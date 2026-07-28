A megújulás jegyében: visszatérhet Roberto Mancini az olasz kapitányi posztra

Giovanni Malago a kedd déli szövetségi tanácsi ülés után röviden csupán annyit mondott a rá várakozó újságíróknak, hogy „beszélek Roberto Mancinivel az új kapitányi kinevezésről. Az aláírására várunk” – amihez a Gazzetta dello Sport annyit tett hozzá, hogy „hamarosan” sajtótájékoztatót tart majd a szövetség elnöke.

Szintén az ülésről távozóban Giancarlo Abete, a Nemzeti Amatőr Liga elnöke is megerősítette, hogy Mancini az egyetlen jelölt a posztra.

„Mancini egy minőségi edző, akit a szövetség elnöke választott ki. Nem volt más opció, nem volt más név, aki szóba került volna. Mancini személyében végül is egy olyan edzőről beszélünk, aki Európa-bajnokságot nyert a válogatottal” – jelentette ki Abete.

Egybehangzó sajtóhírek szerint egyébként Mancini kinevezésével egy időben Claudio Ranierit nevezhetik ki technikai igazgatónak, a posztról alig két héttel kinevezése után távozó Paolo Maldini és tanácsadója, Leonardo helyett.

Ezt aztán néhány perccel délután háromnegyed három után maga Malago elnök hivatalosan is megerősítette.

„Claudio Ranieri öt perccel ezelőtt egyezett bele abba, hogy ő lesz a technikai igazgató a válogatott mellett. Kell valaki, akivel a kapitányi kinevezést megvitathatom – fogalmazott Malago, aki röviden kitért Mancinire is. – Úgy hiszem, hogy Roberto Mancini a legalkalmasabb személy a szövetségi kapitányi poszt betöltésére. Ráadásul nagylelkű anyagi áldozatot is hozott a válogatott érdekében. A hét végére még egy harmadik személyt is kinevezünk majd, aki azt a feladatot fogja betölteni, amit korábban Gigi Buffon és előtte Gigi Riva töltött be. Afféle csapatvezető lesz a válogatottak mellett.”

A legendás balbekk és a korábbi kiváló középpályás – azaz Maldini és Leonardo – azok után távoztak posztjukról, hogy a szövetség elnöke nem fogadta el az ő jelöltjüket, Andrea Pirlót a szövetségi kapitányi posztra. Holott Maldiniéknak éppen az volt a feladatuk, hogy a megújulás jegyében találjanak alkalmas szakembert az olasz válogatott élére. Csakhogy Pirlót elsodorta a mögötte álló orosz támogatók miatt körülötte kialakult politikai botrány, kiderült ugyanis, hogy egy orosz sportfogadási cég nagykövete.

„Ami őket illeti: semmilyen konfliktus nem volt közöttünk. Egyetlen ajánlatuk volt, Pirlo, akinek a fonbetes kapcsolatáról egyszerűen nem tudtam. Miután viszont kiderült, nem hagyhattam jóvá a kinevezését a kialakult helyzet miatt. Hármunk között – Paolóval és Leonardóval – a legnagyobb tisztelettel lefolytatott, nyugodt hangvételű megbeszélés zajlott. Úriemberek, őszinte úriemberek voltak végig” – beszélt Maldiniékről az olasz szövetség elnöke.

Ami biztos: Roberto Mancini és Claudio Ranieri részvételével szerdán 18.00 órától a szövetség újabb sajtótájékoztatót tart.