Nemzeti Sportrádió

Cáfolta legendája halálhírét az AC Milan

H. Á.H. Á.
2026.07.30. 10:49
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Franco Baresi (Fotó: Getty Images)
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AC Milan álhír olasz foci Franco Baresi
Szerda este több jelentős olasz sportlap is átvette azt a később tévesnek bizonyuló hírt, hogy életének 67. évében elhunyt Franco Baresi, az AC Milan legendás védője és a klub tiszteletbeli elnöke.

Szerda este kezdett terjedni a világhálón a hír, hogy az AC Milan egykori legendás védője, a klub tiszteletbeli elnöke, Franco Baresi 66 évesen elhunyt, s az álhír terjedését később elősegítette az is, hogy többek között a Corriere della Sera és a Tuttosport oldalán is megjelent a téves információ – sőt, még az olasz miniszterelnök-helyettes Matteo Salvini is részvétét nyilvánította... A helyzet olyannyira elfajult, hogy késő este az AC Milan hivatalos Twitter-odalán közleményben cáfolta Baresi halálhírét.

Az AC Milan ezúton cáfolja a Franco Baresivel kapcsolatban terjedő valótlan híreszteléseket. Franco jelenleg nehéz és kényes időszakon megy keresztül. A klub teljes mértékben Franco és a családja mellett áll. Arra kérünk mindenkit, tartsa tiszteletben Franco magánéletét, és ne járuljon hozzá teljesen alaptalan információk terjesztéséhez” – áll a klub közleményében. 

A közlemény megjelenése után a Baresi haláláról szóló hírek eltűntek a fent nevezett lapok oldalairól.

Baresinél tavaly augusztusban találtak tüdőcsomót, műtéti úton ezt eltávolították, s a legenda tavaly novemberben már vissza is tért a munkába. 

Az életének 67. évében járó Franco Baresi 1977 és 1997 között tartó profi pályafutása során csak a Milan színeiben lépett pályára, összesen 719 mérkőzésen szerepelt a csapatban – nála több mérkőzést csak Paolo Maldini játszott a klubnál. Az olasz válogatottban 81 meccsen lépett pályára, tagja volt az 1982-ben világbajnok, '94-ben ezüstérmes, '90-ben pedig bronzérmes olasz válogatottnak. Az AC Milannal hatszoros bajnok és háromszoros BEK/BL-győztes. 

 

AC Milan álhír olasz foci Franco Baresi
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