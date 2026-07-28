Gondok a vallecasi stadionnal, nem játszhat bajnokit a saját otthonában a Rayo

A hatóságok azután döntöttek így, hogy egy átvilágítás során komoly problémákkal szembesültek a stadion állapotával kapcsolatban, s azonnal elkezdik a szükséges javításokat – más kérdés, hogy a létesítmény karbantartása a kontraktus értelmében a Rayo Vallecano feladata lett volna. Az önkormányzat közleménye szerint a tatarozás célja, hogy a Rayo ismét kockázat nélkül rendezhessen bajnoki meccseket a saját otthonában. A döntést a hatóságok eljuttatták a La Ligához és a spanyol szövetséghez (RFEF) is – számol be a történtekről a spanyol sportlap.

A problémákra fényt derítő átvilágítást a hatóságok rendelték meg, mivel küszöbön áll a stadion teljes körű felújítása. Többek között a tűzvédelmi rendszerek, az elektromos berendezések és a vészvilágítás sem volt rendben, miután a klub nem fordított figyelmet a berendezések karbantartására, s a hatóságok adatigénylésére sem válaszolt. Az átvilágítás során kiderült, hogy a Rayo megszegte a koncessziós szerződés azon részét, mely szerint a klub feladata a stadiont és az ahhoz tartozó létesítményeket tökéletes állapotban megőrizni. Többek között hiányzott az időszakos ellenőrzéseket bizonyító dokumentáció, de a karbantartási terveket sem tudta bemutatni a klub.

További problémának számít, hogy számos berendezésnek lejárt az élettartama, de a stadion higiéniai és fertőtlenítési szempontból is elégtelenre vizsgázott – így például az étkeztetésre szolgáló részleget lomtárként használták (az egyértelmű tűzveszély ellenére), de felmerült a legionáriusbetegség néven ismert tüdőgyulladás-típust okozó baktériumcsoport (legionella) jelenléte is.

A vonatkozó miniszteri rendelet értelmében a stadion felújítási munkálatai már szerdán megkezdődnek, s várhatóan két évig tartanak majd. A 60 millió euróra becsült beruházás során egy új lelátó is épül, a stadion délkeleti kapuja mögötti, eddig üresen maradt részen, amellyel a létesítmény befogadóképessége 18 500 főre nő az eddigi 14 500-ról. Az új lelátó építése két esztendeig tart majd, s egyelőre nem tudni, hogy a Rayo mikor térhet vissza hagyományos otthonába. Egy biztos: a fővárosi klubnak kevesebb mint két héttel a bajnoki rajt előtt ideiglenes otthon után kell néznie.