Csak nyugodtan büntessetek meg! – üzent a Como elnöke az UEFA-nak

Nem minden a pénz, csak nélkülözhetetlen: amikor 2004-ben becsődölt, és a Serie D-be száműzték a Como Calciót, sokan már temették a klubot. Ehhez képes nemsokára a Bajnokok Ligájában vitézkedhetnek – a felfutás mögött nem a nőt, hanem a pénzt kell keresni, mert az indonéz PT Djarum segítségével születtek újjá, COMO 1907 néven. 2017-ben az akkor harmadosztályú Como Michael Essien feleségéé lett egy árverésen (!), 237 ezer euróért, de hamar becsődöltek, F. C. Como néven, és az adósságok miatt eleve csak a negyedik osztályban indulhattak, Como 1907-ként újjászervezve. E közjáték és az újabb krach után 2019-ben érkezett az igazi megmentő a még akkor is a Serie D-ben szereplő klubhoz. A tulajdonos céget egy testvérpár, az idén tavasszal elhunyt Michael Bambang Hartono és a 85 esztendős Robert Budi Hartono vezette, és nem sajnálták a pénzt.

Ahogyan azt rutinos olvasóink kitalálták, a klub fejlesztése magában foglal egy komplex ingatlanfejlesztési és üzleti birodalmat is, még vidámpark is szerepel a tervek között, a fejlesztések egymilliárd euróba kerülnek majd – a stadionra 80 millió eurót kell költeni, egyrészt hogy megfeleljen az UEFA előírásainak (ezzel készen lesznek kora őszre a tervek szerint), másrészt a mostani 14-ről 20 ezer főre növelnék a befogadóképességét. A szakértők szerint minden, a futballba befektetett egymillió euró 8 új munkahelyet és 1.2 milliós GDP-növekedés hoz, így nagy örömmel fogadták az új tulajdonosokat, csak a város környéke évi 180 milliós bevételre tesz szert a mérkőzésekre érkező szurkolók és a turisták költéseiből.

Életérzést, álmokat árulnak, tuti siker

Where football meets the beauty of Como.



During Football on the Lake, several British and Hollywood film and television stars, including Nathalie Emmanuel, Corey Mylchreest, Richard Gadd, Saffron Hocking, Tosin Cole, Tom Rhys Harries and Sagar Radia, were present at the Stadio… pic.twitter.com/wAilyPEgxR — Como1907 (@Como_1907) August 7, 2026

HA EGY ÜZLET BEINDUL…

2021-ben a korábbi Chelsea-ász, Dennis Wise főtanácsadóból vezérigazgató lett, egy év múlva megérkezett kisebbségi tulajdonosként Cesc Fabregas és Thierry Henry, előbbi akkor a csapat játékosa is volt. Egy év múlva meg az edzője, 2024-ben vele jutottak fel a Serie A-ba. Az új tulajdonosok a harmadik és a második osztályban nem költötték a pénz, az első futballista, akiért fizettek, 2022-ben Patrick Cutrone volt, kétmillió euróért érkezett, aztán 13 játékosra költöttek összesen 13 milliót. Hanem a Serie A más tészta: 160 millió euróval (plusz aláírási díjak és ügynöki költségek) alapozták meg a bennmaradást, majd kicsit kevesebbel azt, hogy a bajnokságban befussanak a negyedik helyre, megelőzve az AC Milant, a Juventust, az Atalantát és a Laziót is. Két év alatt 46 játékos érkezett, nyilván akad ekkora mennyiségben nagy melléfogás: Raphaël Varane egy súlyos sérülés miatti visszavonulása mindenki számára váratlan volt (ma már a Como utánpótlásában dolgozik), de Emil Audero, Alberto Dossena, Álvaro Morata, Andrea Belotti vagy Nicolas Kühn csalódást okozott. Érdekes halászatot folytatnak (a Comói-tó mellől jönnek a Mercato legjobbjai, ez nem lehet véletlen), mint nem is olyan régen a Parma: tömegével igazolnak 1-2 millió euróért játékosokat, és abban bíznak, hogy ha csak ketten befutnak tíz érkező közül, már nyertek. És… tényleg.

A MEGFIGYELŐK DIADALA

A keret most jóval többet ér, mint amennyit költöttek rá, félmilliárd eurót, és úgy jutottak el a BL-be, hogy az egész Serie A-ban övék csak a 11. legnagyobb bérkeret, átlagosan 1.5 milliót keresett bruttóban egy játékos! Érdemes megnézni a tíz legértékesebb futballista játékjogának Transfermarkt szerinti értékét és vételárát, és amit szeretnek sokan elfelejteni, az életkorát: Nico Paz 21 éves, 80 millió eurót ér, 66 millióért vették, őt követi Martin Baturina (23 éves, 45 milliót ér, 18 millióért vették), Trevoh Chalobah (27, 40, 30), Máximo Perrone (23, 35, 13), Jacobo Ramón (21, 30, 2.5), Assane Diao (20, 30, 12), Jesús Rodríguez (20, 30, 22.5), Anasztasziosz Duvikasz (27, 25, 14), Lucas Da Cunha (25, 20, 0.75) és Jayden Addai (20, 20, 19). A halászat, mint látjuk, működik, csak éppen kell hozzá pár tízmillió euró – és sok-sok szakértelem. Korábban idősebb, ismert spílerek érkeztek, közöttük Fabregas barcelonai ismerősei, de aztán taktikát változtattak.