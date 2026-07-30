Cáfolta legendája halálhírét az AC Milan

Szerda este kezdett terjedni a világhálón a hír, hogy az AC Milan egykori legendás védője, a klub tiszteletbeli elnöke, Franco Baresi 66 évesen elhunyt, s az álhír terjedését később elősegítette az is, hogy többek között a Corriere della Sera és a Tuttosport oldalán is megjelent a téves információ – sőt, még az olasz miniszterelnök-helyettes Matteo Salvini is részvétét nyilvánította... A helyzet olyannyira elfajult, hogy késő este az AC Milan hivatalos Twitter-odalán közleményben cáfolta Baresi halálhírét.

„Az AC Milan ezúton cáfolja a Franco Baresivel kapcsolatban terjedő valótlan híreszteléseket. Franco jelenleg nehéz és kényes időszakon megy keresztül. A klub teljes mértékben Franco és a családja mellett áll. Arra kérünk mindenkit, tartsa tiszteletben Franco magánéletét, és ne járuljon hozzá teljesen alaptalan információk terjesztéséhez” – áll a klub közleményében.

AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.

Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione… — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

A közlemény megjelenése után a Baresi haláláról szóló hírek eltűntek a fent nevezett lapok oldalairól.

Baresinél tavaly augusztusban találtak tüdőcsomót, műtéti úton ezt eltávolították, s a legenda tavaly novemberben már vissza is tért a munkába.

Az életének 67. évében járó Franco Baresi 1977 és 1997 között tartó profi pályafutása során csak a Milan színeiben lépett pályára, összesen 719 mérkőzésen szerepelt a csapatban – nála több mérkőzést csak Paolo Maldini játszott a klubnál. Az olasz válogatottban 81 meccsen lépett pályára, tagja volt az 1982-ben világbajnok, '94-ben ezüstérmes, '90-ben pedig bronzérmes olasz válogatottnak. Az AC Milannal hatszoros bajnok és háromszoros BEK/BL-győztes.