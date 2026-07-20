Elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool FC legendája, kétszeres aranylabdás labdarúgó

Elsőként a Sky Sports írta meg a családra hivatkozva, hogy 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan. A család már júniusban bejelentette, hogy Keegan négyes stádiumú rákkal küzd.

„Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy Kevin Keegan 75 éves korában elhunyt. A volt angol válogatott játékos és szövetségi kapitány rákbetegséggel küzdött, utolsó perceit felesége és lányai körében töltötte – áll Keegan családjának közleményében. – Kevin, aki kétszer nyerte el az Aranylabdát, nagyon szeretett férj, apa és nagyapa volt. A család szeretne köszönetet mondani Kevin kiváló orvosi csapatának minden támogatásukért. Ez rendkívül nehéz időszak, ezért kérik, hogy hagyjanak nekik teret és magánszférát.”

Keegan a Scunthorpe Unitedben kezdte pályafutását, innen került 1971-ben a Liverpoolhoz. A „vörösöknél” hat idény alatt 323 mérkőzést játszott, ezeken 100 gólt szerzett és 88 gólpasszt adott. Itt töltött ideje alatt háromszor volt angol bajnok (1972–1973, 1975–1976, 1976–1977). A Liverpool FC után 1977 és 1980 között a Hamburgban játszott, 1978-ban és 1979-ben Aranylabdát nyert, amivel máig ő az egyetlen angol, aki egynél többször elnyerte az elismerést. Később a Southamptonban és a Newcastle Unitedben is futballozott.

Keegan pályafutása során két angol Szuperkupát, két UEFA-kupát, valamint egy FA-kupát és egy BEK-et nyert. A Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, a Németországban töltött ideje alatt nyerte el a két aranylabdáját is. Az angol támadó a válogatottban 63-szor lépett pályára, ezeken 21 találatig jutott.

Keegan labdarúgó-karrierje után edzősködött. Megfordult többek között a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, s két éven keresztül az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott.