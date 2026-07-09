Nemzeti Sportrádió

A Manchester Unitedba igazol a Chelsea brazil középpályása –sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.07.09. 15:05
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Andrey Santos csak klubot vált, országot nem (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Andrey Santos Manchester United átigazolás Premier League
Több mint ötvenmillió euró ellenében költözik Londonból Manchesterbe Andrey Santos – írja a Sky Sports. A portál értesülése szerint a hatszoros brazil válogatott hamarosan az orvosi vizsgálatokon is átesik a Unitednél, ahol feltehetően honfitársa, Casemiro örökségét veszi át.

Már csak az orvosi vizsgálat van hátra, és Andrey Santos a Manchester United játékosa lesz – állítja a Sky Sports. Az angol portál a játékos vételárát is tudni véli: a brazil válogatott középpályásért több mint 56 millió eurót fizet a Celsea-nek a Michael Carrick irányította gárda.

A Manchester United a július 1-jével távozó, így szabadügynökké váló Casemriót szándékszik pótolni a védekező középpályással, s Sky Sports szerint már csak az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat van hátra ahhoz, hogy nyélbe üssék az üzletet. 

A 22 éves Andrey Santos 2023-ban a riói Vasco da Gamától több mint 14 millió euróért érkezett a Chelsea-hez, amelynek színeiben a Premier League-ben 28 mérkőzésen 1 gólt szerzett, s tavaly nyáron klubvilágbajnoki címet is ünnepelhetett a „kékekkel”. 

Santos eddig hatszor szerepelt a brazil válogatottban, ahol Ramon Menezes irányítása alatt mutatkozott be, és lehetőséget kapott Carlo Ancelottinál is, ám a világbajnoki keretszűkítésnél kikerült a csapatból.

 

Chelsea Andrey Santos Manchester United átigazolás Premier League
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