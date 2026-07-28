Kosár: a 3. meccsüket is megnyerték az U18-as fiúk a B-divíziós Eb-n

Az U18-as fiú kosárlabda-válogatott a horvátországi B-divíziós Európa-bajnokságon Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia csapata után a svéd együttest is legyőzte a csoportkörben, elsősorban a remek negyedik negyedének köszönhetően: míg az első három játékrész után egyenlőt mutatott az eredményjelző, az utolsó negyedet 24 (!) ponttal nyerte meg a Sipos Péter vezette válogatott, amely így

karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől.

Szerdán Georgia ellen zárja a csoportkört a magyar válogatott.

B-DÍVIZIÓS U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG

D-csoport, harmadik forduló, Opatija (Horvátország)



Magyarország–Svédország 79–55 (18–18, 16–21, 18–13, 27–3)



Magyarország: Zöldi P. -, Bartik 12, Nagy Á. 7/3, Asztalos 15/3, Burony 12. Cs.: Gáspár V. 18/3, Marokházi 7/6, Kurfis 5, Halasy 3, Turcsányi -, Rozmán -.



Svédország: Massamba 9/3, Novakovic 11/3, Odinks 14/3, Diop -, Keita 2. Cs.: Gonzalez 8/6, Le Cesne 6/3, Karlsson 3, Biose 2, Kartal -, Kamara -, Forlini -.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)