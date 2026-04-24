Csak egyikük maradhatott? Döntött a Roma a Ranieri–Gasperini-vitában

A klub közleményében megköszönte Ranieri munkáját, kiemelve, hogy az olasz szakember nehéz időszakban segítette a csapatot, és jelentős szerepet vállalt a stabilizálásban. A 74 éves tréner a 2024–2025-ös idény végén hagyta el a kispadot – miután a Roma hatalmas formajavulást bemutatva egyetlen ponttal maradt le a Bajnokok Ligája-indulásról –, majd tanácsadóként folytatta a munkát az amerikai tulajdonosi kör mellett.

Ranieri ebben a szerepkörben részt vett Gasperini kinevezésében is, ám az utóbbi időszakban nyíltan kritizálta az edző átigazolási politikával kapcsolatos panaszait. A konfliktus odáig fajult, hogy a klub végül a vezetőedző mellett tette le a voksát.

„A jövőt illetően világos az irány: erős klub vagyunk határozott vezetéssel és világos vízióval. A Roma mindig az első” – áll a közleményben, amely megerősíti a bizalmat Gasperini iránt, és hangsúlyozza a fejlődés, valamint az eredményesség fontosságát.

A fővárosi csapat öt fordulóval a Serie A idényének vége előtt hatodik helyen áll, öt ponttal lemaradva a BL-indulást érő pozíciótól.