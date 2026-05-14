Az Újpest kifizeti az egymillió eurós kivásárlási árat a Szparinál berobbant támadóért – sajtóhír

A Csakfoci a cseh klubhoz közeli forrásra hivatkozva írja, hogy az Újpest FC kifizeti a labdarúgó körülbelül egymillió eurós kivásárlási árát a Slavia Prahának, és a támadó a lila-fehéreknél folytatja a pályafutását.

A napokban megírtuk: a Nyíregyházának elővásárlási joga van a téli átigazolási időszak egyik főnyereményének számító, 14 bajnokin nyolc gólt szerző Tijani véglegesítésére, erre azonban információink szerint nincs reális esély. Egyrészt a magas kivásárlási ár miatt, másrészt azért, mert a 25 éves nigériai labdarúgó erre a fél évre is jelentős fizetéscsökkentésbe egyezett bele annak érdekében, hogy a Szpari kölcsön tudja venni.

Tijani 2018-ban került Csehországba; előbb a Baník Ostrava labdarúgója volt, majd 2023-ban megvette a Slavia. Az ostravaiak, később a prágaiak is többször kölcsönadták – utóbbiak a Nyíregyháza előtt az angol Plymouth Argyle-nak, majd a cseh Sigma Olomoucnak engedték át átmenetileg.