Nemzeti Sportrádió

Szerződése lejárta előtt távozhat a Szeged kapusa – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
2026.05.14. 14:18
Tobias Thulin Portugália igazolhat (Fotó: Török Attila)
férfi kézilabda NB I férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Lazar Kukics Tobias Thulin
Sajtóhírek szerint a Szeged férfi kézilabdacsapatának légiósa, Tobias Thulin szerződése lejárta előtt klubot válthat. A Tisza-parti együttest erősítő Lazar Kukics pedig a közösségi médiában számolt be arról, hogy túl van a barcelonai műtéten

Az RT Hanbdall információi szerint Tobias Thulin a nyáron Portugáliába szerződik, a következő idényben már a Benfica játékosaként lép pályára.

Áprilisban megírtuk, hogy Mikler Rolanddal hosszabbított a Szeged, azonban Jim Gottfridssonnal és Bodó Richárddal szerződést bontott. Utóbbi helyére a 28 éves Dmitro Horihát szerződtette két évre a magyar csapat.

Tobias Thulin szerződése – Bodóhoz hasonlóan – 2027. június 30-ig szól. A svéd kapus iránt korábban a német Gummersbach újabban pedig a portugál Benfica érdeklődik. A Szegednél tehát Mikler személyében az egyik kapus megvan, míg a delmagyar.hu emlékeztet arra, hogy korábbi sajtóhír szerint a Magdeburg háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kapusa, a svájci Nikola Portner „közel áll a megállapodáshoz" a Pick Szegeddel.

A delmagyar.hu beszámol arról is, hogy megműtötték Lazar Kukicsot, aki a későbbi győztes Veszprém ellen szenvedett sérülést a Magyar Kupa-elődöntőjében. A szerb játékosnak a válla ficamodott ki még áprilisban, szerda este azonban az Instagram-oldalán tett közzé bejegyzést. 

 

