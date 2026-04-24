Csak egyikük maradhatott? Döntött a Roma a Ranieri–Gasperini-vitában

ROCK PÉTER
2026.04.24. 14:25
Gian Piero Gasperini érkezésében nagy szerepe volt Claudio Ranierinek (balra), most mégis neki kell távoznia (Fotó: Getty Images)
Serie A Gian Piero Gasperini Claudio Ranieri AS Roma
Az AS Roma pénteken hivatalosan is bejelentette, hogy megszűnt az együttműködés a klub különleges tanácsadójaként dolgozó Claudio Ranierivel. A döntés hátterében a vezetőedzővel, Gian Piero Gasperinivel kialakult nézeteltérés áll.

A klub közleményében megköszönte Ranieri munkáját, kiemelve, hogy az olasz szakember nehéz időszakban segítette a csapatot, és jelentős szerepet vállalt a stabilizálásban. A 74 éves tréner a 2024–2025-ös idény végén hagyta el a kispadot – miután a Roma hatalmas formajavulást bemutatva egyetlen ponttal maradt le a Bajnokok Ligája-indulásról –, majd tanácsadóként folytatta a munkát az amerikai tulajdonosi kör mellett.

Ranieri ebben a szerepkörben részt vett Gasperini kinevezésében is, ám az utóbbi időszakban nyíltan kritizálta az edző átigazolási politikával kapcsolatos panaszait. A konfliktus odáig fajult, hogy a klub végül a vezetőedző mellett tette le a voksát.

„A jövőt illetően világos az irány: erős klub vagyunk határozott vezetéssel és világos vízióval. A Roma mindig az első” – áll a közleményben, amely megerősíti a bizalmat Gasperini iránt, és hangsúlyozza a fejlődés, valamint az eredményesség fontosságát.

A fővárosi csapat öt fordulóval a Serie A idényének vége előtt hatodik helyen áll, öt ponttal lemaradva a BL-indulást érő pozíciótól.

 

Legfrissebb hírek

Négy vereség után pontot szerzett a Lecce, folytatódott a Fiorentina veretlenségi sorozata

Olasz labdarúgás
2026.04.20. 22:58

Paolo Di Canio szerint a Juventus még okozhat meglepetést

Olasz labdarúgás
2026.04.20. 13:49

A Juve újabb győzelmével nagyot lépett a BL-indulás felé

Olasz labdarúgás
2026.04.19. 22:44

Serie A: a Milan két vereség után nyert ismét, és befogta a Napolit

Olasz labdarúgás
2026.04.19. 17:08

Serie A: a VAR sincs velük, megint nem tudott nyerni a Cremonese

Olasz labdarúgás
2026.04.19. 14:36

Ezúttal sem bírt az Atalantával a Roma

Olasz labdarúgás
2026.04.18. 22:41

A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter

Olasz labdarúgás
2026.04.18. 19:57

Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter

Olasz labdarúgás
2026.04.17. 22:48
Ezek is érdekelhetik