPOLI
ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000), Mattia Esposito (Sorrento, 700 000)
Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (Empoli), Luis Hasa (Carrarese)
TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (szl.), Luis Hasa (Frosinone, 2 500 000), Alessio Zerbin (Frosinone, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Leverkusen, 26 000 000), Romelu Lukaku (Fenerbahce, 6 000 000)
Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)
Kölcsönbe: Emanuele Rao (Pisa, 1 000 000)
PARMA CALCIO 1913
ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20), Ousmane Diallo (Dortmund II, 1 500 000), Ajmen Zuin (Inter U20, 500 000)
Kölcsönbe: El Bilal Touré (Atalanta, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)
TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.), Adrian Benedyczak (Kasimpasa, 4 000 000)
Kölcsönbe: Daniel Mikolajewski (Luzern)
Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)
AS ROMA
ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg, 16 500 000), Santiago Castro (Bologna, 35 000 000), Nahuel Molina (Atlético Madrid, 13 000 000)
Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)
TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (szl.), Zeki Celik (Juventus, i.), Riccardo Pagano (Cesena)
Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)
Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000), Artem Dovbik (Bologna, 3 000 000), Marash Kumbulla (Rayo Vallecano), Angelino (Deportivo La Coruna)
US SASSUOLO
ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000)
Kölcsönbe: Vaszilije Adzsics (Juventus, 500 000), Kieron Bowie (Hellas Verona), Benja Domínguez (Bologna)
Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)
TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000), Tarik Muharemovic (Leeds United, 40 000 000)
Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)
Kölcsönbe: Samuele Mulattieri (Hellas Verona), Justin Kumi (Juve Stabia)
FC TORINO
ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000), Diego Mascardi (Spezia, 1 600 000), Kian Fitz-Jim (Ajax, 2 500 000), Eray Cömert (Valencia, i.)
Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)
TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)
Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli), Alessandro Dellavalle (Padova), Matteo Brezzo (Chisola)
UDINESE CALCIO
ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford), Mërgim Vojvoda (Como, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo ), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)
TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.), Omar Traoré (Watford), Luca Kjerrumgaard (Watford), Iker Bravo (Watford), Martín Payero (Watford)
Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo), Jordan Zemura (Watford), Simone Pafundi (Catanzaro), Damián Pizarro (Audax Italiano)
VENEZIA FC
ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.), Akor Adams (Sevilla, 16 000 000), Reduan Halhal (Mechelen, 5 000 000)
Kölcsönbe: Simon Sohm (Fiorentina), Matías Moreno (Fiorentina, 500 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)
TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000)
Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino), Daniel Fila (Avellino), Mattia Compagnon (Hellas Verona)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:
PISA SPORTING CLUB
ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000), Giuseppe Leone (Juve Stabia, 1000), Ichem Ferrah (Lille, 2 000 000)
Kölcsönbe: Simone Zanon (Carrarese), Emanuele Rao (Napoli, 1 000 000), Simone Zanon (Carrarese)
Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)
TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, KV., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Rafiu Durosinmi (Genk, 10 500 000)
Kölcsönbe: Filip Stojilkovic (FC Rapid, 200 000)
Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)
HELLAS VERONA
ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.), Ioan Vermesan (Hellas Verona U20), Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk, 1 000 000)
Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia), Mattia Compagnon (Venezia)
Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)
TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, KV., 8 000 000), Armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Roberto Gagliardini (szl.)
Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas)
Kölcsönbe: Kieron Bowie (Sassuolo)
US CREMONESE
ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000), Simone Pontisso (Catanzaro, 1 250 000), Fabio Gerli (Modena, 1 000 000), Alessandro Vogliacco (Genoa, 150 000)
Kölcsönbe: Fellipe Jack (Como), Samuele Mulattieri (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)
TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük), Federico Ceccherini (szl.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (szl.), Felix Afena-Gyan (Igdir)
Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)
Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárda csütörtökön.