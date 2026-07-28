Vívó-vb: negyedik a női párbajtőrcsapat

Egy ideig még biztos, hogy a csalódottság és a szomorúság határozza majd meg női párbajtőrözőink hangulatát, hiszen kedden már-már a kezükben érezhettek egy világbajnoki érmet – negyedik hely lett belőle, ám ez egy fantasztikus eredmény.

Még akkor is, ha egyelőre búslakodnak a lányok…

A tavalyi világbajnokságon a női párbajtőrcsapat a tizenegyedik lett.

Kedden Hongkongban a negyedik.

Már pusztán ez a két mondat is egyértelműsíti, miért is nagyszerű ez a negyedik hely, ám ennél sokkal többet is mondhatunk: például azt, hogy Csobó Dominik irányításával magára talált a honi szakág, hogy a szezon során minden alkalommal ott volt a nyolc között a világkupa-viadalokon (korábban azért a nyolc közé jutás nem ment ilyen könnyen…), álltak vk-dobogón, aztán júniusban Antonyban a kontinensviadalon ezüstérmet szereztek.

Ezek után jött Hongkong és a világbajnokság, ahol a Büki Lili, Jász-Borsody Emma, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág összetételű együttes remekül teljesített: az, hogy a bitang erős amerikaiakat a négyért megverték a lányok, már önmagában nagy fegyvertény.

Aztán ugyan az észtek és a bronzcsatában a dél-koreaiak is jobbak voltak néhány tussal a mieinknél, de a negyedik hely tényleg szép siker – egyszersmind rámutat arra is, hogy a lányoknak igenis reális esélyük van megszerezniük az olimpiai csapatkvótát.

„Szeretném a nagy képet nézni, például azt, hogy tizenhat éve nem volt négy között magyar női párbajtőrcsapat egy vébén, és azt, hogy a szezon öt világkupaversenyén, az Európa-, majd a világbajnokságon, vagyis hét versenyből ötször négy közé jutottunk. Ez nagyon dicséretes teljesítmény, előrelépést mutat. A lányok egész évben mutatott munkamoráljára, fejlődésére büszke vagyok – nyilatkozta lapunknak Csobó Dominik vezetőedző. – Az észtek elleni elődöntős vereségből tanulnunk kell, és persze a bronzmeccsből is, de ott szerintem nem is vívtak rosszul a lányok. Előzetesen azt kértem tőlük, ne is próbálják kizárni a körítést, azt, hogy a főpáston vívnak, hogy villognak körülöttük a fények, inkább élvezzék azt, s azt éreztem, ez meg is történt. Szoknunk kell még az ilyen hosszú napokat, azt, hogy a kiemelt páston vívunk, de szerintem már itt, Hongkongban is jobban ment ez, mint júniusban Antonyban az Európa-bajnokságon.”

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Párbajtőr. Nők. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Kolumbia 45:30 (Muhari +8, Nagy B. +8, Büki +2, Jász-Borsody –3). Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 38:26 (Nagy B. +6, Muhari +4, Büki +2). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 43:38 (Büki +4, Nagy B. +2, Muhari –1). Elődöntő: Észtország–Magyarország 42:34 (Büki 0, Muhari –1, Nagy B. –7). A 3. helyért: Dél-Korea–Magyarország 45:40 (Muhari +2, Büki –1, Jász-Borsody –2, Nagy B. –4). Döntő: Olaszország–Észtország 31:30

Vb: Olaszország (Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio), 2. Észtország (Irina Embrich, Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Veronika Zuikova), 3. Dél-Korea (Li Hi Ein, Lim Tae Hi, Szong Sze Ra, Jang Szeung Hje), 4. Magyarország (Büki Lili, Jász-Borsody Emma, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág)